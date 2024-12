Selena Gomez revela su compromiso con Benny Blanco.

Gomez y el productor musical Blanco habían colaborado en las canciones I Can’t Get Enough en 2019 y Single Soon en 2023, antes de anunciar su relación.

Blanco, quien también ha trabajado con artistas como Rihanna, Calvin Harris y Justin Bieber, estaba efusivo sobre su amor en el programa de Drew Barrymore en mayo.

“Ella es simplemente la mejor, la persona más genuina”, dijo en el programa de entrevistas.

“Todo es completamente real. Todos los días cuando me despierto, yo, como, paso por el espejo mientras camino hacia ella y me pregunto, ‘¿Cómo llegué aquí’…

“Ella es una de las más dulces, una de las más encantadoras, una de las personas más humildes que he conocido.”

La cantante Come & Get It, Gomez, estuvo anteriormente en una relación muy mediática intermitente con el cantante Justin Bieber.

La estrella nacida en Texas se hizo famosa como actriz infantil en Barney y Disney Channel, antes de forjar una carrera como cantante y actriz.

Este año se unió a la lista de celebridades multimillonarias, según Bloomberg, acumulando una fortuna de $1.3bn (£1bn) – principalmente derivada de su compañía de maquillaje Rare Beauty.

