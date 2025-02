Siete iglesias atacadas en una ola de incendios provocados sospechosa

Siete iglesias han sido atacadas en un presunto incendio provocado que ocurrió durante la noche en Nueva Zelanda. Cuatro iglesias en la ciudad de Masterton, al norte de la capital Wellington, sufrieron daños “moderados a significativos”, mientras que se encontraron pruebas que sugieren que otros tres edificios fueron objetivo pero no se incendiaron. Equipos de toda la región de Wairarapa respondieron a los incendios alrededor de las 04:30 hora local del sábado (15:30 GMT del viernes). “Los incendios están siendo tratados como sospechosos y se han referido a la policía”, dijo un portavoz de los Bomberos y Servicios de Emergencia. No se han realizado arrestos. La Iglesia Anglicana de la Epifanía, la Iglesia Católica de San Patricio Masterton, la Iglesia Bautista de Masterton y la Iglesia Equippers de Masterton fueron todas incendiadas, dijeron las autoridades. Se informaron descripciones de ventanas rotas, sillas quemadas y tapizados chamuscados en los medios locales. Todos los incendios han sido extinguidos y no hubo heridos. El alcalde de Masterton, Gary Caffell, dijo que los aparentes ataques han impactado a la comunidad, agregando que han sido sorprendentes. Les dijo a los medios locales: “Uno simplemente no espera que este tipo de cosas sucedan, y especialmente en un lugar como Masterton”. El diputado local Mike Butterick expresó su “profunda tristeza” y describió a los primeros respondedores como “héroes” en un comunicado. Una funeraria en la misma zona que contiene una capilla también fue incendiada alrededor de las 10:00, pero nadie estaba en el edificio. La policía permanece en la escena y está pidiendo a los testigos que se presenten. Los agentes también realizarán patrullas en Masterton para tranquilizar a los residentes durante todo el sábado, y en las ciudades cercanas de Featherston y Carterton. Un video que circula en las redes sociales muestra a un hombre que se atribuye la responsabilidad de los ataques, expresando sentimientos antirreligiosos y antimonárquicos. Se ha contactado a la policía y Bomberos y Servicios de Emergencia de Nueva Zelanda para obtener más comentarios. Los edificios religiosos en Nueva Zelanda han sufrido una oleada de ataques incendiarios en los últimos años. El año pasado, una propiedad de la iglesia en Auckland fue objeto de dos ataques incendiarios en la misma noche. También se incendió una mezquita en la misma zona en noviembre. En 2019, 51 personas fueron asesinadas en dos tiroteos masivos en mezquitas en Christchurch. El hombre responsable, Brenton Tarrant, dijo que también había planeado incendiar las mezquitas, queriendo “infligir la mayor cantidad posible de fatalidades”.