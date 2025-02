Según Google, estas vacaciones ya no existen.

“

Ayer les contamos que Google había seguido la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump dándole un nuevo nombre al Golfo de México: Golfo de América. El cambio apareció en Google Maps ayer en los EE.UU. En México, el cuerpo de agua todavía se lista como el Golfo de México, y en todas partes se muestran ambos nombres con el Golfo de América entre paréntesis. Google también cambiará el nombre del monte en Alaska conocido como Denali de vuelta a su nombre anterior, Monte McKinley.

Mientras mencionamos que Apple Maps aún no había hecho el cambio, Mark Gurman de Bloomberg dijo hoy que Apple comenzará a cambiar el nombre a Golfo de América en los EE.UU. hoy con el nuevo nombre que aparecerá pronto en otros países. Hasta ahora, los mapas de Bing de Microsoft y MapQuest han mantenido el nombre Golfo de México. Ahora, con Trump intentando eliminar políticas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno y en los negocios privados, las festividades culturales ya no se celebrarán y Google se está uniendo a ello.

El Mes de la Historia Negra, el Mes de la Historia de la Mujer, y el Mes del Orgullo han sido eliminados de la aplicación Google Calendar. Google también borró el Mes de la Gente Indígena, el Mes de la Herencia Judía, el Día del Recuerdo del Holocausto, y el Mes de la Herencia Hispana. Google afirma haber eliminado estas festividades el año pasado cuando “estandarizó” sus calendarios para incluir solo festividades públicas y observancias nacionales según lo clasificado por timeanddate.com.

“Hace algunos años, el equipo del Calendario comenzó a añadir manualmente un conjunto más amplio de momentos culturales en una gran cantidad de países de todo el mundo. Recibimos comentarios de que faltaban otros eventos y países, y mantener cientos de momentos manualmente y de manera consistente globalmente no era escalable ni sostenible.”-Portavoz de Google

Google dice que aquellos que deseen incluir festividades adicionales en su aplicación Google Calendar pueden suscribirse a un calendario de terceros, importar eventos del calendario, o crear sus propios eventos. Mientras tanto, la propia página de soporte comunitario de Google estaba llena de usuarios de Google Calendar criticando a la empresa por ceder ante el presidente.

En la página de soporte, un Googler que es un “Experto en Productos Platino” afirma que Google eliminó las festividades para estandarizar el calendario alrededor del mundo. Él escribe:Las festividades mostradas en Google Calendar son festividades públicas y observancias nacionales según lo clasificado por timeanddate.com. Estas festividades públicas y observancias nacionales se estandarizaron en 2024 para proporcionar a las personas una experiencia consistente en todo el mundo. Si deseas incluir festividades u observancias adicionales, puedes suscribirte a un calendario de terceros, importar un evento del calendario, o crear un evento recurrente. Visita el Centro de Ayuda de Google Calendar para más detalles sobre cómo suscribirte a calendarios o importar eventos. Para ver las festividades y observancias nacionales de un país, visita el sitio web de Time and Date. Para compartir comentarios con Time and Date, por favor visita su sitio aquí.

Y por favor envía comentarios directamente a Google a través del Calendar también, aunque parezca que no llega a ningún lado, todo se lee y las solicitudes populares se toman en consideración.Como señalamos ayer, en septiembre, el entonces candidato Trump amenazó con procesar a Google por Interferencia Electoral si era reelegido a la Casa Blanca. Además, Google podría verse obligado a desinvertir algunas de sus empresas por participar en prácticas anticompetitivas. La empresa probablemente siente que estar en el buen lado de Trump significa que tal vez puedan lograr que él cierre cualquier acción del Departamento de Justicia que obligaría a Google a deshacerse de su unidad de Búsqueda.

Google tuvo que tomar una decisión difícil. Complacer al presidente o enojar a muchos de sus clientes. Es obvio por qué Google decidió qué camino tomar.