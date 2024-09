Senador republicano sugiere que Mark Robinson debería tomar medidas legales o abandonar la carrera

El senador republicano Thom Tillis (R-N.C.) sugirió que el candidato republicano a gobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, debería emprender acciones legales contra los medios de comunicación o retirarse de la carrera. “Si la información sobre Mark Robinson es una fabricación total de los medios, debe tomar acciones legales de inmediato”, dijo Tillis en una publicación del viernes en X. Si la información es cierta, le debe a Trump y a todos los republicanos rendir cuentas por sus acciones y poner el futuro de Carolina del Norte y de nuestro partido por delante de él mismo.” Las declaraciones de Tillis en las redes sociales llegaron un día después de que un informe explosivo de CNN revelara que Robinson hizo una amplia gama de comentarios inflamatorios en un sitio web para adultos hace más de 10 años, incluido diciendo que es un “NAZI negro” y abogando por que se restablezca la esclavitud. CNN informó que Robinson hizo esos comentarios entre 2008 y 2012 en un sitio web llamado “Desnudos en África”. “La esclavitud no está mal. Algunas personas necesitan ser esclavas. Ojalá la trajeran de vuelta. Seguramente compraría unas cuantas”, dijo, según CNN. Robinson dijo que la historia era falsa y prometió seguir en la contienda. “Déjenme asegurarles que las cosas que verán en esa historia, esas no son las palabras de Mark Robinson”, dijo Robinson en un video publicado en X. El video se compartió poco antes de que CNN publicara el informe. “Conocen mis palabras. Conocen mi carácter, y saben que he sido completamente transparente en esta carrera y antes. Seguimos en esta carrera. Estamos en ella para ganarla.” La reacción pública inicial de Tillis al informe de CNN fue el jueves por la noche. El senador republicano no abordó directamente el contenido de la historia, pero advirtió que si la vicepresidenta Harris, la candidata demócrata, gana en Carolina del Norte, se convertiría en la próxima presidenta de los EE. UU. “Fue un día difícil, pero debemos mantenernos enfocados en las carreras que podemos ganar”, dijo Tillis en una declaración del viernes por la noche en X. “Debemos asegurarnos de que el presidente Trump gane en Carolina del Norte y apoyar a los destacados candidatos republicanos que se postulan en las elecciones clave de la Asamblea General de Carolina del Norte y en las carreras judiciales. Si Harris se lleva Carolina del Norte, se llevará la Casa Blanca. No podemos permitir que eso suceda.” El Partido Republicano de Carolina del Norte defendió a Robinson el jueves, alegando que la “izquierda” está “demonizando” a Robison y que quiere cambiar el enfoque de la carrera de la política a un “concurso de personalidades”. Robinson, que fue respaldado por el expresidente Trump, el candidato republicano, se está postulando contra el candidato demócrata Josh Stein, que ha estado liderando la mayoría de las últimas encuestas. Robinson no asistirá al mitin de Trump el sábado en el estado, según una fuente familiarizada con el asunto. El candidato republicano a gobernador estuvo en el mitin del ex presidente en el Estado del Tar Heel el mes pasado. The Hill se ha comunicado con la campaña de Robinson para obtener comentarios. Enlace de la fuente.