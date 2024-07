Si Apple Mail no carga imágenes debido a ‘configuraciones de red’, aquí está la razón.

Si has abierto tu aplicación de Correo esta semana en tu iPhone o Mac y has tenido problemas para cargar imágenes, no es tu red. Y al parecer está relacionado con una función que ni siquiera podrías estar usando.

Según la página de Estado del Sistema de Apple, esta semana hay un problema con iCloud Private Relay. iCloud Private Relay actúa algo así como una VPN para mantener ocultos tus registros DNS y tu dirección IP utilizando una “conexión única y segura para mantener la privacidad y el rendimiento”. Cuando esa conexión se interrumpe, pueden surgir problemas.

Desde el jueves, Apple ha reportado una interrupción continua de Private Relay que afecta a “algunos” usuarios de iCloud+, lo que puede afectar la experiencia en aplicaciones que utilizan iCloud+, incluidas Safari y Correo. En este caso, los problemas parecen manifestarse como un mensaje de error que aparece cuando llegan nuevos mensajes de correo: “Tus ajustes de red impiden cargar el contenido de forma privada”. Según el momento, parece estar relacionado con el problema de Private Relay, que está impidiendo que las imágenes se carguen como medida de seguridad.

En este caso, “ajustes de red” no se refiere a tu red Wi-Fi doméstica o conexión inalámbrica, sino al mecanismo de Private Relay. Mientras el problema persista, aparecerá el mensaje y Apple no ofrece un marco de tiempo para cuándo se solucionará. Mientras tanto, tienes dos opciones:

Haz clic en el botón Cargar contenido bajo el mensaje de error cuando necesites ver una imagen en un correo electrónico.

Desactiva iCloud Private Relay en Ajustes > ID de Apple > iCloud > iCloud Private Relay.

Sin embargo, algunos usuarios de iCloud+ siguen viendo el mensaje de error a pesar de tener iCloud Private Relay desactivado en su cuenta, por lo que el problema parece estar afectando a las cuentas de iCloud+ que no están utilizando la función. Apple no ha actualizado su página de estado desde que se confirmó el problema a las 2:34 p.m. PT del jueves, por lo que no está claro cuán extendido es el problema o cuándo podría ser restaurado.