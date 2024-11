Serie de seminarios web del sector naviero de Capital Link – Diciembre de 2024.

“

Sector de Envíos de Gas Licuado de Petróleo: lunes, 2 de diciembre de 2024, a las 10:00 a. m. ET Sector de Envíos de Contenedores: martes, 3 de diciembre de 2024, a las 10:00 a. m. ET Sector de Petroleros de Productos: jueves, 5 de diciembre de 2024, a las 9:00 a. m. ET Sector de Envíos a Granel Seco: miércoles, 11 de diciembre de 2024, a las 11:00 a. m. ET Sector de Envíos de Petroleros Crudos: jueves, 12 de diciembre de 2024, a las 10:00 a. m. ET Sector de Envíos de GNL: martes, 17 de diciembre de 2024, a las 10:00 a. m. ET

NUEVA YORK, 26 de noviembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Capital Link te invita a unirte a su Serie de Seminarios Web de Sectores de Envíos de diciembre de 2024, que contará con ejecutivos senior de las principales empresas listadas en bolsa en los sectores de GNL, GLP, a Granel Seco, y de Petroleros de Productos. Estas discusiones en vivo explorarán las últimas tendencias, desarrollos y perspectivas, centrándose en un sector específico en cada sesión.

Moderado por analistas, cada seminario web de 45 minutos incluirá sesiones de preguntas y respuestas en vivo, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de interactuar directamente con ejecutivos de la empresa. Las repeticiones estarán disponibles a pedido después de cada sesión.

Los participantes pueden enviar preguntas orientadas al sector durante la sesión en vivo a través de la plataforma de seminarios web, o enviar sus preguntas por correo electrónico a [email protected].

PARTICIPACIÓN

La asistencia es gratuita.

Regístrate para asistir a una o más sesiones aquí. Se enviará una confirmación por correo electrónico con enlaces de acceso específicos a la sesión al registrarte.

Enviar Preguntas: Los participantes pueden hacer preguntas en vivo a través de la plataforma Zoom (NASDAQ:) o enviarlas por correo electrónico con antelación a [email protected].

Reuniones 1 a 1: Los inversores institucionales pueden solicitar reuniones privadas con la gerencia de la empresa contactando a [email protected].

CALENDARIO DE SEMINARIOS WEB DE SECTORES DE ENVÍO

SECTOR DE ENVÍO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

lunes, 2 de diciembre de 2024, a las 10:00 a. m. ET

Moderador:

Sr. Fredrik Dybwad, Analista Senior de Envíos – Fearnley Securities

Panelistas:

Sr. Kristian Sorensen, CEO – BW LPG Ltd. (NYSE: BWLP)Sr. Theodore (Ted) Young, CFO – Dorian LPG Ltd. (NYSE: NYSE:)Sr. Mads Peter Zacho, CEO – Navigator Gas (NYSE: NVGS)

PANEL DE SECTOR DE ENVÍO DE CONTENEDORES

martes, 3 de diciembre de 2024 | 10:00 a. m. ET

Moderador:

Sra. Muneeba Kayani , Directora General, Jefe de Transporte Europeo, Investigación Global – Bank of America Global Research

Panelistas:

Sr. Evangelos Chatzis, CFO – Danaos Corporation (NYSE: NYSE:)Sr. Aristides Pittas, Presidente y CEO – Euroseas Ltd . (NASDAQ: NASDAQ:)Sr. Thomas Lister, CEO – Global Ship Lease, Inc. (NYSE: NYSE:)Sr. Moritz Fuhrmann, Co-CEO & CFO – MPC Container Ships ASA

SECTOR DE PETROLEROS DE PRODUCTOS

jueves, 5 de diciembre de 2024, a las 9:00 a. m. ET

Moderador:

Sr. Jorgen Lian, Jefe de Investigación de Capital de Envío – Mercados DNB

Panelistas:

Sr. Carlos Balestra di Mottola, CEO – d’Amico International Shipping S.A. (OTCQX: DMCOF)Sr. Mikael Skov, CEO – Hafnia Ltd. (NYSE: HAFN) Sra. Lois K. Zabrocky, CEO – International Seaways Inc . (NYSE: NYSE:)Sr. Robert Bugbee, Presidente – Scorpio Tankers Inc . (NYSE: NYSE:)

