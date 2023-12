Si no compraste AppleCare+ para tu Apple Watch, Apple ya no lo arreglará.(Si no obtuviste AppleCare+ para tu Apple Watch, Apple ya no lo reparará)

El jueves por la tarde, hubo una vista extraña en Apple.com: el Apple Watch Series 9, que llegó en septiembre, apareció como “Actualmente no disponible” para comprar. En letras pequeñas en la parte inferior de las especificaciones técnicas estaba la razón: “Después del 24 de diciembre de 2023, Apple ya no vende unidades de Apple Watch en los Estados Unidos con la capacidad de medir el oxígeno en la sangre”.

En una situación casi increíble, a Apple ya no se le permite vender el Apple Watch Series 9 y el Ultra 2 en los EE. UU. debido a una disputa sobre su sensor de oxígeno en la sangre. Un fallo judicial encontró que Apple infringió dos de las patentes de Masimo para medir el oxígeno en la sangre, y dado que esos dos relojes contienen sensores de oxímetro de pulso, ya no pueden venderse en línea por Apple. Esa prohibición se extenderá a sus tiendas minoristas y vendedores de terceros y envíos a Amazon y Best Buy después de Navidad.

El jueves 21 de diciembre, Apple dejó de vender el Apple Watch Series 9 y el Ultra 2 en su tienda en línea.

Según Mark Gurman de Bloomberg, la incapacidad de vender Apple Watches con sensores de oxígeno en la sangre se extiende a la capacidad de reparar cualquier Apple Watch con un sensor de oxígeno en la sangre. Informa que Apple ha dicho al personal que “no puede reemplazar la Serie 6 y más recientes fuera de garantía” por cualquier motivo.

No está claro cuáles son los próximos pasos o cuánto tiempo durará la prohibición. Después de una apelación fallida, Apple probablemente esperaba que el presidente Biden revocara la prohibición, pero eso no ha sucedido. Los ingenieros de software de Apple supuestamente están “corriendo” para averiguar cómo continuar vendiendo el Apple Watch Series 9 con el sensor existente, pero Masimo no cree que tal solución sea posible sin deshabilitar por completo el sensor.