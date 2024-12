Ser tan mala en Cenicienta en Manchester

Como la Malvada Madrastra en Cenicienta en el Manchester Opera House, la estrella de la comedia lo toma como el mejor cumplido.

“Si no estoy satisfecha con el nivel de abucheos cuando entro por primera vez, tengo un montón de trucos bajo la manga para asegurarme de obtenerlos”, dijo Myra. “Realmente me frustra cuando voy a un panto y el villano no trabaja duro para antagonizar al público.

“En realidad es una inversión; si te aseguras de obtener los abucheos que deseas, simplemente crecerán a lo largo del espectáculo. Además, cuanto más logres que el público te odie, más se reirán cuando los hagas reír porque no se lo esperan”.

Myra Dubois, Ben Nickless y Jason Manford (Imagen: Phil Tragen). Myra regresa para su segundo panto en Manchester – volviendo a unirse a Jason Manford y Ben Nickless con quienes actuó en Jack y las habichuelas el año pasado.

“Sí, de alguna manera todos hemos resucitado de la cenizas del panto del año pasado”, se rió. “Pero estoy absolutamente encantada de regresar. Ahora vivo en Manchester, así que es un concierto en casa para mí, lo cual es genial. Significa que puedo estar de vuelta en casa en la cama antes de que la banda deje de tocar.

“Pero también tengo la oportunidad de ser parte de este maravilloso equipo nuevamente. El año pasado tuve que encajar con Jason y Ben, que tienen una gran química juntos y funcionó muy bien.

“Este año sé con qué puedo salirme con la mía, y si no lo hago, estoy segura de que el público me lo hará saber”.

En sus propios shows de comedia, Myra puede ser franca y a veces escandalosa, y los fanáticos pueden estar seguros de que no va a cambiar en el panto.

“Es una de mis mayores molestias en este momento, la gente que se queja de que ‘ya no se puede decir nada'”, dijo. “Pero puedes y yo lo hago. Los niños no son idiotas y las familias no son idiotas, y todos amamos la emoción de coquetear con la línea. Siempre y cuando sepas dónde está esa línea y cómo aterrizar algo para que todos en la habitación lo disfruten, está bien.

“Si hay algo en ese sentido esfuerzo adicional, asegúrate de que también sea divertido para los niños, de modo que la versión inocente de lo que se acaba de decir también sea divertida, así como la versión ligeramente para adultos.

“Pero retrocede, los niños no son todo dulzura e inocencia hasta los 16. Les encanta sentir que están involucrados en las bromas como los adultos. Si tienes respeto por el público, creo que puedes salirte con la tuya más de lo que esperas.”