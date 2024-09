Si te lo perdiste: las 6 historias tecnológicas más grandes de la semana desde el decepcionante lanzamiento de iOS 18 hasta que el primer mensaje de ChatGPT fue ‘arreglado’

Esta semana publicamos todas nuestras reseñas de la nueva tecnología de Apple para que puedas descubrir exactamente lo que pensamos de ella, nos decepcionó el lanzamiento de iOS 18 sin la Inteligencia de Apple, y descargamos 40 juegos gratuitos para nuestra Steam Deck a través de nuestra membresía de Amazon Prime.

Todo eso y más está cubierto en nuestro resumen ICYMI a continuación.

La próxima semana puedes esperar Meta Connect 2024, que esperamos estará lleno de XR (un término general para RV, RA y MR) y novedades de IA. Nos aseguraremos de ponerte al día con todo lo que necesitas saber del evento.

Con la llegada de los nuevos iPhones de este año, también tenemos una nueva versión de iOS para jugar, iOS 18. Está llegando a todos los iPhones lanzados después del iPhone XS, incluido el SE de segunda generación, e introduce varias características nuevas.

Hay una mejor personalización de la pantalla de inicio, para que finalmente puedas mover las aplicaciones para revelar más de tu fondo de pantalla. Mensajes han sido rediseñados para agregar efectos de texto y compatibilidad con RCS, y cambios más pequeños como tu aplicación de Fotos y el Centro de Control están siendo rediseñados.

Desafortunadamente, la Inteligencia de Apple, la herramienta principal de iOS 18, aún no está aquí. Comenzará a implementarse con el soporte en inglés de EE. UU. en la actualización 18.1 en octubre. Sin embargo, otras variantes en inglés no llegarán hasta diciembre, y herramientas importantes como Genmoji, Image Playground y la conciencia en pantalla de Siri no se espera que lleguen hasta mucho más tarde en la vida útil de iOS 18. Una introducción dispersa que ciertamente ha frenado las cosas.

Es la semana de disponibilidad de Apple, y TechRadar es el lugar para nuestras reseñas detalladas, abarcando nuestros pensamientos completos sobre todos los kits de la empresa con sede en Cupertino. Para empezar, nuestro Editor en Jefe Lance Ulanoff manejó el iPhone 16 Pro Max y lo llamó “una bestia hermosa e inteligente”. Lea su reseña completa para conocer más sobre el impacto de una pantalla más grande, de 6.5 pulgadas a 6.7 pulgadas, un procesador más rápido y nuevas cámaras que marcan la diferencia.

Por supuesto, también está el iPhone 16 estándar, que recibió una importante actualización, y Jacob Krol de TechRadar abordó la revisión, notando que es más Pro que nunca gracias a un chip A18 rápido, la llegada de dos botones y colores vibrantes. También revisó el Apple Watch Series 10, señalando que es “más de lo que parece a simple vista desde todos los ángulos”, aludiendo a las pantallas más grandes en ambos modelos y a los ángulos de visión mejorados, todo ello contenido en un diseño más pequeño. TechRadar también tiene pensamientos completos sobre el iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y AirPods 4 con cancelación activa de ruido.

No fue una gran semana para ser el dueño de un banco de energía Anker, o al menos de los tres modelos que la compañía tuvo que retirar esta semana debido al descubrimiento de un posible riesgo de incendio. Si tienes un Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K), un banco de energía Anker o un banco de energía Anker MagGo, deberías dejar de usarlo ahora y completar el formulario de retiro de Anker para obtener un reemplazo. La causa es aparentemente un defecto de fabricación en algunos modelos que provoca sobrecalentamiento. Anker dice que ahora ha cambiado de proveedores y que los propietarios de sus otras baterías no tienen nada de qué preocuparse. Pero la noticia fue una adición no deseada a las listas de ‘cosas por hacer’ de aquellos desafortunados que compraron una de esas tres baterías.

Por unos días, parecía que ChatGPT había sido actualizado de una manera que nadie esperaba: estaba enviando mensajes a los usuarios primero. Aparentemente, podía hacer esto porque hacía seguimiento a una conversación que había tenido previamente con usuarios que habían mencionado que iban a comenzar la escuela en unos días o que estaban tratando de discutir síntomas médicos. Algunos se mostraron escépticos sobre la situación, incluso sugiriendo formas en que podría haber sido falsificada, pero OpenAI tuvo la última palabra. Reveló que el envío de mensajes primero de ChatGPT fue un error, no una nueva función, y agregó que había sido corregido. Dado el nivel de emoción generado por la posibilidad de que ChatGPT haga seguimiento por sí mismo, no nos sorprendería ver que la herramienta se lance en algún momento de verdad.

DJI anunció su primera cámara de acción con el título de ‘Pro’, que ofrece una serie de impresionantes características nuevas, incluido un chip de 4 nm líder en la industria, una vida útil de la batería de cuatro horas, que es el doble que la del GoPro Hero 13 Black, resistencia al agua de 20 m (que nuevamente es el doble que la de sus competidores) y pantallas gemelas OLED más grandes y potentes. Ya hemos revisado la cámara de acción insignia, y hay muchas áreas donde le roba la corona a GoPro, pero no es una batalla unilateral. Si bien el Osmo Action 5 Pro tiene una calidad de imagen 4K líder en la industria y un rendimiento en condiciones de poca luz, no puede grabar video 5.3K como el Hero 13 Black o video 8K como el Insta 360 Ace Pro, ni tiene accesorios de lentes al estilo de GoPro para diferentes looks. Sin embargo, hay mucho a favor de la única toma de DJI en las cámaras de acción que satisfarán adecuadamente a los creadores de contenido con ojo para el detalle, y parece que DJI está avanzando más en este espacio.

Escucha si eres miembro de Amazon Prime y usuario de Steam Deck. Si tienes una membresía activa, puedes disfrutar de más de 40 de los mejores juegos de Steam Deck de forma gratuita, aunque actúa rápido, ya que algunos ya están empezando a desaparecer. Hay una advertencia a tener en cuenta: estas versiones de los juegos no están directamente disponibles en Steam. En su lugar, deberás adquirirlos a través de Epic Game Store, Amazon Games Store o GOG. Aunque puedes confiar en el Heroic Games Launcher y en accesos directos para ayudarte a simplificar el proceso de jugarlos en Steam Deck.