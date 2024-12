Seguimiento de la temporada baja de béisbol de fantasía: Andrés Giménez traspasado a los Blue Jays mientras Jake Burger va a los Rangers.

El mayor dominó de agente libre ha caído. Juan Soto ya no está disponible con un acuerdo récord de 15 años y $765 millones con los Mets. Para no ser disuadidos, los Yankees luego otorgaron un contrato de ocho años y $218 millones a Max Fried, el mayor acuerdo garantizado de la historia para un lanzador zurdo. Ambos movimientos se produjeron después del acuerdo de siete años y $182 millones de los Gigantes con el campocorto Willy Adames.

La Estufa Caliente está en pleno apogeo, y Chris Towers y yo estamos aquí para guiarte a través de las transacciones de verdadera importancia para Fantasy Baseball. Este es el lugar donde reaccionaremos a medida que sucedan, analizando lo que significan para los drafts de 2025.

Ahora marca esta página y sigue revisando. A medida que lleguen las noticias, te alegrarás de tener un solo lugar para hacer un seguimiento de todo.

Jake Burger fue cambiado a los Rangers. Burger aporta mucha potencia, pero eso es todo. No fue un problema cuando jugó para los Medias Blancas y los Marlins, que estaban desesperados por completar su alineación con algo que valiera la pena, pero el umbral para el tiempo de juego es mucho más alto con los Rangers. Quizás sea un seguro para otra lesión de Josh Jung en la tercera base. Quizás sea un compañero de plato para Nathaniel Lowe en la primera base. Quizás sea bateador designado a medio tiempo para esos días en los que el bate de Leody Taveras simplemente no está a la altura en el campo central. Lo más probable es que Burger sea todo eso, pero es difícil decir si eso se traducirá en turnos al bate de tiempo completo. Entonces, si bien la alineación y el lugar mejoran para Burger, tiendo a degradarlo en cierta medida debido a la incertidumbre del rol, colocándolo detrás de nombres como Paul Goldschmidt y Ryan Mountcastle en la primera base y Nolan Arenado y Josh Jung en la tercera.

Andres Gimenez a los Azulejos, Spencer Horwitz a los Piratas en un acuerdo de tres equipos. Esta es técnicamente más un intercambio, ya que las tres contribuciones de los Piratas al acuerdo (Luis Ortiz, Josh Hartle y Michael Kennedy) van a los Guardianes, pero como Horwitz ni siquiera tuvo tiempo de hacer sus maletas, lo llamaré un acuerdo de tres equipos. El jugador de Fantasy más relevante en movimiento es Gimenez. Su llegada a Toronto es un poco decepcionante para Will Wagner, Davis Schneider y Orelvis Martinez, todos jugadores interesantes que podrían haber presionado a Horwitz por tiempo de juego pero no se adelantarán a Gimenez. Horwitz, por su parte, parece ser el gran ganador, presumiendo que los Piratas le den pleno control en la primera base (estaba forzado en la segunda, y los Piratas tienen amplias alternativas allí). El jugador de 27 años es un especialista en el control del bate que mostró una sorprendente potencia como novato y podría acercarse a los 20 cuadrangulares con un promedio de bateo de .280 aproximadamente si se le da suficiente tiempo. En cuanto a Gimenez, su valor no cambia mucho. Puede haber un ligero descenso en el parque, aunque no lo suficiente como para cambiar significativamente su producción de energía. Es mi No. 14 en la segunda base en puntuación 5×5 y el No. 15 en puntos. Un aspecto astuto de este acuerdo es que los Guardianes parecen pensar que Travis Bazzana, la selección general No. 1 en el draft de este año pasado, está cerca de estar listo para las grandes ligas. Al cambiar a Horwitz, se han quedado sin un titular obvio en la segunda base, y aunque probablemente no sea Bazzana para comenzar, hay una buena probabilidad de que lo sea para el final de la temporada. -Scott White

