Si compras un nuevo iPhone, no puedes usar TikTok en él: Aquí te explicamos por qué

A pesar de que todavía puedes usar el servicio, TikTok sigue estando prohibido en los Estados Unidos. El presidente Trump prometió no multar a TikTok y a sus proveedores de servicios por seguir ejecutando los servicios, pero eso es solo una promesa. También firmó una orden ejecutiva suspendiendo oficialmente la prohibición, pero hay grandes probabilidades de que esa orden ejecutiva no se sostenga legalmente.

Por alguna razón, tanto Apple (como Google) han decidido que no quieren correr el riesgo. Si más tarde un tribunal decide que las promesas de Trump no se mantienen legalmente, Apple podría enfrentar multas de hasta $850 mil millones. Simplemente no vale la pena para ellos.

TikTok no está disponible en la App Store. Cuando escuchas eso por primera vez, podrías pensar que no puedes conseguir la app si no la tenías instalada previamente, lo cual no parece ser tan grave. Después de todo, si realmente te importaba TikTok, probablemente ya lo tenías instalado.

Sin embargo, hay una consecuencia mucho mayor de que TikTok no esté disponible en la App Store: si por alguna razón necesitas volver a instalar la app, no podrás hacerlo.

Eso significa que si compras un nuevo iPhone, no podrás instalar oficialmente TikTok. Incluso si transfieres tus datos. También significa que si dañas gravemente tu iPhone y necesitas reemplazar todo el dispositivo, estás fuera de suerte en lo que respecta a TikTok. Lo mismo se aplica si necesitas restaurar tu iPhone si hay un problema de software.

En el documento de soporte que Apple publicó el 19 de enero, el día en que la prohibición de TikTok se convirtió en ley oficial, la empresa destacó este hecho:

Si ya tienes estas apps instaladas en tu dispositivo, permanecerán en tu dispositivo. Pero no se pueden volver a descargar si se eliminan o se restauran si te cambias a un nuevo dispositivo. Las compras dentro de la app y nuevas suscripciones ya no son posibles.

Si te importa mucho TikTok, cuida tu iPhone actual lo mejor que puedas. Y si tu iPhone actual está en sus últimas, espera un poco más antes de la actualización. No será posible reinstalar la app fácilmente después. Lamentablemente, tendrás que recurrir al sitio web.

