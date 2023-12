Si quieres tanto burbujas azules, compra un iPhone.

“`







iMessage en un iPhone

We’ve been neutral on Beeper so far, but an interview with the company’s CEO clearly demonstrates that the company is wasting users’ time and possibly causing security issues as it keeps running into Apple’s wall by hacking iMessage, just for the sake of blue chat bubbles.

Si no puedes pagar un iPhone, entonces no puedes pagar un iPhone y es tan simple como eso. Probablemente puedas, sin embargo, ya que hay uno para casi todos los rangos de precios, aunque no un modelo del año 2023. O si utilizas Android porque prefieres, está bien, es tu elección. Hay excelentes dispositivos de una amplia variedad de fabricantes, y estamos seguros de que estarás contento con ellos. Pero, nadie te debe burbujas azules cuando envías un mensaje de texto a un chat grupal de iPhone. Puedes vivir sin burbujas de texto azul. Hay estudios que indican que este asunto de burbujas azules o verdes es un problema. Los adolescentes en particular se sienten presionados a conformarse y comprar iPhones. Y pensaría que esta envidia de burbujas azules es un gran problema, si solo leyeran esos informes y solo consideraran a Estados Unidos. Sin embargo, en ningún otro lugar les importa, en todas partes, los usuarios no recuerdan si las burbujas de mensajes de Apple son azules o verdes. Créenos, fuera de Estados Unidos, muchas personas no pueden decirte si el iMessage de Apple usa burbujas azules o verdes. Beeper lo sabe, y sabe que puede engañar a las personas por $2 al mes, no obstante su CEO Eric Migicovsky está tratando de hacer que sea un punto de orgullo que Apple debe ser detenido, o iMessage debería ser universal, o algo. Ahora ha intentado posicionar a su empresa como alguien que defiende los derechos de los usuarios de Android, y ahí es donde AppleInsider se separa de él. Como un ejercicio técnico interesante, está bien, o como un problema de seguridad ligeramente preocupante, está bien, pero las burbujas azules no son el fundamento de la democracia. Además, la razón declarada por Migicovsky es simplemente infantil. “Apple tiene poderes de monopolio [como] el mayor fabricante de teléfonos en Estados Unidos,” dijo a The Information. “Más del 50% de los EE.UU. usa un iPhone.” Hay un argumento decente que se puede hacer sobre el costo de los iPhones del último modelo haciendo que estén fuera del alcance de la mitad de la población de EE. UU., pero esa no es la posición de Migicovsky. Su posición es la de tener acceso universal, lo cual ha intentado respaldar con lo que solo se podría llamar justificación, si se entrecierran los ojos. “iMessage es la aplicación predeterminada [de mensajes] en ese dispositivo”, continuó. “Ni siquiera puedes cambiar el predeterminado”. Si no fuera igualmente defectuoso, esto sería una simple falacia. Este es el técnica de debate en la que sabes que no puedes ganar en el punto real, por lo que mueves la argumentación a un tema en el que tienes mejores oportunidades. Así que Migicovsky está diciendo realmente algo como “Apple es dueño de iMessage, seguro, pero ¿qué hay acerca del hecho de que no te permite reemplazarlo como el predeterminado?” El “whataboutism” es una falacia lógica, pero sigue siendo sorprendentemente exitoso como técnica de debate en la opinión pública. Eso compite con tratar de probar una negativa. Sin embargo, permítanos complacer a Migicovsky por un momento y permitir mover el debate a que iMessage sea la aplicación de mensajes predeterminada. Porque es tanto cierto como totalmente irrelevante para el tema en cuestión. La parte verdadera es que, muy bien, iMessage viene en todos los iPhones y es una aplicación de stock de Apple al igual que Safari y Mail. Y también es cierto que Apple te permite configurar alternativas a Safari y Mail como tu navegador y aplicación de correo electrónico predeterminados, donde no ofrecen ninguna alternativa a iMessage. Solo, este es un problema con los navegadores y el correo electrónico, donde no lo es con los mensajes. Con un navegador, cada vez que recibes un enlace en un correo electrónico, o un mensaje, y haces clic en él, se abre el navegador predeterminado. Si un sitio web incluye un enlace de correo electrónico, al hacer clic en él se abre el cliente de correo electrónico predeterminado. No obstante, Messages de Apple no hace esto. Si recibes