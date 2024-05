Segunda bandera utilizada por los manifestantes del 6 de enero vista fuera de la casa del juez Alito, según informe.

Segundo bandera usada por manifestantes de Jan. 6 vista afuera de la casa de Justicia Alito, reporte dice – CBS News

Justicia del Tribunal Supremo Samuel Alito enfrenta nuevas llamadas a removerse de casos relacionados con el ex Presidente Donald Trump y el asalto del Jan. 6 en el Capitolio. The New York Times reporta que la casa de Alito mostraba una segunda bandera usada por manifestantes de Jan. 6.

