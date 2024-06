Senador critica la “grave mala gestión financiera” en la cadena hospitalaria que se declaró en bancarrota.

“

Un grupo de miembros demócratas del Congreso, liderados por el senador Edward Markey de Massachusetts, está buscando garantías de que los trabajadores de los hospitales propiedad de Steward Health Care tendrán protegidos sus beneficios de atención médica y jubilación.

Steward anunció el mes pasado que planea vender todos sus hospitales después de haber anunciado que se declaró en quiebra.

En una carta dirigida a la secretaria de Trabajo en funciones, Julie Su, el lunes, Markey dijo que la quiebra de Steward “plantea preocupaciones para los casi 30.000 trabajadores, incluidos cerca de 10.000 en Massachusetts, que dependen de Steward Health Care para sus cheques de pago, planes de atención médica y beneficios de jubilación”.

“Le escribimos para pedir que el Departamento de Trabajo de EE. UU. garantice que los trabajadores y jubilados de Steward reciban los beneficios de atención médica y jubilación a los que tienen derecho. Los trabajadores y jubilados deben estar protegidos de un mayor perjuicio resultante de la grave mala gestión financiera de Steward,” escribió Markey.

Los representantes de Steward no respondieron de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaba un comentario sobre qué medidas, si las hubiera, ha tomado la empresa para garantizar que los trabajadores reciban sus beneficios.

La empresa con sede en Dallas, que opera más de 30 hospitales en todo el país, ha dicho que no espera interrupciones en las operaciones diarias de sus hospitales durante el proceso de Capítulo 11.

Markey dijo que muchos trabajadores que dependen de Steward Health Care para su sustento ya están enfrentando incertidumbre financiera y ansiedad. En Massachusetts, dijo, los cheques de sueldo de los trabajadores de Steward se retrasaron después de la presentación de la quiebra debido a retrasos en el procesamiento.

Markey y los demás legisladores están pidiendo al Departamento de Trabajo que tome medidas para proteger a los trabajadores, incluida la determinación del plan de Steward para continuar con los beneficios durante la quiebra, así como en caso de cierre o compra de una instalación, y asegurarse de que los reclamos de salud se paguen durante todo el proceso de quiebra.

“Aunque la responsabilidad de esta crisis recae exclusivamente en Steward y sus colaboradores corporativos, una resolución a esta crisis que proteja a los trabajadores, pacientes y comunidades exige la participación y colaboración entre las autoridades federales, estatales y locales,” dijo Markey en la carta.

Además de Massachusetts, Steward emplea a trabajadores en Arizona, Arkansas, Florida, Luisiana, Ohio, Pensilvania y Texas.

La carta también fue firmada por los senadores demócratas Sherrod Brown de Ohio y John Fetterman de Pensilvania y el senador independiente Bernie Sanders de Vermont. Los representantes demócratas Ayanna Pressley, Stephen Lynch, James McGovern y Seth Moulton, todos de Massachusetts, también firmaron la carta.

