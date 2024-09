Siete empresas anuncian llevar a cabo trabajos de diseño de ingeniería para el Proyecto Avanzado de CCS (Captura y Almacenamiento de Carbono) Japonés por Investing.com

“

TOKIO, 4 de septiembre de 2024 – (JCN Newswire) – – ITOCHU Corporation, Nippon Steel Corporation, Taiheiyo Cement Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., INPEX CORPORATION, Taisei Corporation y ITOCHU Oil Exploration Co., Ltd., que en conjunto propusieron, han sido seleccionadas por la Organización Japonesa para la Seguridad de Metales y Energía (en adelante “JOGMEC”) para llevar a cabo el “Trabajo de Diseño de Ingeniería para Proyectos de CCS Avanzados Japoneses” (en adelante “Trabajo”), un proyecto ofrecido públicamente.(1)

El CCS se posiciona como un medio para la descarbonización que debe ser plenamente aprovechado, particularmente en industrias difíciles de abatir (Nota2), para lograr dos objetivos establecidos por el gobierno japonés: neutralidad de carbono en 2050 y una reducción del 46% en las emisiones de gases de efecto invernadero (desde el nivel de FY2013) en el FY2030. Para acelerar la implementación social del CCS, JOGMEC emitió una convocatoria pública para proyectos avanzados de CCS en 2023 con el objetivo de lograr el exitoso almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono (CO2) emitido internamente para el FY2030. Y la Iniciativa fue seleccionada como uno de los primeros proyectos avanzados de CCS en Japón que son elegibles para recibir apoyo gubernamental.

La Iniciativa involucra el concepto de utilizar barcos para transportar CO2 separado y capturado en las Instalaciones de Kyushu Oita de Nippon Steel y en la Planta de Kawasaki de DC CO., Ltd., una empresa del Grupo Taiheiyo Cement, a sitios de almacenamiento candidatos. En el FY2023, se llevó a cabo un estudio de viabilidad relacionado con la separación, captura, transporte y almacenamiento de CO2, que incluyó la identificación de problemas técnicos en el proyecto general, así como estudios sobre la viabilidad económica y la aceptación pública.(3)

El Trabajo seleccionado esta vez incluye el trabajo de Diseño de Ingeniería de la Ingeniería (FEED) relacionado con la separación, captura, transporte marítimo y almacenamiento de CO2 y perforación de evaluación, como la siguiente fase del proyecto.(4) Basándose en los resultados del estudio de viabilidad mencionado anteriormente, se llevará a cabo un trabajo de diseño de ingeniería básica desde las perspectivas tanto de la viabilidad técnica como económica para cada elemento de la cadena de valor con el objetivo de comenzar las operaciones para FY2030.

Las siete empresas seguirán cooperando entre sí para contribuir a la realización de una sociedad sostenible al aspirar a la implementación social temprana de CCS en Japón.

(1) Detalles de los anuncios realizados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria y JOGMEC el 28 de junio de 2024: Esfuerzos Avanzados para la Comercialización de CCS: JOGMEC selecciona proyectos como Proyectos Avanzados de CCS Japoneses para el FY2024 (anunciado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria) (Disponible solo en japonés)https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628011/20240628011.html・Esfuerzos Avanzados para la Comercialización de CCS: JOGMEC selecciona Nueve proyectos como Proyectos Avanzados de CCS (anunciado por JOGMEC)https://www.jogmec.go.jp/english/news/release/news_10_00072.html

(2) Se refiere a las industrias como las industrias de materiales en las que se considera difícil lograr la descarbonización simplemente mediante la electrificación, la introducción de hidrógeno u otros medios.

(3) Siete Empresas Anuncian la Realización de un Estudio Conjunto sobre el Proyecto Japonés Avanzado de CCS (Captura y Almacenamiento de Carbono) https://www.mhi.com/news/230802.html

(4) Resumen de la Solicitud de Propuesta sobre “Diseño de Ingeniería para Proyectos Avanzados de CCS Japoneses” en el FY2024. (8 de marzo de 2024) (Disponible solo en japonés)https://www.jogmec.go.jp/news/bid/bid_10_00836.html

Sobre el Grupo MHI

El Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI) es uno de los principales grupos industriales del mundo, abarcando energía, infraestructura inteligente, maquinaria industrial, aeroespacial y defensa. El Grupo MHI combina tecnología de vanguardia con una amplia experiencia para ofrecer soluciones innovadoras e integradas que ayuden a realizar un mundo neutro en carbono, mejorar la calidad de vida y garantizar un mundo más seguro. Para obtener más información, visite www.mhi.com o siga nuestras ideas e historias en spectra.mhi.com.

