Senador republicano Eric Schmitt presenta proyecto de ley que exige a los guardianes federales mantener informado al Congreso sobre la censura de las agencias.

Sen. Eric Schmitt presentó una nueva legislación el jueves que obligaría a los vigilantes de las agencias federales a buscar cualquier indicio de colusión entre las agencias federales y las compañías de redes sociales e informar al Congreso de tales actividades.

La Ley de Transparencia en las Comunicaciones Burocráticas exige específicamente que el Congreso reciba “una descripción detallada” de la correspondencia entre las agencias y las plataformas en línea, así como el contexto detrás de esas comunicaciones.

“Permítanme dejar en claro que el Congreso Republicano entrante no puede permitir que los burócratas del estado profundo sigan censurando el discurso libre de nuestros electores por más tiempo”, dijo Schmitt en un comunicado.

“Debemos seguir exponiendo la plena medida de los esquemas de censura de la administración Biden contra el pueblo estadounidense” agregó. “Encontraremos el deterioro burocrático y lo arrancaremos.”

Sen. Eric Schmitt espera que la transparencia pueda ayudar a erradicar cualquier esfuerzo de censura gubernamental. REUTERS

La política se aplica específicamente a empresas que reciben protección bajo la Sección 230, que aclara que las compañías de redes sociales no son editores y por lo tanto, los protege de responsabilidades clave como la difamación por publicaciones de usuarios.

Hay 74 inspectores generales estatutarios, vigilantes del gobierno, que auditan departamentos federales y agencias independientes.

Estos inspectores generales ya envían informes al Congreso sobre más de 20 temas diferentes relacionados con diversas deficiencias en el gobierno federal.

El senador de Missouri persiguió litigios contra supuesta colusión del gobierno con las Big Tech durante su tiempo como fiscal general de Missouri. Getty Images

Schmitt se desempeñó como fiscal general de Missouri desde 2019 hasta 2023 antes de ser elegido para el Senado de los Estados Unidos. Durante ese tiempo como fiscal general, lideró el caso Missouri v. Biden, realizado de manera conjunta con litigios similares en Luisiana, que acusaron a la administración Biden de colusión con Big Tech en la censura.

En junio, la Corte Suprema rechazó ese desafío, concluyendo que los demandantes carecían de legitimidad en el asunto.

Schmitt y luego su sucesor, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, argumentaron que la administración conspiró para “coercionar” a las plataformas de redes sociales para eliminar ciertas publicaciones relacionadas con vacunas contra COVID-19 y otros temas.

El magnate de la tecnología Elon Musk ha sido un firme defensor de la libertad de expresión. Jack Gruber / USA TODAY NETWORK / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

El senador de Missouri alegó que había habido una “vasta empresa de censura” en juego entre la administración y las redes sociales.

A principios de este año, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien aparentemente ha tratado de enmendar relaciones con el presidente electo Donald Trump, le dijo al presidente del Comité Judicial, Jim Jordan (R-Ohio), “Creo que la presión del gobierno estaba equivocada”.

“Lamento que no hayamos sido más enérgicos al respecto”, agregó en ese momento. “También creo que tomamos decisiones que, con el beneficio de la retrospección y nueva información, no tomaríamos hoy”.

Después de la adquisición del magnate de la tecnología Elon Musk de X, anteriormente Twitter, en 2022, la plataforma publicó los llamados “Archivos de Twitter”, que arrojaron luz sobre la correspondencia de la compañía con la administración sobre la moderación de contenido.

Schmitt cree que esa transparencia desencadenó una indignación pública que ayudó a presionar a algunas de las agencias gubernamentales en cuestión a modificar su comportamiento.

El senador del estado de Missouri espera que una transparencia similar en todo el gobierno pueda eliminar cualquier colusión potencial entre las agencias federales y las Big Tech.