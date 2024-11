¿Serán suficientes los resultados espectaculares de Nvidia para impulsar las acciones aún más?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha estado en excelente forma en el mercado de valores en 2024, gracias al impresionante crecimiento que la compañía ha estado registrando trimestre tras trimestre, lo que explica por qué el mercado estaba esperando con gran interés sus resultados del tercer trimestre fiscal 2025 (para los tres meses finalizados el 27 de octubre).

El informe del gigante de los semiconductores salió el 20 de noviembre, y no sorprendentemente, entregó resultados mejores de lo esperado gracias a la saludable demanda de sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU) que se están utilizando en centros de datos para entrenar e implementar modelos de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, la reacción inicial de los inversores a las ganancias de la compañía parece ser negativa, ya que la acción ha descendido en las dos sesiones siguientes a sus resultados.

¿Significa esto que el ardiente rally de Nvidia ha encontrado un obstáculo? ¿O la acción superará este tropiezo y continuará su viaje hacia el Norte para ofrecer más ganancias a los inversores en 2025? Vamos a averiguarlo.

Nvidia reportó ingresos trimestrales récord de $35.1 mil millones en el tercer trimestre fiscal, un aumento del 94% respecto al período del año anterior. La cifra estuvo muy por encima de la guía de la compañía de $32.5 mil millones y también superó las estimaciones de consenso de $33.17 mil millones. Las ganancias no-GAAP (principios contables generalmente aceptados) de Nvidia aumentaron un 103% respecto al período del año anterior a $0.81 por acción, lo que estuvo muy por encima de la estimación de consenso de $0.75 por acción.

La guía fue la guinda del pastel, ya que Nvidia espera que los ingresos del cuarto trimestre fiscal lleguen a $37.5 mil millones en el punto medio. Eso fue ligeramente más alto que la estimación de Wall Street de $37 mil millones. Sin embargo, la acción cayó en las operaciones previas al mercado por un par de razones.

Primero, la guía de ingresos de Nvidia para el trimestre actual se traduciría en un aumento interanual de casi el 70% respecto a la lectura del año anterior de $22.1 mil millones. Eso apunta hacia una desaceleración relativa en el crecimiento de la compañía. Segundo, la compañía ha previsto un margen bruto no-GAAP del 73.5% para el trimestre actual. Esa cifra estaba en 76.7% en el período del año anterior.

Sin embargo, los inversores astutos deberían considerar mirar más allá de estos factores. La compañía todavía está creciendo a un ritmo fantástico, a pesar de haber alcanzado una gran base de ingresos. Un salto interanual del 70% en los ingresos, aunque más lento que en trimestres anteriores, sigue siendo bastante sólido cuando consideramos que su principal rival con una base de ingresos más pequeña, AMD, ha estado creciendo a un ritmo mucho más lento.

Además, la presión sobre los márgenes no durará mucho. El margen reducido que Nvidia está pronosticando para el trimestre actual se atribuye a la producción acelerada de sus chips de inteligencia artificial de próxima generación Blackwell. La compañía está buscando maximizar la producción para cumplir con la enorme demanda de estos chips, y eso tendrá un impacto a corto plazo en los márgenes.

Como mencionó la CFO Colette Kress en la última llamada de ganancias:

Nuestro enfoque actual está en aumentar la producción para satisfacer la alta demanda, aumentar la disponibilidad de sistemas y proporcionar la mezcla óptima de configuraciones a nuestros clientes. A medida que Blackwell se acelera, esperamos que los márgenes brutos se moderen hasta los bajos años 70. Cuando esté completamente acelerado, esperamos que los márgenes de Blackwell estén en los medios años 70.

La presión sobre los márgenes a corto plazo no debería durar mucho, ya que Nvidia dice que la demanda de sus procesadores Blackwell es “asombrosa”, por lo que están “corriendo para aumentar la producción para satisfacer la increíble demanda… [de] los clientes”.

Lo bueno es que Nvidia espera entregar más chips Blackwell de lo que inicialmente esperaba en 2024. Aún así, la compañía señala que la demanda de estos chips seguirá superando la oferta, y seguirá trabajando en mejorar la producción en 2025. Nvidia espera que sus ingresos Blackwell continúen aumentando con cada trimestre que se avecina el próximo año, y se espera que los ingresos trimestrales de los chips hechos con la última arquitectura superen la arquitectura Hopper de la generación anterior en abril del próximo año.

Una vez que se complete la transición de Hopper a Blackwell y Nvidia logre producir suficientes de estos chips para alcanzar la enorme demanda que está presenciando, debería poder mantener el saludable crecimiento en sus ingresos y ganancias en 2025, y más allá.

La guía del cuarto trimestre fiscal de Nvidia indica que está en camino de terminar el año con $123.5 mil millones en ingresos (sumando la guía del cuarto trimestre a sus ingresos en los primeros nueve meses del fiscal 2025). Los comentarios de la gerencia parecen haber dado a los analistas la confianza de que podrá ofrecer otra sólida actuación el próximo año.

Como muestra el gráfico, las estimaciones de ingresos de Nvidia para el fiscal 2026 (que comenzará a partir de finales de enero de 2025) han aumentado.

NVDA Revenue Estimates for Current Fiscal Year data by YCharts

Mientras tanto, los analistas esperan que el beneficio de la compañía crezca otro 48% en el fiscal 2026 a $4.27 por acción. Sin embargo, si la demanda de los procesadores Blackwell se mantiene fuerte y contribuye significativamente a sus ingresos, existe una buena probabilidad de que pueda superar las previsiones de Wall Street. Después de todo, Nvidia ha superado las estimaciones de ganancias de consenso en cada uno de los últimos cuatro trimestres al ofrecer consistentemente un crecimiento más sólido de lo esperado.

Blackwell podría ayudar a mantener esa tendencia el próximo año, por lo que los inversores aún pueden seguir manteniendo acciones de Nvidia, o incluso comprar más. Eso se debe a que Nvidia actualmente está operando a 33 veces las ganancias futuras, que están cerca del múltiplo de ganancias futuras del índice Nasdaq-100, que es de 31.3. Si Nvidia logra ofrecer un crecimiento de ganancias más sólido y el mercado decide recompensarlo con una valoración premium, debería poder ofrecer mayores ganancias en 2025.

