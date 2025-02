Señales de alerta ignoradas, riesgos ocultos y estrategias de prevención.

La materia traducida y adaptada al inglés, publicada por la matriz americana del Epoch Times.

El cáncer de páncreas es a menudo llamado el “rey de los cánceres” debido a su dificultad para detectar tempranamente y su alta tasa de mortalidad. En el programa “Salud 1+1”, Guo Shifang, director del Departamento de Medicina Integrativa del Centro Médico Chi Mei en Taiwán, explicó que el dolor abdominal asociado con el cáncer de páncreas tiene características distintivas y enfatizó la importancia de buscar evaluación médica inmediata si tales síntomas surgen.

Aproximadamente 66,440 nuevos casos de cáncer de páncreas deben ser diagnosticados en 2024, con 51,750 muertes proyectadas durante el mismo periodo, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer. El cáncer de páncreas es responsable del 3.3% de todos los nuevos casos de cáncer en Estados Unidos, pero es responsable del 8.5% de todas las muertes relacionadas con el cáncer.

Reconocer el dolor abdominal en el cáncer de páncreas

El páncreas está posicionado detrás del estómago, con el músculo psoas mayor ubicado directamente detrás de él. Cuando está inflamado o afectado por el cáncer, el páncreas puede presionar los músculos lumbares, causando dolor que se irradia hacia atrás.

Guo describió las características típicas del dolor abdominal causado por el cáncer de páncreas:

El dolor ocurre en el área retroperitoneal, similar al estómago pero más profundo, generalmente acompañado por una sensación de dolor en la espalda.

Presionar el área afectada tiende a intensificar el dolor.

La incomodidad empeora cuando el cuerpo está erguido, lo que lleva a una tendencia a inclinarse hacia adelante. Acostarse de lado con las rodillas dobladas y el cuerpo curvado puede ayudar a aliviar el dolor.

El cáncer de páncreas se desarrolla con más frecuencia en la cabeza del páncreas, ubicada cerca del conducto biliar común. Cuando esto ocurre, el dolor puede irradiarse al pecho y hombros.

Otros síntomas comunes



El páncreas desempeña funciones exocrinas y endocrinas. Sus células exocrinas producen enzimas digestivas, mientras que sus glándulas endocrinas liberan hormonas como la insulina para regular los niveles de azúcar en la sangre. Por lo tanto, los síntomas comunes del cáncer de páncreas también incluyen pérdida de apetito, pérdida rápida de peso, ictericia y diabetes.

Síntomas comunes del cáncer de páncreas. (Epoch Times)

Una revisión de 2018 indicó que más del 85% de los pacientes con cáncer de páncreas presentan pérdida de peso en el momento del diagnóstico. Un paciente que pesa más de 154 libras (70 kilos) puede perder de 44 a 66 libras (20 a 30 kilos) en solo dos a tres meses, observó Guo.

Cuando un tumor en la cabeza del páncreas comprime el conducto biliar o cuando las células cancerosas lo invaden, la secreción biliar puede obstruirse. Esto generalmente lleva a síntomas relacionados con la ictericia, incluyendo amarillamiento de la piel, amarillamiento del blanco de los ojos, orina oscura color té y picazón en la piel.

Otros síntomas de cáncer pancreático. (Epoch Times)

La conexión entre diabetes y cáncer de páncreas

La diabetes de inicio reciente se considera uno de los signos de alerta del cáncer de páncreas.

Un estudio publicado en el Journal of the National Cancer Institute encontró que, aunque la diabetes a largo plazo es un factor de riesgo para el cáncer de páncreas, la diabetes de inicio reciente puede ser un síntoma de la enfermedad. Si no hay antecedentes familiares de diabetes, un inicio repentino de la condición después de los 50 años puede estar relacionado con la inflamación o disfunción pancreática, dijo Guo.

Esto puede ocurrir porque los tumores pancreáticos o la inflamación crónica pueden afectar la capacidad del páncreas para regular la producción de insulina, ya sea dañando las células beta productoras de insulina o causando la liberación de citocinas inflamatorias que interrumpen el metabolismo de la glucosa.

Una revisión sistemática destacó que, entre pacientes con prediabetes o diabetes, cada aumento de 0,56 mmol/L en el azúcar en sangre en ayunas aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas en un 14%.

Ajuste dietético para la prevención

Regular el azúcar en sangre es esencial para prevenir el cáncer de páncreas.

“Debemos evitar sobrecargar el páncreas y dejarlo descansar”, dijo Guo. Agregó que consumir cantidades excesivas de carbohidratos y grasas en una sola comida obliga al páncreas a producir grandes cantidades de insulina y enzimas digestivas para procesarlos. Este esfuerzo excesivo aumenta el riesgo de inflamación pancreática.

