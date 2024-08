Si solo pudiera invertir en 1 acción de los “Siete Magníficos” durante la próxima década, esta sería la elegida.

En el último año, los inversores se han volcado en las acciones de la “Magnificent Seven” en busca de ganancias excepcionales, y con razón.

Empresas tecnológicas de mega-cap como Nvidia, Microsoft, Alphabet y Meta Platforms han superado al S&P 500 y al Nasdaq Composite en los últimos 12 meses. Gran parte de estas ganancias se pueden atribuir al creciente interés en la inteligencia artificial (IA), un mercado dominado por la Magnificent Seven.

Sin embargo, a pesar de las impresionantes actuaciones de las empresas mencionadas anteriormente, veo a otro miembro de la Magnificent Seven como una opción superior para inversores a largo plazo.

El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube Amazon (NASDAQ: AMZN) ha tenido un rendimiento inferior al Nasdaq en el último año y ha generado retornos en línea con los del S&P 500.

Con las acciones bajando aproximadamente un 14% en el último mes, creo que ahora es una oportunidad ideal para comprar la caída en Amazon.

Veamos cómo Amazon está discretamente perturbando el panorama de la IA y evaluemos por qué ahora parece una oportunidad lucrativa para adquirir acciones a una valoración muy barata.

No lo llames un regreso

Una de las mayores oportunidades en torno a la IA es la computación en la nube. Amazon enfrenta una feroz competencia en el mercado de infraestructura en la nube de Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP) de Alphabet.

En los últimos 18 meses más o menos, Microsoft ha mejorado rápidamente la plataforma Azure gracias a la inversión de $10 mil millones de la compañía en OpenAI – el desarrollador de ChatGPT. Además, Alphabet ha logrado entrar en el ámbito de la nube de forma respetable gracias a una serie de adquisiciones, incluyendo MobiledgeX, Forseeti, Siemplify y Mandiant.

Estos movimientos de Microsoft y Alphabet inicialmente parecían estar afectando el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de la nube de Amazon. Sin embargo, la tabla a continuación ilustra algunas nuevas tendencias alentadoras en el segmento de la nube de Amazon, Amazon Web Services (AWS).

Categoría

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Q4 2023

Q1 2024

Q2 2024

Crecimiento % interanual de los ingresos de AWS

16%

12%

12%

13%

17%

19%

Crecimiento % interanual del ingreso operativo de AWS

(26%)

(8%)

30%

39%

83%

72%

Fuente de datos: Relaciones con inversores

Las cifras anteriores muestran una narrativa muy positiva para Amazon. En el último año, AWS ha pasado de ser un negocio con una desaceleración consistente a ser uno que ha crecido en tres trimestres consecutivos, todo esto mientras aumenta significativamente el ingreso operativo.

Imagen fuente: Getty Images.

Amazon es una máquina de hacer dinero

Ver un retorno al crecimiento de los ingresos y beneficios es agradable, pero es solo una parte de la historia mayor para Amazon.

Fuente de la imagen: Relaciones con inversores.

La mayoría de los beneficios operativos de Amazon provienen de AWS. Por esta razón, la reaceleración del negocio en la nube ha impactado directamente en el perfil de flujo de efectivo general de Amazon. Para el trimestre que terminó el 30 de junio, Amazon generó $53 mil millones de flujo de efectivo libre en los últimos 12 meses. Además, con un balance que ostenta $86 mil millones en efectivo y equivalentes, Amazon prácticamente no tiene escasez para invertir agresivamente y darles batalla a sus competidores.

La historia continúa

Uno de los catalizadores que está generando un crecimiento renovado en AWS es la inversión de Amazon de $4 mil millones en la startup de IA generativa Anthropic.

Esta relación es particularmente importante porque Anthropic está entrenando sus modelos de IA en los chips de semiconductores internos de Amazon – Trainium e Inferentia. Esto proporciona a Amazon una línea directa para competir contra Nvidia a medida que la demanda de chips de semiconductores continúa en auge.

Además, la empresa también está invirtiendo $11 mil millones en un proyecto de centro de datos en Indiana. Para mí, estas inversiones solidifican las ambiciones de Amazon de competir en todo el panorama de la IA a medida que AWS entra en una nueva fase de su evolución.

Por esas razones, creo que el crecimiento de los ingresos y los beneficios renovados de AWS, como se muestra arriba, son solo el comienzo.

Una valoración primordial para los inversores

Amazon actualmente cotiza con un múltiplo precio-flujo de caja libre (P/FCF) de 37.1, que es menos de la mitad de su promedio de 10 años. Me parece peculiar, considerando que Amazon es hoy un negocio mucho más grande y mucho más sofisticado que hace una década.

Gráfico de precio a flujo de caja libre de AMZN

Para mí, los inversores están pasando por alto o no aprecian la incursión de Amazon en el ámbito de la IA. Creo que el potencial futuro de la IA puede estar incluido en algunas de las otras empresas de la Magnificent Seven de Amazon, considerando que muchas de ellas han superado ampliamente a los mercados en el último año.

En cambio, Amazon ya está cosechando las recompensas de estas iniciativas impulsadas por IA, y la empresa tiene una gran cantidad de efectivo para seguir financiando el crecimiento por mucho tiempo. Por estas razones, creo que Amazon es la oportunidad más lucrativa entre las acciones tecnológicas de mega-cap en este momento. En mi opinión, esta es una excelente oportunidad para comprar acciones de Amazon en masa.

Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

