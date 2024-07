Semana cruciales de Biden en la cumbre de la OTAN

Hace 2 horas

Por Anthony Zurcher, reportero principal de América del Norte

La Casa Blanca interrogada por reporteros sobre la salud de Biden

Es una semana de juicio para Joe Biden. Doce días después de un desempeño vacilante en el debate que puede pasar a la historia como uno de los más perjudiciales en la historia moderna de Estados Unidos, el presidente está luchando por su supervivencia política bajo una intensa escrutinio nacional y global.

La cumbre de la OTAN de esta semana en Washington DC puede ser su camino hacia al menos un respiro temporal, o la última defensa de este presidente.

En los últimos días, el Sr. Biden ha arremetido contra sus críticos, ha reclamado el mandato de los votantes de las primarias demócratas y ha desafiado a los oponentes a presentarse y tratar de desbancarlo.

Ha prometido repetidamente que sigue adelante con su campaña y que ha llegado el momento de dejar de dudar y preocuparse. Ese avance comenzará en la cumbre de la OTAN.

El Sr. Biden será el anfitrión de líderes de la alianza durante tres días de reuniones y eventos públicos que culminarán en una conferencia de prensa en solitario el jueves por la tarde.

Es un escenario en el que el Sr. Biden, un hombre experto en relaciones exteriores, debería sentirse cómodo. Pero también aumenta las apuestas ya elevadas para su presidencia, dado que un mal desempeño tendrá ramificaciones internacionales además de domésticas.

Un error podría iniciar una estampida política entre los demócratas que extinguiría sus esperanzas de llegar siquiera a las elecciones generales de noviembre, por no mencionar ganarlas.

También podría agudizar las preocupaciones de los aliados europeos que están preocupados por la creciente probabilidad de una presidencia de Donald Trump y los cambios drásticos en la política exterior que vendrían con ella.

” Biden entra en esta semana debilitado”, dijo Kristine Berzina, directora general de Geoestrategia Norte de la Fundación Marshall Alemana.

“No sabemos cómo va a salir de ella.”

Líderes extranjeros preocupados

Se entiende que muchos líderes europeos están ansiosos por Trump y su estrategia de política exterior. El ex presidente ha menospreciado las alianzas internacionales multilaterales.

La Sra. Berzina dijo que en las últimas dos semanas, sin embargo, estos líderes han estado experimentando algo nuevo: la ansiedad por Biden.

Después de su titubeante actuación en el debate, dice, los aliados estadounidenses han comenzado a dudar si el presidente está a la altura de la tarea.

Antes de la cumbre de la OTAN, esperan ver alguna evidencia de que su actuación esa noche fue una aberración y no refleja un nuevo normal.

Imágenes de Getty

Esta será una reunión para algunos de los líderes después de la cumbre del G7 el mes pasado en Italia

“Es preocupante tener a un aliado cercano, tu aliado más significativo, tambalear”, dijo la Sra. Berzina.

“Así que creo que hay una esperanza tremenda de que Biden apruebe la prueba. Pero si no puede cumplir, surgen más preguntas sobre la fiabilidad de los EE.UU.”

Los ojos estarán puestos en el presidente de EE.UU. mientras asiste a sesiones de la cumbre, recibe a líderes extranjeros en la Casa Blanca y participa en reuniones bilaterales con líderes clave, incluido el recién elegido primer ministro británico Keir Starmer.

Incluso detrás de las puertas cerradas de las reuniones de la OTAN, las noticias sobre el desempeño de Biden, ya sea bueno o malo, seguramente se filtrarán.

Un ataque de pánico del Partido Demócrata

El Sr. Biden enfrenta una tarea aún más difícil esta semana en el ámbito nacional.

El presidente ha señalado que el fortalecimiento y la expansión de la OTAN ante la agresión rusa es uno de sus principales logros.

Esto es algo que diferencia su liderazgo del de Trump, así como de cualquier demócrata que pueda reemplazarlo en la boleta, y la cumbre será su oportunidad de mostrarlo al público estadounidense.

“¿Quién podrá mantener unida la OTAN como yo?” dijo el presidente en su entrevista con George Stephanopoulos de ABC el viernes. Añadió que la cumbre de la OTAN sería una buena manera de juzgar sus habilidades.

“Ven a escuchar”, dijo. “Ver qué dicen.”

Sin embargo, simplemente superar las bajas expectativas en la cumbre de la OTAN y la conferencia de prensa del jueves puede no ser suficiente para muchos políticos, expertos y activistas del partido que ya están pidiendo que se aparte.

“Sólo tener algunas buenas apariciones no va a detener las preguntas”, dijo Bill Scher, un experto político liberal y editor de Washington Monthly que recientemente escribió un artículo pidiendo que el Sr. Biden cediera su lugar a la Vicepresidenta Kamala Harris.

“El tiempo era realmente esencial para cortar de raíz toda la especulación, y han perdido una semana. No hay un camino claro para salir de esta situación.”

El Sr. Scher, un partidario de toda la vida del Sr. Biden, dice que los intentos del presidente de contraatacar ahora con entrevistas en medios de comunicación, cartas y llamadas a políticos demócratas vienen después de que el sentimiento público se ha solidificado en su contra.

Y una vez que ese sentimiento esté completamente cementado en las encuestas, lo que podría llevar varias semanas, probablemente sea demasiado tarde para reemplazarlo de manera limpia.

“Entiendo lo difícil que tiene que ser cuando estás llegando al final de tu vida y no estás rindiendo tan bien como solías”, dijo el Sr. Scher. “Tener que lidiar con eso en público tiene que ser agonizante.”

Pero los datos que muestran que el Sr. Biden está perdiendo apoyo y enfrentando la derrota en noviembre son cada vez más claros.

Las encuestas indican que casi tres cuartas partes de los estadounidenses, e incluso la mayoría de los demócratas, piensan que el presidente debería renunciar. Una media docena de miembros demócratas del Congreso han pedido que abandone su candidatura, y muchos otros solo han ofrecido un apoyo equívoco.

Los votantes demócratas opinan sobre la capacidad de Biden para postularse

El presidente sigue diciendo que seguirá adelante con su campaña, sin embargo, y tiene los delegados de la convención nacional para asegurar que sea el candidato demócrata. La decisión está firmemente en sus manos, y si puede pasar la semana sin un error importante, es posible que, de hecho, sobreviva a la tormenta inmediata.

Sin embargo, la historia de esta semana ya está escrita. No es una de la OTAN celebrando su 75º aniversario y centrándose en los desafíos venideros.

En cambio, es una narrativa que podría decidir si el Sr. Biden puede vivir políticamente para luchar otro día.