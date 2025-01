Sigo aquí saca a la superficie el pasado de la dictadura de Brasil

Tessa, que nunca conoció a Gildo, ​​dijo que la muerte de su padre había sido una presencia constante en su vida.

​​​​Cuando creció, su madre poco a poco le contó más sobre él hasta que fue lo suficientemente mayor para enterarse de los detalles brutales de cómo murió.​​

​​​​Pero la falta de un reconocimiento oficial y el hecho de que la familia nunca pudo enterrarlo tuvieron un impacto profundo en ella.

​​​​”Su ausencia, la ausencia de su cuerpo, trajo una serie de preguntas”, dijo Tessa a BBC News.​​

​​​​”Cuando era niña, pensaba que quizás no había muerto. Tenía esta fantasía de que había logrado escapar, que no estoy segura de que mi madre ni siquiera supiera.”

​​​​Ahora, como adulta, dijo que todavía siente que hay algo “roto” dentro de ella.

​​​​Durante años, tuvo pesadillas, no podía dormir en la oscuridad, y cuando se convirtió en madre, luchó con pensamientos de pánico de que algo le sucedería a sus hijos.

​​​​”Es como si tuviera un recuerdo corporal de este miedo”, dijo.​​

​​​​”La gente puede encontrarlo extraño, como algo sobrenatural, pero no lo es.

​​​​Es un trauma. Nací con eso.”