PANEL DE SECTOR DE ENVÍO DE A GRANEL SECO

miércoles, 11 de diciembre de 2024, a las 11:00 a. m. ET

Moderador:

Sr. Gregory Lewis (JO:) , Jefe de Investigación Marítima “ BTIG

Panelistas:

Sr. Aristides Pittas, Presidente y CEO – EuroDry (NASDAQ:) Ltd. Sr. Peder Simonsen, CEO Interino & CFO – Golden Ocean Group (NASDAQ:) Ltd. Dr. Loukas Barmparis, Presidente – Safe Bulkers (NYSE:), Inc. Sr. Stamatis Tsantanis, Presidente y CEO – Seanergy Maritime (NASDAQ:) Holdings Corp., Fundador, Presidente y CEO – United Maritime Corporation Sr. Hamish Norton, Presidente – Star Bulk Carriers (NASDAQ:) Corp.

PANEL DE SECTOR DE ENVÍO DE PETROLEROS CRUDOS

jueves, 12 de diciembre de 2024 | 10:00 a. m. ET

Moderador:

Sr. Nils Thommesen , Subdirector de Investigación – Fearnley Securities

Panelistas:

Sr. Svein Moxnes Harfjeld, Presidente y CEO – DHT Holdings (NYSE:), Inc. Sr. Aristidis Alafouzos, CEO – Okeanis ECO Tankers Corp. Dr. Nikolas P. Tsakos, Fundador y CEO – TEN Ltd. Sr. Kenneth Hvid, Presidente y CEO – Teekay Tankers Ltd (NYSE:).

PANEL DE SECTOR DE ENVÍO DE GNL

jueves, 17 de diciembre de 2024 | 9:00 a. m. ET

Moderador:

Sr. Liam Burke, Director General – B.Riley Securities

Panelistas:

Sr. Jerry Kalogiratos, CEO – Capital Clean Energy Carriers Corp. Sr. Oystein Kalleklev, CEO – FLEX LNG Ltd (OL:).

PARA MÁS INFORMACIÓN

Visita https://webinars.capitallink.com/2024/shipping/

O contacta a [email protected]

ORGANIZADOR “ CAPITAL LINK, INC. – DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los seminarios web, podcasts, artículos y presentaciones de Capital Link pueden contener “declaraciones prospectivas”. Las declaraciones que son predictivas por naturaleza, que dependen de o se refieren a eventos o condiciones futuras, o que incluyen palabras como “espera”, “anticipa”, “pretende”, “planea”, “cree”, “estima”, “proyecta”, “pronostica”, “puede”, “será”, “debería” y expresiones similares son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no son hechos históricos, sino que representan solo las creencias de las empresas participantes con respecto a los resultados futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y están fuera del control de las empresas. Los resultados reales pueden diferir, posiblemente sustancialmente, de los anticipados en estas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con las empresas participantes, consulte los informes regulatorios de cada empresa con la SEC u otros intercambios de valores donde estén listados.

Fundada en 1995, Capital Link ofrece servicios de Relaciones con Inversores y Públicas y de Medios a varias empresas listadas y privadas, incluidas las empresas destacadas en estos seminarios web, podcasts, artículos y presentaciones. Todo esto es con fines informativos y educativos y no debe ser considerado definitivo. No constituyen una oferta para comprar o vender valores o asesoramiento financiero o de otro tipo. Las opiniones expresadas no son las de Capital Link, que no se hace responsable de las mismas. Además, Capital Link organiza anualmente una serie de conferencias de la industria y de inversiones en los principales centros de la industria en Estados Unidos, Europa y Asia, todas conocidas por combinar un contenido educativo e informativo rico con oportunidades únicas de marketing y networking. Capital Link es un socio de datos de la Bolsa del Báltico. Con sede en la ciudad de Nueva York, Capital Link tiene presencia en Londres, Atenas y Oslo. Para obtener información adicional, visita: www.capitallink.com

Para obtener más información, por favor contacta:

Capital Link

Tel. +1-212-661-7566

[email protected]

www.capitallink.com

Fuente: Capital Link”