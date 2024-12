Si recibiste un nuevo iPhone para Navidad, es posible que quieras devolverlo.

“

Cuando Apple lanzó el iPhone 16 en septiembre, continuó vendiendo los modelos 14, 15 y SE 3 a precios más bajos. Como es habitual, esto brindó a los clientes con presupuestos más limitados la flexibilidad de elegir entre cinco iteraciones principales (contando las variantes Plus) con tres tamaños diferentes y una variedad mixta de especificaciones técnicas.

Sin embargo, si bien ninguno de estos iPhones es malo, no podría haber un peor momento para obtener uno de ellos, ni siquiera como regalo. Y si obtuviste uno, es posible que quieras devolverlo antes de que se cierre la ventana de devolución de vacaciones. Porque el iPhone SE 4 será mejor que todos ellos.

Nada especial

La línea iPhone SE ha necesitado desde hace tiempo una actualización debido a su diseño desactualizado. Mientras que los iPhones de gama alta han avanzado mucho y adoptado apariencias más modernas, el SE continúa persistiendo en una era pasada. Eso está a punto de cambiar en pocos meses.

Las filtraciones creíbles han indicado desde hace tiempo que el iPhone SE 4, que se lanzará esta primavera, finalmente retirará el chasis clásico a favor de un aspecto moderno que adopta algo similar al iPhone 14. Así que, en solo unos meses, podríamos estar diciendo adiós de una vez por todas a la prehistórica pantalla LCD de 4.7 pulgadas con bordes gruesos y un botón de inicio físico. En su lugar, la parte frontal adoptaría un panel OLED de borde a borde de 6.1 pulgadas con una muesca. Esto finalmente proporcionaría a los usuarios del iPhone SE una pantalla inmersiva con una mayor resolución de píxeles, niveles de negro real y biseles más elegantes. También podría ofrecer una cámara trasera de 48MP y una cámara frontal TrueDepth con Face ID, todo esto mucho mejor que el actual SE que acabas de obtener.

Además, todavía tiene un puerto Lightning, al igual que el iPhone 14. Por lo tanto, esperar un iPhone SE 4 te ahorraría tener que llevar un cable Lightning dedicado, asumiendo que tus otros dispositivos se cargan a través de USB-C.

Buscando inteligencia de Apple

A simple vista, el iPhone 14 y 15 pueden parecer más avanzados incluso que el próximo SE 4. Después de todo, tienen sistemas de cámara trasera dual, y los modelos de 2023 cuentan con el futurista Dynamic Island. Mientras tanto, el lanzamiento presupuestario de 2025 probablemente se perderá ambas características. A pesar de eso, un examen más detenido de las especificaciones internas rumoreadas del teléfono presupuestario sugiere que superará a los iPhones mencionados anteriormente.

Sin embargo, es probable que el iPhone SE 4 incluya el chipset base A18 del iPhone 16 o el iPhone 17 Pro, con 6 núcleos de CPU, 5 núcleos de GPU, 16 núcleos de Motor Neural y 8GB de RAM. Esto le permitiría ejecutar algunos de los juegos móviles exigentes que funcionan exclusivamente en dispositivos más nuevos. Además de un Safari más rápido, el iPhone SE 4 probablemente recibirá actualizaciones de software por un periodo más largo que los modelos 14 y 15.

Más importante aún, desbloquearía la extensa suite de inteligencia de Apple que no está disponible en el iPhone 14 o 15. La inteligencia de Apple será uno de los pilares del ecosistema de Apple en los próximos años, por lo que querrás un teléfono que la admita.

Calidad de gama alta a un precio de descuento

El iPhone SE 4 no tendrá todas las características que estás obteniendo con tu iPhone 15 o incluso el 14. La ausencia más destacada será potencialmente la lente trasera ultra gran angular disponible en el iPhone 14, 14 Plus, 15 y 15 Plus. El iPhone SE 4 podría limitarse a una única opción de 6.1 pulgadas, mientras que los buques insignia de 2022 y 2023 ofrecen ediciones Plus más grandes de 6.7 pulgadas. De lo contrario, la omisión más notable sería el recorte Dynamic Island disponible en el iPhone 15.

A pesar de estas limitaciones, el iPhone SE 4 seguirá siendo una mejor opción económica. Claro, el Dynamic Island es agradable de tener, pero seguirás pudiendo acceder a Actividades en Vivo a través del Centro de Notificaciones y la Pantalla de Bloqueo. Y, aunque las limitaciones de la cámara y el tamaño pueden irritar a ciertos clientes, el iPhone SE 4 estará a años luz de su predecesor.

Pasar de una LCD de 4.7 pulgadas con bordes gruesos a un OLED de 6.1 pulgadas de borde a borde mejorará sustancialmente la experiencia de ver videos y desplazarse por aplicaciones del iPhone SE 4. En comparación, actualizar la antigua cámara trasera de 12MP a 48MP desbloqueará fotos más nítidas y un zoom de 2x que no arruinará por completo la resolución de las fotos. El iPhone SE 4 será el primer iPhone en ofrecer un diseño que se adapte a nuestros tiempos modernos y un procesador insignia que admita todas las características relevantes de iOS. Y, por primera vez, los usuarios de iPhone podrán experimentar la inteligencia de Apple, probablemente por menos de $500. Incluso es posible que Apple descontinúe por completo el iPhone 14 y 14 Plus, ya que pagar $100 más por un iPhone similar que carece de inteligencia de Apple y USB-C no es la mejor opción.

El iPhone SE 4 se perfila como una verdadera amenaza para los teléfonos Android de gama media y la línea actual de Apple. Basándose en las filtraciones, Apple parece haber abordado todas las fallas actuales del SE y ha construido un teléfono perfecto para cualquier usuario con un presupuesto limitado. Así que si acabas de adquirir uno de los teléfonos más baratos de Apple, empácalo y devuélvelo, porque pronto llegará algo mejor.

