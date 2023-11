Si tienes Spotify Premium en los Estados Unidos, obtienes 15 horas al mes gratis de audiolibros (no suficiente para Dostoyevski)

¡Oprime el botón de pausa y pasa al catálogo de audiolibros de Spotify!

Si eres un usuario Premium (o el administrador del plan para una cuenta Familiar/Dúo), ni siquiera tendrás que pagar. Spotify ofrece 15 horas de audiolibros gratis para sus usuarios Premium en los Estados Unidos.

Hace un poco más de un mes, los suscriptores pagos de dos países recibieron el mismo bono de Spotify: Reino Unido y Australia (vía 9to5Mac). El gigante del streaming dijo que implementaría el acceso gratuito de 15 horas al mes a audiolibros para los usuarios de EE. UU. en una fecha posterior, y esa fecha ha llegado.

Un comunicado oficial de Spotify indica que los lectores estadounidenses ahora pueden acceder a 200.000 títulos en su catálogo y, de hecho, no solo las cuentas Premium podrían obtener las 15 horas gratuitas al mes:

Para empezar, ofrecemos a cada usuario individual Premium y a los administradores de planes de cuentas Familiares y Dúo 15 horas de escucha al mes. No necesitas hacer nada: a partir de hoy, simplemente verás los audiolibros marcados como “Incluidos en Premium” en los que puedes reproducir inmediatamente. Quince horas deberían alcanzar para escuchar alrededor de dos audiolibros promedio al mes, pero si alcanzas el límite, puedes comprar un bono de 10 horas o comprar el libro que estás escuchando directamente.

Quince horas pueden ser suficientes para algunos casos, pero claramente no lo son para Crimen y Castigo de Dostoevsky, cuyas grabaciones de audio pueden durar más de 20 horas.

Según Spotify, su catálogo de audiolibros tiene “algo para todos, incluyendo más del 70% de los títulos más vendidos: desde sensaciones del momento como The Woman in Me de Britney Spears y Let Us Descend de Jesmyn Ward, hasta clásicos amados como El Alquimista de Paulo Coelho y Cumbres Borrascosas de Emily Brontë”.

Los géneros van desde “misterio acogedor” hasta “romance histórico”, como ellos mismos lo describen.

Spotify está proporcionando algunas ideas y estadísticas interesantes. Según una encuesta que realizaron, las generaciones más jóvenes en EE. UU. prefieren escuchar sus libros en lugar de leerlos: la Generación Z y los millennials lideran en la escucha de audiolibros, con el 72% de los jóvenes de 18 a 34 años reportando que escuchan audiolibros.