Significado para hogares adinerados.

La campaña de Kamala Harris ha realizado una de sus primeras propuestas políticas concreta esta semana con un plan de impuestos. La pieza central del plan es una serie de increíbles aumentos de impuestos a las corporaciones y a los hogares ricos por un valor aproximado de $5 billones en 10 años. Específicamente, Harris ha propuesto promulgar los aumentos de impuestos detallados en el presupuesto del presidente Biden lanzado a principios de esta primavera.

Un tema en este plan que ha captado una atención específica: un nuevo impuesto sobre las ganancias de capital no realizadas. Biden, y ahora Harris, han propuesto imponer un impuesto anual en la riqueza estática de los hogares que valen más de $100 millones. Específicamente, los hogares que valen más de $100 millones pagarían un impuesto mínimo anual por un valor del 25% de sus ingresos combinados y ganancias de capital no realizadas.

Esto se conoce como un “impuesto a la riqueza”, y el objetivo es gravar a los hogares ricos que cada vez más evitan la tributación viviendo de activos no vendidos y no realizados. Sin embargo, las ganancias de capital no realizadas significan que el activo no se ha vendido y, por lo tanto, no se ha fijado un precio para el beneficio del titular del activo. Esto significa que los impuestos pueden pagarse sobre un valor que nunca recibe el propietario, desincentivando en última instancia las inversiones a largo plazo por parte de los hogares ricos. Esto es lo que hay que saber.

¿Qué son las ganancias de capital no realizadas?

Las ganancias de capital no realizadas ocurren cuando el valor de un activo aumenta sobre su base de costos (generalmente el precio de compra) mientras se mantiene sin vender. Esto se puede considerar como ganancias teóricas. Por ejemplo, digamos que compra una acción por $10 por acción. Al día siguiente, el precio aumenta a $12 pero no la vende. Esa diferencia de $2 es una ganancia de capital no realizada. Si bien su patrimonio neto puede haber aumentado en $2, sigue en riesgo de cambiar aún más a menos que venda la acción.

Las ganancias de capital realizadas ocurren cuando se vende un activo por más de su base de costos. Los beneficios resultantes de la venta se consideran las ganancias realizadas.

Las ganancias de capital realizadas tienen un valor final y conocido. Son la cantidad registrada de una transacción fija, mientras que las ganancias de capital no realizadas fluctúan. Reflejan el estado de un activo en cualquier momento mientras se mantiene sin vender. Entonces, en nuestro ejemplo anterior, digamos que su acción vale $12 por acción el 1 de julio y la vende por $14 por acción el 1 de agosto. Tendría una ganancia de capital no realizada de $2 el 1 de julio y una ganancia de capital realizada de $4 el 1 de agosto.

Las ganancias de capital se aplican a todos los activos de capital. Esta es una categoría amplia que comúnmente incluye valores financieros y bienes raíces.

¿Qué son los impuestos sobre las ganancias de capital realizadas?

Los impuestos sobre las ganancias de capital son impuestos que se aplican cada vez que se vende un activo de capital para obtener un beneficio. Actualmente, no hay impuestos sobre las ganancias de capital no realizadas. El evento imponible requiere una transacción. Ocurre en el momento de la venta y se basa en las ganancias o pérdidas realizadas en relación con la base de costos (en general, el precio de compra del activo).

Este impuesto ha sido durante mucho tiempo una cuestión controvertida en la política económica y estadounidense, ya que las ganancias de capital (generalmente los ingresos generados de la inversión pasiva) se gravan a una tasa significativamente menor que los ingresos laborales (los ingresos generados del trabajo).

Específicamente, las ganancias de capital se gravan al 0%, 15% y 20%, y la tasa impositiva más alta comienza con ganancias por encima de $500,000. En contraste, los ingresos laborales se gravan hasta el 37%, dependiendo de su nivel de ingreso anual. Por ejemplo, el 22% del impuesto sobre la renta para el 2024 comienza en $47,150 de ingreso anual.

