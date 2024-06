Serbia ignora la llegada de su munición a Ucrania.

Mantente informado con actualizaciones gratuitas

Simplemente regístrate para recibir el War in Ukraine myFT Digest, directamente en tu bandeja de entrada.

Serbia ha estado aumentando discretamente las ventas de municiones al oeste que terminan fortaleciendo la defensa de Ucrania —a pesar de ser uno de los dos únicos países europeos que no se han unido a las sanciones occidentales contra Rusia.

Estimaciones compartidas con el Financial Times sitúan las exportaciones de municiones de Serbia que han llegado a Ucrania a través de terceros en alrededor de €800 millones, una cifra que el presidente Aleksandar Vučić indicó que era ampliamente exacta, desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022. Presentó la situación como una oportunidad de negocios, insistiendo en que no tomaría partido en la guerra.

“Esto es parte de nuestra recuperación económica y es importante para nosotros. Sí, exportamos nuestra munición”, dijo en una entrevista. “No podemos exportar a Ucrania o a Rusia… pero hemos tenido muchos contratos con estadounidenses, españoles, checos y otros. Lo que hagan con eso al final es su trabajo.

“Incluso si sé [dónde termina la munición], no es mi trabajo. Mi trabajo es asegurar el hecho de que tratamos legalmente con nuestra munición, que la vendemos… Necesito cuidar de mi gente, y eso es todo. Eso es todo lo que puedo decir. Tenemos amigos en Kiev y en Moscú. Estos son nuestros hermanos eslavos.”

Al preguntarle si la cifra de €800 millones estaba en el rango correcto, dijo que no en un año, sino “quizás en dos o tres años, algo así”.

Serbia no es miembro ni de la OTAN ni de la Unión Europea, y su pueblo ha tenido durante mucho tiempo un apego sentimental hacia Rusia mientras que resiente al occidente después de la campaña de bombardeos de la OTAN en su país en 1999. Belgrado también cuenta con Moscú para bloquear el reconocimiento internacional de Kosovo, la antigua provincia serbia reconocida por la mayoría de los estados occidentales, pero que está impedida de unirse a la ONU por Rusia y China.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić: ‘No podemos exportar a Ucrania o a Rusia… pero hemos tenido muchos contratos con estadounidenses, españoles, checos y otros. Lo que hagan con eso al final es su trabajo’ © Oliver Bunic/Bloomberg

Vučić ha resistido la presión occidental para adoptar el régimen de sanciones contra Rusia y ha permitido que continúen los vuelos rusos, incluso cuando dice que está comprometido con que su país se convierta en miembro de la UE. También ha tratado de jugar en ambos bandos y mantener distancia entre él y el presidente ruso Vladímir Putin.

“Europa y Estados Unidos han trabajado durante años para distanciar a Vučić de Putin,” dijo un diplomático occidental, agregando que un jugador crucial era el embajador estadounidense Christopher Hill, quien llegó a Belgrado un mes después de la invasión a gran escala.

“Todos esperaban que [Hill] peleara con Vučić pero su única agenda ha sido distanciar a Belgrado de Moscú,” dijo el diplomático. “Ha tenido éxito. Vučić no ha visto, ni siquiera llamado, a Putin durante años. Y por supuesto está la cuestión de los envíos de armas que terminan en Ucrania.”

Para Occidente, buscar apoyo para Ucrania se ha vuelto más importante que presionar al líder nacionalista de Serbia sobre reformas democráticas, dijeron los analistas. “Vučić barre bajo la alfombra que hay apoyo —pero no directo— a Ucrania,” dijo Ivan Vejvoda, investigador en el Instituto de Ciencias Humanas de Viena. “Habla de manera ambigua. Está claro que no quiere reconocer esto —quiere mantener contentos a su extrema derecha— mientras que de hecho Serbia ha [ofrecido] una ayuda masiva a Ucrania contra Rusia.”

Serbia tenía una próspera industria armamentística durante la Guerra Fría cuando formaba parte de Yugoslavia, y es fabricante de calibres de municiones de estándar soviético todavía ampliamente utilizados en las fuerzas armadas de Ucrania. También se está uniendo a una tendencia mundial de buscar impulsar las ventas de armas en un momento en que Rusia ha lanzado una economía de guerra que ha aumentado la producción más rápido que los aliados occidentales de Ucrania.

Vučić dijo que Serbia tiene una oportunidad dorada ya que sus armas son más baratas que en el occidente, añadiendo que la escala de las exportaciones generales de municiones de Serbia podría aumentar.

“Los rusos hicieron un gran trabajo en cuanto a la renovación y revitalización de su producción de armamento. Lo hacen rápidamente, pero cuando necesitas obtener beneficios, entonces no es fácil,” dijo.

“En Estados Unidos y Alemania, no puedes decir ahora que producirás otro tanque sin ganar dinero… Y nosotros somos buenos porque la gente ahora ve que somos más baratos.”

La participación de Serbia en el flujo de municiones hacia Ucrania está suficientemente velada como para que los datos oficiales no lo reflejen, según diplomáticos y analistas. El Instituto Kiel para la Economía Mundial, que monitorea el apoyo a Ucrania, no ha seguido directamente las actividades de Serbia y no ha encontrado evidencia sistemática de contribuciones serbias, dijo Christoph Trebesch, quien encabeza el esfuerzo.

El ministro de finanzas serbio, Siniša Mali, dijo que la industria de defensa, que emplea a 20,000 personas en el país de 7 millones, podría expandirse rápidamente.

“Lo veo como un grupo de negocios,” dijo. “Creo que aún estamos muy por debajo de las capacidades de los países más desarrollados, pero ahora es el momento.”