Si te gusta la inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube, definitivamente te encantará la nueva y genial ventaja de Google One de Verizon.

Aunque Verizon no tiene un programa de fidelidad para clientes que les brinde pequeñas ventajas, regalos y descuentos semanales, el operador de red móvil estadounidense que sigue liderando el mercado en cuanto a cifras de suscriptores sabe cómo robar de vez en cuando el protagonismo de T-Mobile. No estoy diciendo que Verizon convenza a mucha gente para que cambie de Magenta o AT&T con una suscripción a Google One AI Premium a mitad de precio, pero si ya estabas considerando hacer ese cambio, esta nueva oferta puede ser el empujón que necesitas. Normalmente con un precio de $19.99 al mes, el nivel AI Premium del popular servicio de almacenamiento en la nube de Google solo te costará 10 dólares al mes si eres (o quieres ser) un suscriptor de Verizon myPlan o myHome. Como su nombre indica, esto utiliza la magia avanzada de Gemini de Google para facilitar tu vida de diversas formas inteligentes.

El asistente Gemini impulsado por inteligencia artificial de Google estará a tu disposición en aplicaciones como Gmail, Docs, Slides, Sheets y Meet, además de que también recibirás “acceso prioritario” a las nuevas soluciones de IA de la compañía tan pronto como estén listas para su lanzamiento.

Además de todo lo anterior (y quizás más importante que todo), obviamente también obtendrás mucho almacenamiento en la nube por tus $10 al mes. Específicamente, dos terabytes completos. Y todo lo que necesitas hacer es iniciar sesión en la aplicación My Verizon o acceder al sitio web oficial del operador a partir del 6 de febrero para agregar la ventaja de Google One AI Premium a mitad de precio a tu plan.

Ten en cuenta que myPlan es la etiqueta genérica que engloba varias opciones móviles disponibles a varios precios diferentes de Verizon, desde el plan de bienvenida Unlimited Welcome sorprendentemente asequible hasta el lujoso nivel Unlimited Ultimate. Y sí, todos y cada uno de esos planes son elegibles para esta nueva y genial oferta.

Adrian, un entusiasta de la tecnología móvil desde la era del Nokia 3310, ha sido una presencia dinámica en el campo del periodismo tecnológico, contribuyendo a Android Authority, Digital Trends y Pocketnow antes de unirse a PhoneArena en 2018. Su experiencia abarca diversos plataformas, con un cariño particular por la diversidad del ecosistema Android. A pesar de los desafíos de equilibrar la paternidad a tiempo completo con su trabajo, la pasión de Adrian por las tendencias tecnológicas, correr y las películas lo mantiene energizado. Su compromiso con los smartphones de gama media ha dado lugar a una colección ecléctica de dispositivos, salvados de la bancarrota personal por su preferencia por lo ‘suficiente’ sobre lo ‘sobrevalorado’.

