Serie documental de Christian Pulisic se estrenará este otoño en Paramount+ narrando la vida de la estrella de la USMNT.

Previo a la Copa América, la estrella del equipo nacional masculino de Estados Unidos, Christian Pulisic, ha anunciado una nueva serie documental PULISIC en colaboración con CBS Sports. La serie documental proporcionará un vistazo detrás de escena a la historia de vida del astro americano y cómo ascendió para convertirse en el líder del USMNT. Programado para comenzar a filmarse este verano, la serie de varios episodios y temporadas se estrenará durante la temporada de fútbol 2024-25 y se emitirá en Paramount+.

Incluyendo miradas a su vida y crecimiento en Italia con Milán, ofrecerá un lado de Pulisic nunca antes visto, desde su infancia en Hershey, Pennsylvania hasta hoy en día. Como ganador de la Liga de Campeones y tras una temporada con Milán donde marcó 15 goles y asistió en otros 11 en todas las competiciones a pesar de tener solo 25 años, Pulisic ha logrado hazañas impresionantes en su carrera.

“Christian Pulisic es el jugador masculino más famoso que haya salido de América, pero se conoce muy poco sobre su vida personal”, dijo el Director Creativo Senior de CBS Sports, Pete Radovich. “Estamos emocionados de trabajar con Christian para contar su historia de vida, mostrar al mundo quién es realmente, y resaltar el tremendo impacto que ha tenido en el fútbol americano antes de los momentos más exigentes de su carrera.”

PULISIC es un Original de Paramount+ y la última entrega en STORIES FROM THE BEAUTIFUL GAME, la colección de documentales de fútbol de Paramount+ que también incluye el galardonado con el Emmy Football Must Go On y el nominado al Emmy Sir Alex Ferguson: Never Give In.