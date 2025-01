Sen. Rounds: Vincular el límite de deuda con la ayuda a California ‘no se entiende como una penalización’

Sen. Mike Rounds (R-S.D.) dijo el lunes que vincular el límite de deuda a la ayuda de California para los recientes incendios forestales mortales a los que se enfrentó “no se pretende como una sanción”.

Más temprano, en una conversación con Blake Burman de NewsNation en “The Hill”, Burman preguntó a Rounds sobre el potencial de que la ayuda para incendios esté “vinculada al aumento del límite de deuda”.

“Creo que tendrá que ser así, porque simplemente no podemos brindar la asistencia a menos que tengamos la capacidad de pedir prestado el dinero para hacerlo”, respondió Rounds.

Rounds agregó más tarde que “el secretario del Tesoro ya nos ha informado que estamos utilizando medios extraordinarios para pagar nuestras cuentas, hasta que aumentemos nuevamente el límite de deuda”.

“No se pretende como una sanción, o no se pretende ralentizar la entrega”, dijo Rounds, hablando sobre la conexión entre la ayuda para incendios y el límite de deuda. “Simplemente significa que tendremos que acelerar la discusión sobre el techo de deuda”.

Los recientes incendios en el área de Los Ángeles han devastado la región, destruyendo propiedades en masa y dejando un balance mortal de dos dígitos a su paso.

El orador Mike Johnson (R-La.) mencionó el lunes la posibilidad de vincular un aumento del límite de deuda con la ayuda por desastres para el estado.

“Hay algo de discusión al respecto, pero veremos a dónde llega”, dijo Johnson a los reporteros cuando le preguntaron sobre la legislación del límite de deuda como acompañante de un posible paquete de ayuda por desastres.

El senador Tommy Tuberville (R-Ala.) también dijo el lunes que California no “merece” financiamiento después de los incendios forestales a menos que “hagan algunos cambios”.

“Si vas a California, te encuentras con muchos republicanos, mucha gente buena, y lo siento por ellos, pero están abrumados por estas políticas de la ciudad interior con las personas que votan por ellas”, dijo Tuberville en el programa “The Chris Salcedo Show” de Newsmax.

“Y … ya sabes, no me importa enviarles algo de dinero. Pero a menos que muestren que van a cambiar sus formas y vuelvan a construir presas y almacenar agua, hacer el mantenimiento con el cepillo y los árboles y todo lo demás que hace todo el mundo en el país, y se nieguen a hacerlo, no merecen nada, para ser honesto contigo, a menos que nos muestren que van a realizar algunos cambios”, agregó.

