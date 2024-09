Selena Gómez: De no tener dinero para gasolina a convertirse en multimillonaria autohecha

“

Selena Gomez es oficialmente una multimillonaria. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la actriz, cantante, inversora y empresaria de 32 años es ahora una de las multimillonarias más jóvenes autodeclaradas del país, con un asombroso total de $1.3 mil millones a su nombre. Pero su camino hasta este punto no fue fácil.

“Puedo recordar alrededor de siete veces en las que nuestro coche se quedó atascado en la carretera porque nos quedábamos sin dinero para la gasolina”, dijo Gomez a Elle en 2012, recordando su tiempo creciendo en la pobreza con su madre adolescente en ese entonces, Mandy Teefey.

“Mi mamá lo dio todo por mí y tenía, como, tres trabajos”, dijo Gomez en una entrevista de 2017 con E! Entertainment.

Teefey, con 16 años en ese momento, dio a luz a Gomez en 1992 en un “vecindario realmente difícil” de Grand Prairie, Texas. Cinco años más tarde, se divorció de su entonces esposo y crió a Selena como madre soltera mientras luchaba por triunfar como actriz de teatro.

Selena Gomez con su mamá Mandy Teefey en 2009.

MICHAEL TRAN VIA GETTY IMAGES

Por casualidad, Gomez descubrió su pasión por la actuación después de pasar tiempo en los sets de teatro de su madre, lo que posteriormente la llevó a la fama.

Teefey detalló la fascinación temprana de su hija por la actuación al New York Times en 2017: “Fue a uno de mis ensayos conmigo y se sentó durante toda la actuación, sin moverse. En el camino a casa, estuvo callada, y luego dijo, ‘Sabes, mamá, eso sería más gracioso si lo hicieras de esta manera’. Y pensé, ‘Oh, no. Va a ser actriz’.”

Y así fue.

Una escena de “Wizards of Waverly Place.”

ERIC MCCANDLESS VIA GETTY IMAGES

Con tan solo 10 años, Selena hizo su debut como actriz en Barney and Friends, alcanzando la fama cinco años más tarde con su papel principal en la serie galardonada con un premio Emmy de Disney, Wizards of Waverly Place, que le valió alrededor de $3 millones en total, según Cosmopolitan. Luego hizo la transición a la música como la líder de la banda pop Selena Gomez & the Scene antes de lanzar una exitosa carrera en solitario con su álbum exitoso Stars Dance, que alcanzó el puesto número 1.

Selena Gomez con su banda The Scene en Siren Studios el 29 de septiembre de 2009 en Hollywood, California.

MICHAEL TRAN VIA GETTY IMAGES

Hoy en día, Gomez cuenta con un impresionante currículum: tres álbumes de estudio, nueve éxitos pop entre los diez mejores, 44 sencillos (la mitad de los cuales son de platino o oro) y dos nominaciones al Grammy.

Curiosamente, la actuación y el canto no constituyen la mayoría de la fortuna de Gomez.

Según Bloomberg, las giras musicales solo representaron menos del 5% de la riqueza de Gomez, y las ventas de álbumes y discos, menos del 2%, a diferencia de su gran amiga Taylor Swift, que alcanzó el estatus de multimillonaria en octubre de 2023 principalmente por su música y conciertos.

Taylor Swift y Selena Gomez actuando juntas en Taylor Swift The 1989 World Tour Live In Los Angeles en Staples Center en 2015.

CHRISTOPHER POLK VIA GETTY IMAGES

“Selena no es solo una estrella pop”, dijo Stacy Jones, fundadora y directora ejecutiva de Hollywood Branded, una agencia de branding con sede en Los Ángeles, a Bloomberg.

Aproximadamente el 84% de la riqueza de Gomez, $1.1 mil millones, proviene de una participación en su marca de maquillaje Rare Beauty, que fundó hace solo cinco años.

Lanzada en 2020 en plena pandemia, ingresando a un mercado ya saturado con gigantes respaldados por celebridades como Fenty Beauty de Rihanna y SKKN de Kim Kardashian, Gomez comercializó los productos de Rare Beauty como “maquillaje de precio moderado”, según Bloomberg.

Selena Gomez celebra el lanzamiento de la colección de aceite labial tenido en 2020 de Rare Beauty.

CINDY ORD VIA GETTY IMAGES

“Realmente hice todo lo posible para crear productos que fueran más allá de que simplemente pusiera mi nombre en algo”, dijo en una entrevista radiofónica de 2023 con 102.7 KIISFM.

Por supuesto, tener la tercuenta cuenta de Instagram más seguida del planeta ayudó.

Con 424 millones de seguidores en la plataforma, justo detrás de las estrellas de fútbol Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Gomez ayudó en los esfuerzos de marketing de su marca publicando clips de ella aplicando maquillaje con productos de Rare Beauty. Con 14 categorías de productos y 150 elementos en el lanzamiento, la marca rápidamente construyó una base de seguidores leales, especialmente para su rubor líquido viral. En 2023, Rare Beauty alcanzó los $350 millones en ventas totales, $70 millones de los cuales fueron generados solo por su rubor, informa Bloomberg.

Su influencia en las redes sociales también le ha ayudado a asegurar acuerdos multimillonarios con grandes marcas como Puma y Coach, que le han reportado $30 millones y $10 millones, respectivamente.

Fans se aglomeran afuera de la tienda del evento de Coach con Selena Gomez.

KEVIN MAZUR VIA GETTY IMAGES

Pero eso no es todo. La cantante de “Come and Get It”, que ha sido abierta sobre sus luchas con el trastorno bipolar y la depresión, inició su propia startup de salud mental llamada Wondermind con su madre, que fue valorada en $100 millones en 2022.

“Es una empresaria multifacética con diversos flujos de ingresos que contribuyen a su impresionante patrimonio neto”, dice Stacy Jones a Bloomberg.

Pero a pesar de todo su éxito empresarial, la estrella de Only Murders in the Building (Hulu le paga $6 millones por temporada) se enorgullece más de su misión filantrópica de expandir los servicios de salud mental y la educación a nivel global. Ella contribuye con el 1% de las ventas de su cosmético al Fondo de Impacto Rare, que tiene como objetivo recaudar $100 millones para 2030.

Selena Gomez habla en el escenario durante la Cumbre TIME 100 de 2024.

JEMAL COUNTESS VIA GETTY IMAGES

En la Cumbre TIME 100 de abril, Gomez dijo: “Creo que hemos logrado hacer algo que, al menos en el mundo de la cosmética, nadie ha hecho nunca. Eso es lo que me hace feliz todas las noches cuando me voy a dormir.”

Explore nuestra nueva edición especial.

Un ícono de Wall Street se somete a un cambio radical, iniquidades criptográficas, aristocracia avícola traviesa y más.

Lee las historias. “