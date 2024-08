Si el hijo de Warren Buffett no hubiera vendido su herencia de 90K de Berkshire Hathaway hace 47 años para ‘comprar tiempo’, tendría esta cantidad hoy en día.

Si el hijo de Warren Buffett no hubiera vendido su herencia de 90,000 dólares de Berkshire Hathaway hace 47 años para “comprar tiempo”, tendría esta cantidad hoy en día.

Peter Buffett, el hijo del legendario inversionista Warren Buffett, tomó una decisión que cambiaría su vida hace 47 años cuando intercambió su herencia “para comprar tiempo”. Aunque se perdió lo que podrían haber sido cientos de millones de dólares en ganancias, él se mantiene firme en su elección, seguro de que su padre estaría de acuerdo.

Encontrando su camino: A los 19 años, Buffett recibió una parte de los ingresos de la venta de la granja de su abuelo, que su padre invirtió en Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK), por un monto de $90,000, según CNBC. Su padre dejó en claro que esta sería toda la ayuda financiera que recibiría para uso personal. A pesar de saber que era toda su herencia, Peter vendió sus acciones de Berkshire para financiar su pasión por la música.

Buffett abandonó la Universidad de Stanford, compró un modesto apartamento en San Francisco e invirtió en mejorar su equipo de grabación. Dedicó su tiempo a perfeccionar sus habilidades de piano y producción musical.

Su gran oportunidad llegó inesperadamente cuando un vecino le preguntó sobre su profesión, lo que lo encaminó hacia una exitosa carrera en la música.

Le dijo al vecino que era un “compositor luchador” y el vecino se ofreció a presentárselo a su yerno que era un animador en busca de melodías para una nueva estación de cable, resultando ser MTV.

Buffett tiene ahora 66 años y ha lanzado alrededor de 15 álbumes de estudio a lo largo de su exitosa carrera.

El camino no tomado: Si el hijo del legendario inversionista hubiera permanecido en la universidad y hubiera conservado su inversión de $90,000 en Berkshire Hathaway, hoy valdría más de $400 millones.

“Pero no tomé esa decisión y no me arrepiento ni un segundo. Usé mi nido de huevos para comprar algo infinitamente más valioso que el dinero: lo usé para comprar tiempo”, dijo Buffett.

Es una decisión de la que su padre estaría orgulloso, señaló. El multimillonario le enseñó a su hijo que el trabajo no se trata de hacer la mayor cantidad de dinero posible, sino de hacer algo que ames hacer.

Buffett reconoció que el dinero era un privilegio, llamándolo un regalo que no había ganado.

“Sin esas cientos de horas no remuneradas pasadas manipulando mi equipo de grabación, no habría encontrado mi sonido o enfoque”, dijo Buffett.

El músico usó el dinero para comprar tiempo para perseguir algo que disfruta despertar y hacer cada día, que es exactamente lo que su padre les dice a los jóvenes que hagan. El multimillonario ha recomendado anteriormente que las personas persigan carreras que quisieran incluso si el dinero no fuera parte del proceso de toma de decisiones.

Esta historia es parte de una nueva serie de características sobre el tema del éxito, Benzinga Inspire. Algunos elementos de esta historia fueron reportados previamente por Benzinga y han sido actualizados.

