SEWA-Union realiza marcha a la Asamblea para presionar por un aumento en los salarios mínimos.

El SEWA-Union realizó una marcha hacia la Asamblea y organizó una darna el miércoles buscando la implementación de una ley para la protección de los derechos de los trabajadores domésticos en el Estado y un aumento en su salario mínimo. Líder de la Oposición V.D. Satheesan, quien inauguró la marcha, dijo que las demandas de los trabajadores domésticos eran justas. El gobierno estatal estaba siendo injusto con ellos. El tema sería discutido en la Asamblea, expresando su apoyo a lo largo. El gobierno estatal había anunciado que se elaboraría una ley para los trabajadores domésticos, pero aún no ha visto la luz del día. En el Día Internacional de los Trabajadores Domésticos el año pasado, el Ministro de Trabajo V. Sivankutty había prometido que la ley entraría en vigencia en un año. Sin embargo, ni siquiera se ha discutido todavía, dijo un comunicado del SEWA-Union el miércoles. El sindicato señaló que aunque los salarios eran altos en otros sectores laborales del Estado, los salarios mínimos de los trabajadores domésticos eran mezquinos. Su salario mínimo se ha fijado en ₹218 por ocho horas de trabajo. Con la adición de la DA y otros beneficios, solo llegaba a ₹275. No tener en cuenta el arduo trabajo y la experiencia de los trabajadores domésticos y verlos solo como trabajadoras no cualificadas daba la impresión de que su valor en el mercado laboral era bajo. Un memorando firmado por los miembros del sindicato será presentado al comité de salarios mínimos. P.C. Vishnunath, MLA; Secretario de la unidad estatal del Congreso de Sindicatos de India M.G. Rahul, funcionarias del SEWA-Union Sonia George, Sarojam S., Seeta Dasan, Sheena Basheer y Usha Vijayan hablaron en la protesta.