un mensaje en WhatsApp, al hacer clic en la notificación no te lleva a messages, te lleva a WhatsApp. Apple no hace ningún esfuerzo por impedir que uses WhatsApp como alternativa a iMessage. Eso es importante, así que lo diremos de nuevo: si quieres enviar un mensaje, abres tu aplicación de mensajes de elección y lo envías. Luego, cuando recibes una respuesta, haces clic en la notificación y regresas a esa misma aplicación. Es tan claramente diferente de imponer una aplicación de stock como uno de navegador, que la mayor parte del mundo entero lo ha hecho. Fuera de Estados Unidos, WhatsApp es mucho, prácticamente abrumadoramente más popular que Messages. Así que el argumento de whataboutism de Migicovsky es tan completamente injustificable como el que Apple está fallando en su deber de regalar sus productos a personas que no quieren comprar. Define seguro Hay un último problema que Migicovsky particularmente toma con resentimiento. Apple dice que está bloqueando a su empresa porque está utilizando credenciales falsas para acceder a iMessage y, por lo tanto, es un riesgo de seguridad. “Creo que eso es ‘Newspeak’ de ‘1984’,” dijo. “Beeper Mini hace que la comunicación de los clientes de iPhone sea más segura.” En un punto de tecnicidad, se puede argumentar que Beeper Mini hace que el envío de mensajes desde iMessage a Android sea más seguro. Eso se debe a que en la actualidad, dicho iMessage se envía como un mensaje de texto SMS convencional. Beeper Mini no hace que iMessage a iMessage sea ni siquiera ligeramente más seguro, y dado que de hecho está falsificando credenciales para acceder a la red de iMessage, es posiblemente un problema de seguridad, según dice Apple. A Apple le preocupa su propia red de iMessage, no tiene razón para preocuparse por lo que hace Android, o lo que pueden o no pueden hacer los mensajes de texto. Dejando de lado las preocupaciones de seguridad y privacidad, Apple también tiene otro motivo para bloquear a Beeper. En la actualidad, Beeper Mini está tratando de que las personas usen un Mac para registrarse en los servidores de Apple como un usuario legítimo de iMessage. Apple paga por los servidores de iMessage, simplemente no le pasa el costo a los clientes. No es una pequeña cantidad, ya que estamos seguros de que el recuento por hora de iMessages está en los millones. Beeper no está pagando por eso, y antes de chocar con la pared de Apple por primera vez, estaba cobrando a los usuarios el privilegio de usar los servidores de Apple. Lo mejor que Beeper podría hacer sería “sí, le estamos costando dinero a Apple, pero ¿qué hay acerca de los miles de millones de dólares que gana cada año?” No puedes esperar que otra empresa financie efectivamente tu operación de forma gratuita sin su permiso. El CEO de Beeper opta por no mencionar eso y en lugar de ello se enfoca en sus argumentos de seguridad espurios. Siga el dinero Si esto realmente se trata de seguridad, Beeper habría cerrado todo en el momento en que Apple anunció que ofrecería soporte para RCS en 2024. Sin embargo, se trata de dinero. Como siempre lo es. El asunto de burbujas azules versus verdes simplemente no vale tu dinero. Migicovsky afirma que Beeper pasó de cero a un millón de dólares “en tasa anualizada” en las primeras 48 horas después de su lanzamiento, dado que estaba cobrando. En la actualidad, no está cobrando a los clientes, pero suponemos que si lo resuelve a un punto donde Apple no pueda detenerlo, volverán a cobrar por el servicio de iMessage. En este momento, parece que Migicovsky también está apostando a que la gente estará dispuesta a pasar tiempo cada semana o cada mes para rehacer el hack de Mac que permite que funcione. Nadie tiene que tener un iPhone y pueden ser caros. Pero si no puedes o no quieres comprar uno, simplemente intenta pasar por la vida sin iMessage, como hacen perfectamente bien nuestro personal que no es de Estados Unidos. Hay algo que decir sobre los usuarios de iPhone que son desagradables al respecto. Hemos visto que los chats grupales se vuelven extraños al respecto, y puede haber problemas con imágenes o medios. Ese es un problema completamente diferente, y esperamos que los lectores de AppleInsider sean mejores al respecto que los que no vienen aquí. No pagues dinero a Beeper, no sigas aplicando constantemente su hack, y no compres un Mac para hacerlo. Y ciertamente no uses uno de los servicios de Beeper o pidas prestado el hack de un amigo para usarlo.





