Sexta audiencia en Groenlandia para el activista contra la caza de ballenas Watson.

Un tribunal de Groenlandia decidirá el lunes si extender aún más los cuatro meses de detención del activista contra la caza de ballenas Paul Watson, a la espera de una decisión sobre su extradición a Japón. La audiencia será la sexta de Watson desde su arresto en julio en Nuuk, capital del territorio autónomo danés. La fiscal Mariam Khalil dijo a AFP que ha “solicitado una extensión de cuatro semanas al período de detención previo al juicio”. Mientras tanto, la abogada de Watson, Julie Stage, está pidiendo su liberación. “Voy a pedir su liberación inmediata”, dijo. El activista, que cumple 74 años el lunes, fue detenido en virtud de una orden de arresto japonesa de 2012, que lo acusa de causar daños a un barco ballenero en la Antártida en 2010 y de herir a un ballenero. Watson, quien apareció en la serie de televisión de realidad “Whale Wars”, fundó Sea Shepherd y la Fundación Capitán Paul Watson (CPWF) y es conocido por tácticas radicales, incluyendo enfrentamientos con barcos balleneros en alta mar. “Es absurdo. Cada vez es lo mismo, nos preguntamos por qué siquiera celebran la audiencia”, dijo Lamya Essemlali, Presidenta de Sea Shepherd Francia, a AFP. Watson fue arrestado el 21 de julio cuando su barco, el John Paul DeJoria, atracó para repostar en Nuuk en su camino para “interceptar” un nuevo barco ballenero japonés en el Pacífico Norte, según la CPWF. – Decisión pendiente – El Ministerio de Justicia danés, que ha consultado con la policía de Groenlandia y el fiscal general danés sobre el caso, dijo a AFP durante el fin de semana que estaba cerca de tomar una decisión sobre el asunto. “El Ministerio de Justicia danés está procesando actualmente la solicitud de extradición… esperando tomar pronto una decisión”, dijo en un comunicado. A finales de noviembre, los abogados de Watson instaron al Ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, a bloquear la extradición. Si Dinamarca rechaza su extradición, “ya no habría motivo para la detención y (Watson) sería liberado lo antes posible”, explicó Khalil a AFP en noviembre. Si Dinamarca accede a la solicitud de extradición de Japón, los abogados de Watson presentarán una apelación. Según Stage, la decisión debería tomarse “dentro de 14 días”. Tokio acusa a Watson de herir a un miembro de la tripulación japonesa con una bomba fétida destinada a interrumpir las actividades de los balleneros durante un enfrentamiento de Sea Shepherd con el barco Shonan Maru 2 en 2010. Los abogados de Watson insisten en que es inocente y aseguran tener imágenes de video que prueban que el miembro de la tripulación no estaba en cubierta cuando se lanzó la bomba fétida. El tribunal de Nuuk se ha negado a ver el video. En septiembre, los abogados de Watson contactaron al relator especial de la ONU sobre defensores del medio ambiente, alegando que podría ser “sometido a un trato inhumano” en las prisiones japonesas. El equipo de defensa ha argumentado que el delito del que Japón lo acusa ni siquiera lleva una pena de prisión en Groenlandia, un punto en el que la fiscalía no está de acuerdo. En un raro comentario público sobre el caso, el Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Takeshi Iwaya, ha dicho que la solicitud de extradición es “un tema de aplicación de la ley en el mar en lugar de un problema de caza de ballenas”. Watson espera ser liberado para regresar a Francia, donde había estado viviendo desde julio de 2023 y donde sus dos hijos pequeños asisten a la escuela. Solicitó la ciudadanía francesa en octubre. Los problemas legales de Watson han recibido el apoyo de miembros del público y activistas, incluyendo a la destacada conservacionista británica Jane Goodall, quien ha instado al Presidente de Francia, Emmanuel Macron, a concederle asilo político. Una petición para su liberación ha reunido 210.000 firmas, y unas 220.000 han firmado en apoyo a su solicitud de ciudadanía francesa.