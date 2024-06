Selecciones, probabilidades y participantes del Abierto de Estados Unidos 2024: Predicciones sorprendentes de un destacado modelo de golf de la PGA que acertó en 12 majors

Tomó a Scottie Scheffler solo nueve torneos esta temporada para superar su total de victorias del año pasado. Scheffler ganó el Masters de 2024 por su tercera victoria del año y su segundo título importante en su carrera. Siguió eso con una victoria en el Heritage de RBC una semana después y ganó rápidamente el Torneo del Memorial sobre Xander Schauffele. El golfista número 1 del mundo terminó en el top 10 en 12 de sus primeros 13 eventos de la temporada y entra en el Abierto de los Estados Unidos de 2024 como un favorito considerable de 4-1 en las últimas probabilidades del Abierto de los Estados Unidos de 2024. Rory McIlroy tiene las siguientes probabilidades más cortas en 9-1 para ganar el Abierto de Estados Unidos de 2024.

Schauffele (10-1), Brooks Koepka (12-1) y Jon Rahm (12-1) completan los cinco golfistas con las probabilidades más cortas en el campo del Abierto de Estados Unidos de 2024. El tercer major del año comienza desde Pinehurst No. 2 en Carolina del Norte el jueves, por lo que ¿deberías incluir a Scheffler o alguno de los golfistas más famosos en la predicción del Abierto de Estados Unidos de 2024? Antes de confirmar tus selecciones del Abierto de Estados Unidos de 2024, ingresar a las alineaciones de PGA DFS en sitios como DraftKings y FanDuel, o finalizar propuestas del US Open y entradas de PrizePicks del US Open, asegúrate de ver las predicciones de golf del Abierto de Estados Unidos de 2024 y la clasificación proyectada del modelo computacional probado en SportsLine.

Nuestro modelo exclusivo, creado por el profesional de DFS Mike McClure, ha estado calientísimo desde que el PGA Tour se reanudó en junio de 2020. De hecho, el modelo ha ganado casi $9,000 en sus mejores selecciones desde la reanudación, acertando torneo tras torneo.

El modelo de McClure predijo correctamente que Scheffler terminaría en la cima de la tabla de clasificación en el Masters de 2024, el Arnold Palmer Invitational y The Players Championship esta temporada. McClure también incluyó a Hideki Matsuyama en sus mejores selecciones para ganar el Invitacional Genesis de 2024. Esa apuesta ganó a +9000, y para todo el torneo, las mejores selecciones de McClure devolvieron casi $1,000.

El modelo también predijo que Rahm sería victorioso en el Sentry Tournament of Champions de 2023 y en The American Express. En el Masters de 2023, el modelo apostó por la segunda victoria importante en la carrera de Rahm antes del fin de semana. Rahm estaba dos golpes detrás del líder al llegar a la tercera ronda, pero el modelo aún lo proyectaba como el ganador. Fue la segunda victoria consecutiva en el Masters para el modelo, que también acertó con Scheffler en 2022.

Este mismo modelo también ha acertado en un impresionante total de 12 majors hasta el fin de semana, incluidos los últimos tres Masters y el Campeonato de la PGA de 2024. Cualquiera que lo haya seguido está muy adelantado.

Principales predicciones del Abierto de Estados Unidos de 2024. Una sorpresa importante que el modelo anticipa en el Abierto de Estados Unidos de 2024: Brooks Koepka (12-1), dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos y uno de los favoritos principales, tropieza y apenas logra entrar en el top 10. Koepka tiene cinco campeonatos importantes en total, pero no ha sido un factor importante en torneos importantes desde esa última victoria en el Campeonato de la PGA de 2023. En sus cuatro majors desde entonces, su mejor resultado es empatar en el lugar 17 en el Abierto de EE.UU. del año pasado. Koepka ha terminado fuera del top 25 en cada una de sus últimas tres apariciones en majors, lo que se queda a uno de igualar una sequía de larga duración en su carrera.

Ha terminado fuera del top 15 en cuatro apariciones consecutivas en torneos importantes y ha tenido dificultades en general esta temporada. En sus últimas ocho participaciones en torneos, ha terminado más del doble de veces fuera del top 25 (cuatro) de las que ha terminado dentro del top 10 (dos). Sumando a que tuvo un score sobre par en su única aparición previa en Pinehurst No. 2, hay valores mucho mejores para aprovechar en las apuestas del Abierto de Estados Unidos de 2024. Consulta a quién más evitar aquí.

Otra sorpresa: Bryson DeChambeau, un underdog de 20-1, hace un fuerte intento por el título. Tiene muchas más probabilidades de ganar de lo que implican sus largas probabilidades, por lo que es un objetivo para quienes buscan una gran ganancia. El campeón del Abierto de Estados Unidos de 2021 terminó en el lugar T-6 en el Masters y en segundo lugar en el Campeonato de la PGA en los dos primeros majors del año. DeChambeau hizo un 64 bajos par en el último día del Campeonato de la PGA y estuvo cerca de superar a Schauffele, quien se mantuvo firme logrando una victoria por un solo golpe. DeChambeau terminó el torneo con 20 bajo par.

El jugador de 30 años tiene uno de los mejores controladores en el mundo. Fue segundo en distancia de conducción promedio en el Masters y empató en el primer lugar en golpes totales ganados en el Campeonato de la PGA. DeChambeau está jugando algunos de los mejores golf en torneos importantes de su carrera profesional, logrando sus primeros resultados consecutivos en el top 10 en torneos internacionales en 10 años compitiendo en ellos. Con probabilidades de 20-1, el modelo muestra valor en DeChambeau ganando su segundo Abierto de Estados Unidos en los últimos cuatro años. Consulta a quién más apoyar aquí.

