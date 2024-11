Si solo pudiera comprar y mantener una sola acción, sería esta.

Imagina que solo pudiera comprar una sola acción hoy y tuviera que mantenerla para siempre. ¿Qué ticker podría soportar la inmensa presión? Necesitaría una empresa con la fortaleza para mantenerse relevante durante décadas. Debería operar en muchos campos y sectores diferentes, brindando a mi cartera de una sola acción cierto grado de diversificación. Y, por supuesto, exigiría una empresa con líderes de clase mundial. Después de todo, ese equipo estaría a cargo de todo mi hipotético capital.

Sería fácil elegir un fondo de índice. Un fondo cotizado en bolsa que sigue el índice del mercado S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) encajaría perfectamente con diversificación instantánea y un poder de permanencia prácticamente eterno. También actúa de manera similar a una sola acción y se puede negociar con la misma facilidad. Pero nuevamente, el Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) en realidad no es una sola acción. Por lo tanto, no cumple con las reglas de mi absurdo experimento mental.

En un primer momento, consideré a un par de gigantes tecnológicos que abarcan varios sectores. Amazon (NASDAQ: AMZN) me brindaría exposición al comercio electrónico, a las tiendas minoristas físicas, a la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube, servicios de envío, y más. Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) se enfoca principalmente en la búsqueda en línea y la publicidad, respaldado por plataformas de video digital, la computación móvil de Android, un servicio de taxis autónomos incipiente, y mucho más. Ambas compañías parecen estar preparadas para permanecer en negocio y sorprender a los consumidores con nuevas ideas empresariales durante mucho tiempo.

Pero aún así, no parece encajar del todo en este experimento. Alphabet y Amazon solo ofrecen una cantidad limitada de diversificación, lejos de la seguridad inmediata que proporciona un fondo de índice adecuado.

Esa exigencia reduce drásticamente mi universo de posibles selecciones de acciones. Al final, solo hay una empresa que puede cumplir con mis demandas. Saluda a Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) — lo más parecido a un fondo de índice en forma de una sola empresa.

En primer lugar, la legendaria cartera de negocios diversificados de Berkshire es impresionante. Es una empresa de seguros en su esencia, con el gigante de seguros de coche GEICO y otras 13 marcas de seguros totalmente en propiedad. Pero la compañía también posee baterías Duracell, el ferrocarril BNSF, Kraft Heinz en tu refrigerador, Dairy Queen para llevar, y mucho, mucho más. Conté casi 70 marcas en la lista de compañías bajo control directo de Berkshire.

Y eso es solo el principio. Berkshire también administra una gran cartera de inversiones en acciones. Hay 46 acciones en ese grupo de inversiones minoritarias, lideradas por una inversión en Apple (NASDAQ: AAPL) actualmente valorada en aproximadamente $70.5 mil millones. La lista incluye varios bancos multinacionales, gigantes de alimentos, un líder chino en vehículos eléctricos y una participación de $2 mil millones en Amazon.

Las inversiones de Berkshire se centran en servicios financieros y el sector industrial, pero hay una generosa variedad de otras operaciones aquí. Esto no es exactamente un reflejo perfectamente abarcador de todos los sectores de la economía, pero desafío a que encuentres una aproximación más cercana.

Una empresa es tan buena como sus líderes, y Berkshire Hathaway está liderada por el maestro inversor Warren Buffett. Por debajo de ese nombre imbatible en la cima, Berkshire otorga total libertad al equipo de gestión de cada unidad de negocio.

Buffett famosamente prefiere invertir en negocios que son tan simples que hasta un sándwich de jamón podría dirigirlos eficazmente. Y aún así insiste en dejar que líderes de calidad superior administren estos negocios infalibles. Esa es una capa adicional de seguridad, que protege a Berkshire y a sus inversores de los riesgos de operación del negocio.

Es comprensible si te preocupa qué sucederá cuando Warren Buffett ya no dirija el magistral negocio de Berkshire Hathaway. El socio comercial de mucho tiempo y vicepresidente de Berkshire, Charlie Munger, falleció hace un año a la edad de 99 años, y Buffett solo es unos años más joven. Berkshire Hathaway no será un “negocio de Buffett” durante décadas. Entonces, ¿qué sucederá cuando el legendario inversor se retire?

Honestamente, no espero cambios importantes. Buffett ya deja decisiones importantes sobre el portafolio en manos de lugartenientes de confianza, quienes han aprendido del mejor y deberían poder mantener una estrategia Buffet y Munger en el futuro. Por ejemplo, se informa que Todd Combs y Ted Weschler lideraron la compra de acciones de Apple en 2016. Esa compra seguramente contó con la aprobación de Buffett y/o Munger, pero no fue una decisión de ellos.

En resumen: Berkshire Hathaway tiene un banco profundo de gestores de fondos de alta calidad. La compañía podría perder un paso cuando Buffett se retire, pero debería estar bien en las próximas décadas.

Entonces, ¿adónde lleva este pequeño experimento mental? Directamente a la puerta de Berkshire Hathaway. Con su participación en todo, desde seguros hasta helados bajo la dirección estable de un equipo de ensueño en inversiones, Berkshire es tu mejor apuesta para una “acción para siempre”. Claro, en el mercado nada está garantizado. Pero si tuviera que poner todos mis huevos en una sola cesta y aferrarme con fuerza, podría hacer mucho peor que unir mi destino al conglomerado basado en seguros de Buffett.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de expertos emite una recomendación de compra de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si estás preocupado de haber perdido tu oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2009, ¡tendrías $350,915!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2008, ¡tendrías $44,492!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2004, ¡tendrías $473,142!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y es posible que no haya otra oportunidad como esta pronto.

Ver 3 acciones de “Double Down” »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 25 de noviembre de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Anders Bylund tiene posiciones en Alphabet, Amazon y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Si solo pudiera comprar y mantener una sola acción, esta sería la elegida fue publicado originalmente por The Motley Fool