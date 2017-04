¿Sigue siendo WhatsApp la mejor opción?

El mundo de la mensajería instantánea ha ido reemplazando poco a poco a la mensajería tradicional sms (short messenger service) y ciertamente, su base era la rapidez con la que se enviaban los mensajes, aparte de hacer uso de los datos móviles o internet por wifi; evitando así usar el saldo de la línea telefónica del usuario.

Por cada wasap, la cantidad de bytes que se utiliza es tan pequeña que estos llegan a ser despreciables a la hora de adjuntar cargos en los datos móviles de un servicio, dando la ilusión a los usuarios que es un servicio de mensajería gratuita. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, estas aplicaciones han evolucionado de manera increíble sobrepasando sus fundamentos.

A nivel mundial, entre todas las aplicaciones de mensajería instantánea, la más usada y famosa es WhatsApp. Esta aplicación lleva muchos años desde que fue lanzada y a pesar de que ha cambiado de propietario, todavía sigue liderando entre las aplicaciones de su categoría.

Actualmente, se puede tener Whatsapp instalado en dispositivos con sistema operativo Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, entre otros (como en los pocos modelos de Nokia que aun poseen sistema operativo Symbian).

Instalar WhatsApp es muy sencillo

Ya sea Android, iOS o Windows Phone; la manera correcta de instalarlo es entrando a la respectiva tienda del sistema operativo. Donde puedes buscar la aplicación y descargarla de manera gratuita, esta versión es la completa y en cada tienda tiene un peso en MBs diferente dependiendo de su diseño. 😉

¿Es gratis?

De cierta forma lo es. Al instalar Whatsapp adquieres una suscripción gratis por un año pero luego de ello tienes que pagar 0.99$ para una renovación de dicha suscripción tal y como nos explican desde wasap.club

Esto sería de manera convencional, pero al parecer esta suscripción gratuita se renueva cada cierto tiempo y puedes pasar una gran cantidad de años teniendo esta aplicación gratis.

Una aplicación inteligente

WhatsApp es una aplicación muy sencilla de utilizar, al instalarla, debes ingresar un código de verificación que será enviado al número que afiliaste a la cuenta de la aplicación (por lo general al recibirlo, la aplicación lo detecta automáticamente y lo ingresa). Seguido de esto, procedes a configurar tu perfil y entrar a la mensajería como tal.

Los contactos son detectados automáticamente de la lista de contactos que tienes en el teléfono. Solo se agregarán los números que tengan asociada una cuenta de WhatsApp y también existe la opción de invitar a un número que no tenga una suscripción.

Pensando en lo más importante: la privacidad

En WhatsApp pueden acceder a información personal como el estado que acabas de publicar, foto de perfil, ultima hora de conexión, si estas en línea, si has leído los wasaps que te han enviado.

Pero en los ajustes hay opciones que pueden desactivar o activar estas características como: quienes puede ver tus estados, si quieres que te vean en línea, si deseas desactivar la confirmación de lectura, quien puede ver tu foto de perfil, entre otros.

¿En qué dispositivos la puedo descargar?

Actualmente, esta aplicación está disponible para Android, iOS, BlackBerry y Nokia. Para una tablet con sistema operativo Android y PC no está disponible pero no quiere decir que no se pueda tener:

Para una tablet con Android puedes descargar un archivo APK con la última versión de WhatsApp e instalarla, pero debes tener obligatoriamente un número al que le llegue el código de verificación, es decir, el número de teléfono que vas a afiliar.

En una PC es un poco más complicado ya que debes conseguir un programa que ejecute un sistema operativo que admita esta aplicación de WhatsApp, para luego descargar el archivo correspondiente e iniciar la aplicación.