Siempre amaré mi Mac de escritorio, pero he decidido cambiar, aquí te explico por qué.

En el pasado, tenía una sola computadora. Era una laptop que me había comprado mi empleador, y en el trabajo la conectaba a un monitor externo y la usaba en mi escritorio. Al final del día, la cerraba, la ponía en mi mochila y me la llevaba a casa.

Durante los últimos 10 años, he trabajado en un escritorio en casa, con una Mac de escritorio como mi computadora principal. Pero en el último año más o menos, he estado usando mucho más mi MacBook Air, ya sea viajando o pasando el invierno en una habitación con calefacción en lugar de mi garaje sin calefacción.

Entonces, ¿qué es mejor, la vida con una sola Mac o ser un vagabundo de Mac? Como alguien que ha estado ahí, y de regreso, y allí de nuevo, puedo decirles que nunca ha sido tan fácil vivir el estilo de vida de dos Mac, pero también nunca ha sido un mejor momento para simplemente renunciar a la computadora de escritorio y aprender a amar una laptop Mac.

Los viejos tiempos malos

En los días de las laptops PowerPC e Intel, vivir esta vida era difícil. Simplemente correr una laptop Mac en modo cerrado, conectada a un monitor externo, estaba plagado de errores. Hoy en día, la mayoría de las Mac son laptops, pero durante muchos años, la laptop era un bicho raro y la computadora de escritorio era la “verdadera” Mac. Como resultado, abundaban los errores de las laptops, especialmente si querías hacer algo tan extravagante como conectar tu laptop a un monitor externo y cerrar la tapa.

Todas las Mac ahora te permiten usar un iPad como una segunda pantalla. Pero hubo un momento en que simplemente correr cualquier pantalla externa en una MacBook era una aventura de solución de problemas.

Willis Lai/IDG

Lo que quiero decir es que había mucho desenchufar y volver a enchufar, abrir la tapa y cerrar la tapa, y cosas por el estilo, para convencer a la computadora de que se mostrara correctamente en ese pantalla externa. Las cosas mejoraron con el tiempo, pero nunca fue perfecto.

Aún peor eran los problemas de suspensión. Cuando la Mac se iba a dormir mientras estaba conectada a una pantalla externa, a veces no despertaba sin ayuda, o con un reinicio forzado. En muchos, muchos días, desenchufaba mi laptop, la metía en mi mochila, tomaba un viaje en autobús de una hora de regreso a casa, y sacaba la laptop, solo para encontrar el interior de mi mochila ardiendo de calor porque mi MacBook no se había dormido después de todo.

Manteniéndose en sincronía

Aún así, el plan cuando comencé a trabajar por mi cuenta, en mi garaje, era usar mi adorada MacBook Air y conectarla a un gran monitor. Ese plan no sobrevivió al lanzamiento del iMac de 5K, y así comenzó mi peregrinación de años como una persona que usaba una computadora de escritorio en mi escritorio, pero una laptop en todas partes.

No había vivido así durante años, y las cosas realmente habían mejorado para los usuarios de múltiples Mac en ese tiempo intermedio. La existencia de servicios en la nube como iCloud y Dropbox realmente ha hecho que las cosas sean mucho más fáciles. Hoy en día, mantengo la mayoría de mis archivos de trabajo en Dropbox, pero también sincronizo mis carpetas de Escritorio y Documentos a través de iCloud. La parte de iCloud a veces es un poco complicada, pero es muy agradable poder poner una carpeta en mi Escritorio en mi oficina y luego abrir mi laptop y ver que el mismo archivo está en el Escritorio allí también. (Y, por supuesto, todos esos archivos también son accesibles en mi iPhone y iPad. ¡Genial!)

Cuando recientemente tuve que borrar el disco duro de mi Mac Studio, lo hice sin temor a perder datos. No solo hago copias de seguridad diarias a través de Time Machine y hago un clon usando Carbon Copy Cloner, sino que todos mis archivos vitales están en Dropbox o iCloud. Simplemente no era una preocupación.

Aunque la nube hace la vida como usuario de muchas Mac más fácil, desafortunadamente también destaca todas las formas en que todavía es difícil. Mientras que algunas aplicaciones Mac han adoptado la nube como una forma de sincronizar configuraciones, BBEdit ha permitido hacerlo a través de Dropbox o iCloud desde hace bastante tiempo ahora, otras solo lo hacen de forma limitada. Por ejemplo, puedo sincronizar mis macros de Keyboard Maestro y mis automatizaciones de Hazel a través de la nube, pero solo después de sumergirme en sus configuraciones y habilitar algunas funciones específicas de sincronización en la nube.

