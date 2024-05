Servicio nacional: ¿Cuál es el plan actual del partido Tory y habría exenciones? | Noticias de Reino Unido.

Si los Conservadores ganan las elecciones generales, se espera que los adolescentes participen en el servicio nacional cuando cumplan los 18 años. Sin embargo, aún no se ha definido cómo funcionaría el esquema. Los Tories han dicho que establecerían una comisión real para detallar los aspectos. Pero hasta ahora, esto es lo que sabemos sobre lo que los adolescentes podrían estar haciendo, quiénes podrían estar exentos y qué sucedería con aquellos que se nieguen a participar. ¿Cómo funcionaría el servicio nacional? Bajo el nuevo plan de los Conservadores, los jóvenes de 18 años participarían en uno de dos grupos: Voluntariado comunitario: La gran mayoría de los adolescentes seguiría este camino. Requiriría que pasen un fin de semana al mes haciendo voluntariado, durante un año – 25 días en total. Las colocaciones voluntarias serían en la comunidad local, con organizaciones como la policía, los bomberos, el NHS o caridades que trabajan con personas mayores aisladas. Los diputados conservadores han dado varios ejemplos de los tipos de voluntariado que los adolescentes podrían hacer, incluyendo entregar recetas médicas o comida a personas enfermas, ser socorristas, apoyar a las comunidades durante tormentas y trabajar en búsqueda y rescate. Entrenamiento militar: 30,000 adolescentes podrían ocupar lugares para pasar un año a tiempo completo en las fuerzas armadas. Los adultos jóvenes deberían solicitar el programa y se utilizarían pruebas para seleccionar a los mejores candidatos. Este camino no implicaría combate. Más bien, los jóvenes “aprenderían y participarían en logística, ciberseguridad, adquisiciones u operaciones de respuesta civil”, dijeron los Tories. Hablando con el programa de Sky News Sunday Morning With Trevor Phillips, el Secretario del Interior James Cleverly dijo que aquellos que elijan la opción militar “estarán motivados para unirse a las fuerzas armadas” después de la colocación de un año. ¿Quiénes estarían exentos? Los Conservadores no han anunciado detalles sobre quiénes estarían exentos del servicio nacional – pero han confirmado que se espera que los niños de la realeza participen. Cuando el servicio nacional estaba en vigencia después de la Segunda Guerra Mundial, cubría a “hombres capacitados” y excluía a personas ciegas y hombres con enfermedades mentales. No está claro si se aplicarían reglas similares bajo la nueva propuesta. Las personas discapacitadas pueden no estar automáticamente excluidas como lo estaban en el pasado, dado que las colocaciones voluntarias probablemente serían adecuadas para una amplia gama de personas. En otros países que tienen servicio nacional, principalmente se otorgan exenciones por razones médicas. Cuando el servicio nacional o militar es un requisito a tiempo completo, las personas pueden obtener una exención si son estudiantes universitarios, hijo único, padres solteros o atletas profesionales. ¿Las mujeres también tendrían que hacerlo? Sí, el plan involucra a todos los jóvenes de 18 años independientemente del género. Las mujeres fueron incluidas por primera vez en el servicio nacional durante la Segunda Guerra Mundial, pero después de 1945 ya no se las incluyó a pesar de que el esquema continuaba para los hombres. ¿En qué se diferencia el servicio nacional del reclutamiento obligatorio? El reclutamiento obligatorio requiere legalmente que las personas se unan a las Fuerzas Armadas por un cierto período. El plan de los Tories para el servicio nacional es diferente en el sentido de que no obliga a las personas a servir en la milicia. ¿Habría castigos por no participar? Las personas que se nieguen a participar no terminarían en la cárcel. “No habrá sanciones penales”, dijo el Secretario de Interior James Cleverly a Sky News Sunday Morning With Trevor Phillips. “Nadie estará obligado a hacer la parte militar”, agregó. Aún no está claro cómo se hará obligatorio. Hablando en Times Radio, la ministra de Asuntos Exteriores Anne-Marie Trevelyan comparó la naturaleza obligatoria del servicio nacional propuesto con que los jóvenes tengan que asistir a la escuela hasta los 18 años. No descartó la posibilidad de que los padres sean multados si sus hijos no participan, pero dijo que los detalles sobre cómo se haría obligatorio el esquema serían establecidos por la comisión real. ¿Se les pagaría a las personas? El Sr. Cleverly dijo que aquellos que hagan la parte militar serán pagados, mientras que quienes elijan hacer voluntariado no lo serán. ¿Cómo se financiaría? Los Conservadores dijeron que el programa de servicio nacional costaría £2.5 mil millones al año y sería financiado con fondos utilizados previamente para el Fondo de Prosperidad Compartida del Reino Unido y para combatir la evasión y el fraude fiscal. ¿Ha sido propuesto antes el servicio nacional? A principios de este año, altos funcionarios militares promocionaron la idea del reclutamiento obligatorio al discutir lo que podría suceder si la OTAN entrara en guerra con Rusia. El jefe del Ejército Británico dijo que los ciudadanos del Reino Unido deberían estar “entrenados y equipados” para luchar en una guerra potencial, mientras que el ex comandante superior de la OTAN de Gran Bretaña dijo que era hora de superar los “prejuicios culturales” en torno al reclutamiento obligatorio. Downing Street descartó cualquier movimiento hacia el reclutamiento obligatorio, diciendo que el servicio militar seguiría siendo voluntario. Pero recientemente se ha propuesto un modelo similar al esquema de servicio nacional de los Tories. El año pasado, el think tank de centro-derecha Onward propuso un esquema de “Gran Servicio Nacional Británico”. Al igual que la propuesta actual de los Conservadores, se centró en el voluntariado y sugirió que los jóvenes de 16 años deberían completar un cierto número de horas de voluntariado. Una diferencia clave fue que no era obligatorio – propuso un sistema en el que los jóvenes de 16 años serían inscritos automáticamente, pero podrían optar por no participar. Una investigación encargada por Onward mostró que el 57% de los británicos apoyaban el servicio nacional y el 19% se oponía. Encontró que el modelo más popular incluía actividades civiles y militares, con un 53% más propenso a apoyar un programa mixto. Las ideas contaron con el apoyo de la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, y el ex ministro conservador Rory Stewart. ¿Cuál ha sido la reacción? Críticos de todos los ámbitos políticos han desestimado el plan de los Tories como poco serio, mientras que destacados líderes militares son escépticos sobre cómo funcionaría.Sir Keir Starmer calificó la política de servicio nacional como “una especie de Ejército del Papá adolescente”, mientras que la secretaria de trabajo y pensiones de la sombra de Labor, Liz Kendall, acusó a la política de ser “otro compromiso de gasto sin financiamiento”. Dijo a Sunday Morning With Trevor Phillips: “Se supone que el Fondo de Prosperidad del Reino Unido se debe usar para combatir la inactividad económica y ayudar a las personas a volver al trabajo, por lo que realmente socava otro de sus argumentos. “Este es un compromiso sin financiamiento, un truco para llamar la atención”. El Sr. Cleverly dijo que el principal objetivo de la política era asegurarse de que “las personas se mezclen con personas fuera de su burbuja” para “cohesión comunitaria”. Dijo: “Queremos construir una sociedad donde las personas se mezclen con personas fuera de sus propias comunidades, se mezclen con personas de diferentes orígenes, diferentes religiones, diferentes niveles de ingresos”.