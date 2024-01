Shazam puede ahora identificar canciones dentro de aplicaciones incluso con auricularesShazam ahora puede identificar canciones dentro de aplicaciones incluso con auriculares.

Apple lanzó una actualización para la aplicación iOS de Shazam el jueves. Según la compañía, la última versión de la aplicación ahora permite a los usuarios identificar canciones a su alrededor o incluso dentro de aplicaciones mientras usan auriculares.

Según se describe en las notas de la versión 17.3 de la aplicación de Shazam para iPhone y iPad, los usuarios ahora pueden abrir la aplicación para identificar una canción que se está reproduciendo mientras usan auriculares. La parte más genial es que la nueva función funciona para canciones que se reproducen a su alrededor o en otra aplicación, como Instagram o TikTok.

“Ahora puedes identificar música mientras usas auriculares (cableados o Bluetooth). Simplemente abre la aplicación, verifica el ícono de los auriculares para confirmar que tus auriculares están conectados, y luego comienza a reconocer la música a tu alrededor o dentro de aplicaciones como TikTok, Instagram y YouTube”, Apple acerca de la actualización de Shazam.

He probado la nueva función y funciona como prometía. Por ejemplo, puedes abrir la aplicación de Shazam y luego cambiar a YouTube y Shazam identificará cualquier canción que se reproduzca en el video que estás viendo. Lo mismo se aplica a casi cualquier otra aplicación que puedas imaginar. Cuando vuelves a Shazam, te muestra la canción identificada.

Antes de esta actualización, ya era posible identificar canciones dentro de otras aplicaciones con Shazam, pero no usando auriculares. Si no hay nada reproduciéndose en tu teléfono, Shazam identificará la canción que se está reproduciendo en segundo plano, como era de esperar. Cabe señalar que la función parece no requerir específicamente AirPods.

Apple adquirió Shazam en diciembre de 2017 y la ha estado integrando gradualmente en todas sus plataformas. En iOS 14.2, por ejemplo, Apple agregó un widget dedicado del Centro de Control en el iPhone para Shazam. Esa misma funcionalidad ahora está disponible en la Mac con macOS Sonoma 14.2.

Shazam está disponible de forma gratuita en la App Store.