Y esas son las aplicaciones que reconocen la existencia de la nube. Otras aplicaciones… simplemente no. Una vez que configuré a Keyboard Maestro para sincronizar usando iCloud, descubrí que todas mis automatizaciones relacionadas con podcasts chocaban fuertemente con la incapacidad de Audio Hijack para sincronizar sus sesiones o sus scripts entre dispositivos. (Es peor aún: mientras que puedes importar y exportar sesiones de Audio Hijack, solo pude mover scripts sumergiéndome en mi carpeta de Soporte de Aplicaciones local y copiando un archivo de lista de propiedades al otro computadora.) Mi configuración de Stream Deck tampoco se sincroniza, aunque al menos se puede importar y exportar. Al menos los Atajos se sincronizan a través de iCloud, más o menos. (Hay problemas de confiabilidad ocasionales, pero he descubierto que funciona en su mayoría.)

Mucha de las cosas a nivel de sistema tampoco son consistentes. Uso la aplicación SwiftBar para colocar datos ambientales en mi barra de menú, principalmente desde un montón de scripts de Python. ¡SwiftBar está feliz de usar un montón de complementos de Dropbox o iCloud, lo cual es genial! Pero mantener la versión de Python en ambos sistemas en sincronía, con rutas compatibles, con módulos compatibles instalados, es un desafío continuo. Recientemente, logré una sincronización de Hazel nuevamente a través de sus funciones de sincronización de ajustes, solo para descubrir que mis scripts fallaban porque el script de Python conectado estaba en un directorio no sincronizado, y por lo tanto mis correcciones en una computadora nunca se movieron a la otra.

Una MacBook Pro M4 Max ofrece un rendimiento similar al de una estación de trabajo en un paquete portátil y ligero.

Foundry

El panorama general es que mis archivos están en la nube, y eso es increíble. Pero los detalles, sin embargo, son frustrantes. Cada vez que paso varios días sin usar ninguna computadora, descubro que paso tiempo poniendo todo al día mientras espero que el servidor de notificaciones push de Apple me alerte sobre todo lo que ya ha sido tratado en otros dispositivos.

Así que decidí que quizás era hora de parar la locura.

Las cosas mejoraron

El lanzamiento de las Mac M4 este otoño realmente me hizo considerar mis opciones. Mientras decidí que una Mac mini M4 Pro no sería una actualización suficiente sobre mi Mac Studio M1 Max, empecé a preguntarme: ¿Qué tal una MacBook Pro M4 Max?

Después de todo, las laptops más nuevas de Apple serían un salto cuántico en rendimiento sobre mi anteriormente asombrosa Mac de escritorio. (Han quedado atrás los días en que usar una laptop requería una seria disminución en el rendimiento). Y si me comprometo con el estilo de vida de la laptop, no necesito preocuparme por sincronizar todos esos directorios y configuraciones de aplicaciones misceláneas porque ¡a donde vaya, estaré usando la misma Mac!

Aún así: El miedo a los viejos tiempos. Pero ser un usuario de laptop en la era de Apple silicon es mucho mejor que en los años de Intel. Las Mac de escritorio son increíbles, pero también son excepciones. La gran mayoría de las Mac en uso son laptops. Y en esta era, el hardware de Mac y macOS en sí están casi totalmente enfocados en la experiencia de la laptop.

Mi experiencia personal respalda esto. Adivinaría que en el último año, he pasado más tiempo usando mi MacBook Air en modo cerrado, conectada a un Studio Display que la he usado como una laptop real. Y la experiencia ha sido genial. Casi no he notado ninguna de las rarezas que solían atormentarme. Todavía me sorprende el hecho de que cuando conectas una pantalla externa, simplemente… se enciende. No hay parpadeos extraños y destellos mientras todo se restablece y compone como solía haber. Realmente simplemente funciona.

Los periféricos también han avanzado mucho. Los docks Thunderbolt y USB-C hacen que sea mucho más fácil crear estaciones de acoplamiento para laptops. En el dormitorio que uso como oficina en invierno, tengo un Studio Display con un dock USB-C conectado a uno de sus puertos, lo que me permite encadenar un micrófono, un teclado, un trackpad y un Stream Deck. Conectarse a esta configuración requiere un solo cable Thunderbolt, que proporciona energía y transmite datos. ¡Es fantástico!

Allá voy

Después de mucho preocuparme, decidí que necesitaba admitirme a mí mismo que la decisión correcta era volver a ser una sola persona de Mac. Y eso significa que una laptop es la decisión correcta para mí.

Más adelante este mes, llegará mi MacBook Pro M4 Max, y comenzaré la migración. Claro, probablemente necesitaré invertir en algunos docks y cables más para convertir mi escritorio de Mac Studio en un modelo amigable para el MacBook Pro. Pero también estaré reducido a una sola computadora que puedo usar en cualquier lugar, incluyendo cuando viajo. (No me encanta el peso extra que tiene la MacBook Pro sobre la MacBook Air, pero estoy dispuesto a cargar con la carga—literalmente. Y mi hija finalmente podrá reemplazar su Air Intel por algo mejor.)

Diez años como usuario de Mac de escritorio fueron muy divertidos. Tuve un iMac, un iMac Pro y un Mac Studio, y los disfruté todos. Pero como casi todos los demás, he encontrado que la atracción de la laptop es demasiado fuerte para evitarla. Incluso sentado en un escritorio mirando un monitor grande, la MacBook Pro parece ser la elección correcta.