Los defensores de este sistema argumentan que fomenta la inversión y el crecimiento. Al reducir los impuestos sobre las inversiones, el gobierno puede incentivar la creación de negocios, el desarrollo de tierras y otras actividades económicamente productivas. Los defensores también argumentan que este sistema constituye una doble imposición tal como está, ya que los inversores utilizan el dinero que ganaron (y por lo tanto fue gravado) para comprar los valores subyacentes.

Los críticos argumentan que este sistema fomenta el comportamiento de búsqueda de rentas en lugar de la inversión productiva, ya que los inversores están incentivados hacia rendimientos pasivos en activos de inversión. Argumentan que no hay doble tributación ya que los inversores solo pagan impuestos sobre sus ganancias, y que el estatus especial de las ganancias de capital crea un sistema injusto en el que los inversores millonarios pagan menos impuestos que los trabajadores de bajos ingresos.

¿Cómo funcionaría un impuesto sobre las ganancias de capital no realizadas?

Junto con el debate sobre las ganancias de capital realizadas, algunos legisladores y algunos economistas han comenzado a sugerir un impuesto sobre las ganancias de capital no realizadas. Este es un impuesto sobre el valor de las ganancias no realizadas de una cartera. Cada año, los hogares elegibles calcularían el crecimiento de su cartera y deberían una parte de ese valor en impuestos.

Esto también se conoce como un “impuesto a la riqueza”.

Bajo la propuesta de Harris/Biden, todos los hogares con más de $100 millones en activos netos pagarían un impuesto mínimo del 25% en sus ingresos combinados y ganancias de capital no realizadas. Esto probablemente se evaluaría al final del año.

Por ejemplo, digamos que un hogar tiene una cartera de acciones con una base impositiva de $50 millones. El 31 de diciembre, esas acciones ahora valen $125 millones. También tienen un ingreso anual de $1 millón en efectivo y $10 millones en opciones de compra de acciones.

Como un hogar con un valor de más de $100 millones, este impuesto mínimo propuesto se aplicaría. Tendrían ganancias de capital no realizadas de $75 millones ($125 millones de precio actual – $50 millones de base de costos). Tendrían otro $1 millón de ingresos, y es probable que sus opciones de compra de acciones estén exentas de impuestos sobre la renta. Como resultado, podrían deber hasta $19 millones en impuestos (0.25 * $76 millones). Sin embargo, un problema con esto es que al ser ganancias no realizadas, el valor de esa inversión de $125 millones en valores puede volver a bajar al valor original de $50 millones, o incluso menos, en cualquier momento. Esto querría decir que el hogar habría pagado una tasa impositiva del 25% sobre un valor que quizás nunca recibieron.

Los detalles de esta propuesta siguen siendo especulativos. Ni la Administración Biden ni la campaña de Harris han dicho exactamente cómo les gustaría promulgar o hacer cumplir esta política. Dado que ninguna jurisdicción ha aprobado un impuesto a la riqueza en valores, no hay un modelo de trabajo para trabajar. Esto plantearía preguntas de evaluación y cumplimiento en particular cuando se trata de gravar activos privados e ilíquidos, en los que el precio es más especulativo que con activos públicos de alto volumen como acciones y bonos públicos.

El Debate en Torno a los Impuestos a la Riqueza

La idea de un impuesto a la riqueza ha ganado cada vez más tracción en los últimos años.

El problema percibido que estos legisladores están tratando de resolver es que, cada vez más, los hogares muy ricos operan sin nunca vender sus activos. Frecuentemente se les paga en acciones y opciones, a menudo no gravadas. Acceden a efectivo y propiedades a través de préstamos garantizados por esos activos, que nuevamente no están gravados, y intercambio de activos.

