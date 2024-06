Shein es perjudicial para la industria de la moda y nuestro planeta, pero no puedo esperar por la OPV.

“

Lawrence Lenihan es el presidente y cofundador de Resonance y profesor adjunto en la Escuela de Negocios Stern de la NYU.

La minorista de moda ultrarrápida Shein está evidentemente dando pasos para salir a bolsa en el Reino Unido con una valoración de $64 mil millones. Mientras tanto, la industria de la moda está en crisis. Los minoristas están en apuros. Las marcas están luchando o siendo vendidas. Aún más preocupante, la industria enfrenta crisis de derechos humanos y consume recursos finitos a un ritmo que está destruyendo nuestro planeta.

Hace una década, predije que nunca habría otra marca de moda de $1 mil millones debido a que la ubicuidad de Internet había permitido a las marcas pequeñas y muy enfocadas encontrar y conectarse de manera más significativa con sus clientes. Creía que al abrazar esta dinámica, los inversores y emprendedores obtendrían mejores retornos con marcas más pequeñas, más eficientes en capital.

Tuve razón, con una gran excepción: Shein. Han construido su negocio en la capacidad de llevar una amplia variedad de productos al mercado en menos de dos semanas y venderlos por tan solo $5. Su valoración reportada de $64 mil millones se basa en su potencial para expandirse a nivel global como un mercado de productos cada vez más baratos. Ha habido mucha especulación sobre el tamaño de la empresa, pero estoy seguro de que es asombroso.

Podría ser una gran oportunidad de inversión. Con un cofre de guerra de capital adicional, se expandirán y consumirán cada vez más de los $2 billones de la industria de la moda. Shein podría ser el próximo Amazon. La recompensa potencial de participar en su oferta pública inicial (OPI) sería fantástica, y apostar en corto contra las acciones de cualquier otra empresa en la industria de la moda aplastada por Shein podría ser igualmente lucrativo.

No predije a Shein porque ingenuamente no anticipé que un negocio sería capaz de impulsar sus ganancias socializando sus costos. Muchos de los verdaderos costos de Shein no se reflejan en ningún lugar de su estado de resultados o balance: ¿Cuál es el costo de copiar diseños patentados? ¿El costo de violar los derechos de los trabajadores? ¿O el costo de acelerar la destrucción de nuestro planeta? Shein no está asumiendo ninguno de estos costos, aún. (Shein dice que está trabajando para reducir su huella de carbono e ha invertido en mejorar las condiciones laborales en sus fábricas).

Y no se trata solo de los requisitos regulatorios que conlleva cotizar en el Reino Unido. Estoy apostando por esta OPI porque espero que sea la última llamada de atención a una industria de moda que lucha. La industria podría decidir competir directamente haciendo aún más productos más rápido, vendiéndolos más baratos y destruyendo aún más el planeta. Nadie puede superar a Shein, y nadie debería querer hacerlo.

Toda la moda es ahora rápida, y no hay vuelta atrás. Sin embargo, el impacto negativo de la moda en el medio ambiente no se debe a la rapidez, sino al desperdicio por sobreproducción o tirar prendas en vertederos que se pueden ver desde el espacio. La sobreproducción también es un desperdicio económico, ya que estos bienes tienen un costo financiero real.

Una mejor estrategia es cambiar el juego, uno que se mueva a la velocidad de la cultura pero elimine el inventario sobreproducido y desperdiciado, y recompense la responsabilidad.

La cadena de valor de la industria de la moda es un sistema económico global altamente complejo. Cambiarlo requiere una solución altamente compleja. La solución es la tecnología: desde el surgimiento de identificaciones digitales, que hacen visible cada aspecto del proceso de producción para un consumidor final, hasta la Inteligencia Artificial (IA) que puede aprender dinámicamente y ajustar restricciones industriales previamente fijadas. La IA, especialmente cuando se aplica a estas restricciones industriales, aprendiendo de datos muy específicos, transformará todas las industrias, particularmente la moda.

Sin embargo, el requisito más crítico para este futuro es la responsabilidad. A pesar de que las reuniones de elite como la conferencia climática de la ONU son puro parloteo con pocos resultados, los gobiernos tomarán medidas sobre las industrias para la reforma climática. La Directiva de Sostenibilidad Corporativa de la UE y la Ley de Moda de Nueva York son solo dos ejemplos de cómo las empresas estarán obligadas a revelar sus prácticas ambientales y de derechos humanos.

Los inversores deben apostar por uno de dos futuros: un futuro Shein (y la desaparición de la industria de moda existente) o un futuro anti-Shein donde la sostenibilidad y la rentabilidad son igualmente importantes porque una no puede existir sin la otra. En este segundo futuro, una industria de moda saludable, responsable y en crecimiento crearía oportunidades para todos.

