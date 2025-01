¿Será 2025 el Año de los Agentes de Inteligencia Artificial (IA)? El CEO de Nvidia, Jensen Huang, Piensa que Sí.

Escuchar lo que dicen los líderes de la industria sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) es clave para ser un inversor exitoso. Uno de los líderes en IA es Jensen Huang, CEO y fundador de Nvidia (NASDAQ: NVDA). Como Nvidia fabrica el hardware que impulsa estos modelos de IA, Huang tiene una gran sensación del pulso de la industria y ha identificado una tendencia clave: la IA agente.

Este es el siguiente paso en la integración de la IA y su uso para propósitos prácticos. Pero, ¿qué son los agentes de IA y cómo pueden los inversores beneficiarse de ellos? Invertir en Nvidia es un excelente lugar para comenzar.

Huang habló sobre agentes de IA en la reciente feria comercial CES en Las Vegas. Durante una sesión de preguntas y respuestas, declaró: “Creo que este año vamos a ver despegar esto”.

Los agentes de IA pueden ser desplegados para realizar trabajos mundanos que las personas a menudo hacen. Ejemplos podrían incluir entrada de datos, interactuar con clientes, o mantener recuentos de inventario. Básicamente, la IA está avanzando más allá de una simple interacción de chat. Los agentes de IA podrán realizar tareas multietapas que requieren razonamiento en lugar de solo conocimiento estricto.

Nvidia ofrece herramientas para construir agentes de IA, a los que llama “blueprints”. Cuando los clientes construyen estos agentes en la plataforma de Nvidia, esencialmente se convierten en clientes a largo plazo de Nvidia, lo cual es clave para impulsar ventas continuas. La plataforma de Nvidia ha sido durante mucho tiempo el estándar en el mundo de la IA, y su lanzamiento de una plataforma de IA agente solo consolida su posición.

Después de la carrera dominante en la que ha estado la acción de Nvidia en los últimos años, los inversores serían perdonados si pensaran que el potencial alcista de la acción de Nvidia estaba limitado. Sin embargo, todavía hay un crecimiento masivo por delante para Nvidia, y los inversores aún pueden obtener una ganancia sólida al invertir en la acción hoy en día.

Para el año fiscal 2026 (que finaliza en enero de 2026, abarcando la mayoría de 2025), los analistas de Wall Street esperan que los ingresos de Nvidia aumenten un 52% año tras año. Eso es increíble, considerando que se espera que Nvidia haga crecer los ingresos de $129 mil millones a casi $200 mil millones. Con ese nivel de crecimiento de tamaño jumbo en mente, Nvidia sigue siendo una de las principales formas de invertir en IA, ya que no requiere que elijas un ganador. Muchas compañías de software de IA construirán sus modelos en la infraestructura de hardware de Nvidia.

Muchas empresas construirán agentes de IA en la plataforma de Nvidia. Algunas los crearán para uso interno, mientras que otras los construirán para vender a sus clientes. Esta neutralidad hace que Nvidia sea una inversión prometedora, incluso si ha tenido una carrera increíble en los últimos años.

Desde una perspectiva de valoración, Nvidia no es tan cara como solía ser. El crecimiento del negocio de Nvidia está alcanzando la valoración de la acción.

Con un múltiplo de 55 veces las ganancias del último año, la acción de Nvidia no es tan cara en comparación con su crecimiento esperado en los próximos meses. Considerando que su par de tecnología Amazon cotiza con un múltiplo precio-ganancias (P/E) de 48, Apple con un P/E de 40, y Microsoft con un P/E de 35, la acción de Nvidia no parece tan cara.

Nvidia seguirá viendo un fuerte crecimiento en 2025, en parte debido a los agentes de IA. Esta será una tendencia masiva, y Nvidia es una de las mejores maneras de invertir en ella. Los inversores deben seguir mirando hacia el futuro con Nvidia, ya que anclarse en un punto de precio pasado no les servirá de nada. Nvidia sigue siendo una sólida elección de acciones, y la historia de crecimiento basada en IA está lejos de terminar. Los inversores aún pueden ganar mucho dinero de ello.