Esta práctica, conocida como “compra, pide prestado, muere”, significa que es posible que los muy ricos puedan eludir algunos impuestos, operando sin nunca desencadenar un evento imponible. También significa que cada vez más riqueza se mantiene efectivamente bloqueada indefinidamente, ociosa en carteras para ser utilizada como garantía.

Algunos economistas han propuesto resolver esto con el impuesto sobre la herencia. Sin embargo, hay dos críticas principales a ese enfoque: en primer lugar, si bien no es letra muerta, el impuesto sobre la herencia recauda cada vez menos ingresos cada año. En segundo lugar, el impuesto sobre la herencia ofrece mucha menos flexibilidad que un impuesto basado en los ingresos, ya que solo permite la imposición de impuestos después del evento semi-impredecible de la muerte de un individuo.

Esto ha llevado a un creciente abrazo de gravar las ganancias de capital no realizadas. Los defensores argumentan que un impuesto a la riqueza es la única forma de gravar a los hogares ultrarricos, que de otro modo continuarían con su práctica actual de mantener indefinidamente activos no gravados. Esto generaría ingresos y, al forzar un evento de liquidez, devolvería muchos de esos activos al mercado.

Existe una crítica significativa en torno a la idea de un impuesto a la riqueza, sin embargo. Una de las preguntas más significativas sigue siendo una cuestión legal. Los críticos argumentan que el gobierno federal no tiene la autoridad para gravar activos individuales fuera de una transacción. Este argumento se basa principalmente en la cláusula de expropiaciones de la Quinta Enmienda, que dice en parte relevante “ni se tomará propiedad privada para uso público sin una justa compensación” y en la Cláusula de Tributación Directa de la Constitución que dice, en parte relevante, “No se impondrá ningún impuesto directo ni por capitación, a menos que sea en proporción al censo o enumeración aquí antes dirigida a tomarse.”

La mayoría de los académicos constitucionales creen que estos argumentos son débiles y más políticos que legales.

Los defensores en contra de los impuestos han intentado usar la Cláusula de Expropiaciones para argumentar en contra de la constitucionalidad de muchos impuestos, incluido el impuesto sobre la renta, durante años sin éxito. La Cláusula de Tributación Directa es más ambigua. La Corte Suprema nunca ha definido qué constituye un impuesto “directo” vs. uno “indirecto”. No hay una autoridad clara para argumentar que un impuesto a la riqueza desencadenaría esta cláusula, y cualquier sentencia de este tipo probablemente entraría en conflicto con muchas otras áreas del código fiscal. La autoridad moderna más cercana sobre este tema proviene de un caso de 2024, Moore vs. USA, en el que el Tribunal respaldó un impuesto sobre activos extranjeros no distribuidos.

Más allá de las críticas legales, existen preguntas significativas sobre la implementación y aplicación de un impuesto a la riqueza. Como se señaló en el ejemplo de la sección anterior, las ganancias no realizadas pueden convertirse rápidamente en pérdidas no realizadas, lo que significa que los impuestos podrían imponerse incluso si un hogar no recibe realmente el beneficio completo o la propiedad del dinero sobre el que se les grava.

Y como señala el Centro de Política Fiscal, cualquier impuesto a la riqueza tendría que abordar activos complicados, incluidos negocios y propiedades inmobiliarias, y estrategias de evasión fiscal como fideicomisos y corporaciones. Estos no son necesariamente problemas fatales para un impuesto a la riqueza, ya que cualquier régimen impositivo debe abordar activos complejos y evasión, pero deben abordarse para que esta idea se convierta en una propuesta madura.

La Conclusión

La campaña de Harris ha respaldado completamente un plan de impuestos propuesto por la administración del presidente Biden. Este plan propone aumentar los ingresos en alrededor de $5 billones, en parte gravando los impuestos sobre las ganancias de capital no realizadas para los hogares que valen más de $100 millones. Esto se conoce como un impuesto a la riqueza, y se ha convertido en un tema cada vez más debatido en los últimos años.

