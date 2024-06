Según mi cálculo, Trump está bateando .900 en los Diez Mandamientos.

La legislación que el gobernador republicano Jeff Landry firmó el miércoles requiere la exhibición de los Diez Mandamientos en tamaño de póster y con letra grande y fácilmente legible en todas las aulas públicas, desde el jardín de infantes hasta las universidades financiadas por el estado.

“Si quieres respetar el estado de derecho, debes empezar desde el legislador original, que fue Moisés”, quien recibió los mandamientos de Dios, dijo Landry.

Los opositores cuestionaron la constitucionalidad de la ley y prometieron desafiarla en los tribunales. Los partidarios dijeron que la medida no es exclusivamente religiosa, sino que tiene un significado histórico. Según la ley, los Diez Mandamientos son “documentos fundamentales de nuestro gobierno estatal y nacional”.

El ex presidente y delincuente convicto Donald Trump, en su debilitada red social, aprueba:

ME ENCANTAN LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN ESCUELAS PÚBLICAS, ESCUELAS PRIVADAS Y MUCHOS OTROS LUGARES, POR CIERTO. ¡LÉELO – ¿CÓMO PUEDE NUESTRA NACIÓN EQUIVOCARSE??? ESTE PUEDE SER, DE HECHO, EL PRIMER PASO IMPORTANTE EN EL RENACIMIENTO DE LA RELIGIÓN, QUE ES DESPERADAMENTE NECESARIO EN NUESTRO PAÍS. ¡DEVOLVAMOS TTC! MAGA2024

Aquí está la versión protestante de los Diez Mandamientos requerida por la ley de Louisiana (la versión católica no califica):

1. No tendrás otros dioses delante de mí.

El Independent, en marzo: “Trump se compara a sí mismo con Jesucristo, otra vez”.

2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.

The Guardian: “Trump usó el dinero de su fundación para pagar un retrato de sí mismo”.

3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.

Politico, 2019: “‘Usando el nombre de Jehová en vano’: Evangélicos se molestan con la blasfemia de Trump” (Trump jactándose: “Serán golpeados muy malditamente duro”, mientras presume de bombardear a militantes del Estado Islámico. Y Trump contando su advertencia a un empresario adinerado: “Si no me apoyas, vas a ser tan malditamente pobre”).

4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.

Revista People, 2022: “Donald Trump pasó el fin de semana de Pascua disfrutando de dos de sus actividades favoritas, según fuentes: golf y saludando a los huéspedes adoradores en su resort Mar-a-Lago. El sábado y el domingo por la mañana, el ex presidente jugó partidos de golf con miembros en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, dice una fuente a People. ‘Ya no es presidente’, dice un informante, ‘así que no tiene que ir a la iglesia'”.

5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da.

Trump habla muy bien de su padre, de quien heredó su apuesto rostro y su envidiable melena, así que está claro en este. Un hombre bastante digno de honrar, también. The Washington Post: “El padre de Trump, Fred Trump, fue arrestado dos veces: en 1927 durante un disturbio del Ku Klux Klan, y en 1976 por violaciones de código en un edificio que poseía en Maryland”. The New York Times: “El Departamento de Justicia inició su propia investigación y, en 1973, demandó a Trump Management por discriminar a los negros. Tanto Fred Trump, presidente de la empresa, como Donald Trump, su presidente, fueron nombrados como demandados. Fue noticia de primera plana y, para Donald, significó su debut en la vida pública”.

6. No matarás.

Trump, 2016: “¿Sabes qué más dicen sobre mi gente? Las encuestas, dicen que tengo la gente más leal. ¿Alguna vez viste eso? ¡Puedo estar en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no perdería ningún votante, ¿ok? Es increíble”.

7. No cometerás adulterio.

Vamos, por favor.

8. No robarás.

Universidad Trump: “Las demandas se centraron en las acusaciones de que la Universidad Trump estafó a sus alumnos mediante prácticas de marketing engañosas y tácticas de ventas agresivas. La empresa y las demandas en su contra recibieron un interés renovado debido a la candidatura de Trump en las elecciones presidenciales de 2016. A pesar de insistir repetidamente en que no llegaría a un acuerdo, Trump llegó a un acuerdo en las tres demandas en noviembre de 2016 por un total de 25 millones de dólares después de ser elegido presidente”.

9. No darás falso testimonio contra tu prójimo.

CNN: “El ex presidente Donald Trump ha pasado meses difundiendo mentiras sobre las elecciones de 2020, que él mismo ahora está llamando ‘LA GRAN MENTIRA’ mientras continúa afirmando que una gran conspiración le robó un segundo mandato”.

10. No codiciarás la casa de tu prójimo.

La casa de Vera Coking: “En 1993, Donald Trump compró varios lotes alrededor de su casino y hotel en Atlantic City, con la intención de construir un estacionamiento diseñado para limusinas. Coking, que había vivido en su casa en ese momento durante 32 años, se negó a vender. Como resultado, la ciudad condenó su casa, usando el poder de dominio eminente. Se le ofrecieron 251,000 dólares, un cuarto de lo que le ofreció Guccione 10 años antes”.