La pancreatitis aguda puede hacer que el páncreas se dañe con sus propias enzimas digestivas, mientras que la pancreatitis crónica aumenta en gran medida el riesgo de cáncer de páncreas.

Guo describió las siguientes recomendaciones alimentarias para ayudar a reducir el riesgo de cáncer de páncreas:

Limite la ingesta de carbohidratos y grasas. Una dieta rica en carbohidratos refinados y grasas no saludables puede contribuir a la obesidad y resistencia a la insulina, ambas asociadas a un mayor riesgo de cáncer de páncreas.

Evite métodos de cocción a alta temperatura, como saltear y freír. Estos métodos pueden generar compuestos cancerígenos, como aminas heterocíclicas (HCAs) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), que pueden aumentar el riesgo de cáncer.

Evite alimentos enlatados y procesados. Aunque algunos alimentos enlatados son saludables debido a su contenido probiótico, el proceso tradicional de enlatado que utiliza sal o nitratos a veces puede llevar a la formación de nitrosaminas, que son compuestos cancerígenos. Además, algunos alimentos procesados también pueden contener estos productos químicos nocivos.

Alejarse de alimentos con alto contenido de azúcar, incluyendo el consumo excesivo de frutas. Aunque las frutas en general son saludables, consumir grandes cantidades de frutas con alto contenido de azúcar puede llevar a niveles elevados de azúcar en sangre e insulina, asociados a un mayor riesgo de cáncer de páncreas. La moderación y el equilibrio en el consumo de frutas con otros alimentos ricos en nutrientes y bajos en azúcar son esenciales.

“No necesitamos vivir como monjes. Una comida ocasional indulgente probablemente sea buena, pero comer en exceso con frecuencia puede llevar a varios problemas de salud”, dijo Guo.

Factores de riesgo para el cáncer de páncreas



Fumar es un factor de riesgo significativo para el cáncer de páncreas. Estudios muestran que los fumadores tienen más de dos veces más probabilidades de desarrollar cáncer de páncreas en comparación con los no fumadores.

Guo también enfatizó la minimización de la exposición al humo pasivo, humo de cocina y humo de incienso, incluso sin ser fumador.

Según el Cancer Research UK, el 70% de los casos de pancreatitis crónica se atribuyen al consumo excesivo de alcohol a largo plazo. La pancreatitis crónica está asociada con un mayor riesgo de cáncer de páncreas.

Estrés como desencadenante para el desarrollo del cáncer

Manejar el estrés y mantener el equilibrio emocional son cruciales para la prevención del cáncer.

Un estudio de caso-control reciente encontró que los pacientes con cáncer de páncreas tenían significativamente más probabilidades de haber pasado por eventos estresantes importantes en los últimos cinco años, como la pérdida de un ser querido, divorcio o dificultades financieras.

Un estudio animal de 2018 sugirió que la conexión entre el estrés y el cáncer de páncreas puede estar relacionada con hormonas. El estrés puede sobrestimular el sistema nervioso simpático, causando un aumento en la liberación de adrenalina que promueve el crecimiento del tumor.

Según la Medicina Tradicional China (MTC), el estrés emocional puede llevar a la estancamiento de energía y mala circulación sanguínea en el cuerpo, una condición llamada “estancamiento de qi y estasis sanguínea”, observó Guo. Esto significa que los tumores tienen más probabilidades de desarrollarse en áreas donde el qi y la sangre están obstruidos.

Recomendaciones para el cribado del cáncer de páncreas



Guo recomienda que cualquier persona con sospecha de síntomas de cáncer de páncreas comience con un análisis de sangre para verificar marcadores como CA 19-9, una proteína frecuentemente producida por células tumorales pancreáticas y liberada en la corriente sanguínea. Niveles elevados de CA 19-9 pueden indicar cáncer de páncreas, aunque no son específicos de la enfermedad y también pueden estar elevados en otras condiciones, como pancreatitis u obstrucción del conducto biliar. Si se detectan anormalidades, pueden ser necesarios otros exámenes de imagen, como ultrasonido o tomografía computarizada, para evaluar el páncreas más de cerca. Sin embargo, estos exámenes por sí mismos no son definitivos para diagnosticar el cáncer de páncreas. La única forma de confirmar la presencia de cáncer es a través de una biopsia, donde se extrae una pequeña muestra de tejido del páncreas y se examina en un microscopio para células cancerosas.

Las opiniones expresadas en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente las opiniones del Epoch Times. Epoch Health da la bienvenida a discusiones profesionales y debates amigables.