Nathan Eovaldi firma con los Rangers. Ya tenemos una buena idea de cómo se desarrollarán las cosas para Eovaldi en Texas, ya que pasó los últimos dos años allí. De hecho, fue el mejor tramo de dos años de su carrera, razón por la cual fue recompensado con un contrato de tres años y $75 millones. Sigue siendo un lanzador duro a los 34 años, y esa velocidad amplia, aunque impulsa su éxito, puede ser difícil de mantener a lo largo de toda la temporada de las Grandes Ligas, lo que hace que a veces sea un camino lleno de baches. Entonces, habrá momentos en los que Eovaldi se vea mejor que su ERA en el rango medio a alto y momentos en los que se vea peor, pero el resultado final será ratios respetables con un total de victorias de calidad debido a lo profundo que trabaja en los juegos cuando está sano. Sitúo a Eovaldi justo dentro de mis 60 mejores lanzadores para 2025. -Scott White

Max Fried firma con los Yankees. Después de perder a Juan Soto con los Mets rivales del otro lado de la ciudad, los Yankees giraron de forma importante el martes, acordando un contrato de ocho años y $218 millones con el ex as de los Bravos, Max Fried. Es el contrato garantizado más grande de la historia para un lanzador zurdo, y en la superficie de todos modos, es un buen ajuste. Pero aquí es donde señalo que este acuerdo de agente libre, como todos los demás acuerdos de agentes libres, está pendiente de un examen físico, y aunque normalmente es cuestión de cruzar las t’s y puntuar las i’s, no puedo evitar sentir que podría haber un contratiempo en el caso de Fried. Para obtener todos los detalles, consulta mi artículo completo. -Scott White

Yimi García firma con los Azulejos. Esta firma importa para Fantasy solo porque los Azulejos carecen de un cerrador de probada solidez después de no ofrecer contrato a Jordan Romano (quien desde entonces ha firmado con los Filis). Puedes recordar que García tuvo la primera oportunidad de ocupar el puesto de cerrador cuando Romano estuvo fuera por lesión la temporada pasada y se desempeñó lo suficientemente bien en el rol, pero luego los Azulejos lo intercambiaron a Seattle, donde desarrolló sus propios problemas de codo. Ahora, sano, García podría reclamar el papel de cerrador a Chad Green, quien pasó más tiempo en eso la temporada pasada pero también tuvo una tasa curiosamente baja de ponches, o los Azulejos podrían optar por traer a alguien más establecido. Es una situación en evolución, pero si no ocurre nada más, podemos decir que García ha aterrizado en un lugar donde tiene la oportunidad de conseguir rescates. -Scott White

Thairo Estrada firma con los Rockies. Los Rockies tenían una apertura en la segunda base después de no otorgar contrato a Brendan Rodgers y la llenarán con Estrada en un contrato de un año y $3.25 millones. Los términos modestos indican que simplemente es un puente para que el prospecto Adael Amador eventualmente reclame el puesto. Amador fue apresurado a las mayores a los 21 años y mostró que no estaba listo, pero si logra hacer grandes avances este año, Estrada no representa un gran obstáculo. El jugador de 28 años fue una opción útil de Fantasy en 2022 y 2023, contribuyendo un poco de potencia con algo de velocidad: un Tommy Edman para pobres, podrías decir, pero sufrió mucho la temporada pasada mientras lidiaba con una muñeca lesionada. Coors Field proporciona un entorno cómodo para reconstruir su valor y, acertadamente, ha bateado .348 (32 de 92) con cuatro jonrones en 24 juegos de carrera allí. Aún probablemente será seleccionado fuera de los 20 mejores jugadores en la segunda base, pero tiene potencial de sleeper especialmente en ligas de rotisserie. -Scott White

La batalla por la novena entrada en Filadelfia se ve un poco menos abierta después de esta firma, pero Romano obviamente no es una apuesta segura después de una temporada arruinada por lesiones en el codo. Hay una razón por la cual los Azulejos, que tienen la intención de competir en 2025, no le ofrecieron contrato con el control del club restante. Cuando Romano está en forma, es un cerrador de élite al borde, con un promedio de carreras limpias de 2.37 y una tasa de ponches del 30.3% en un período de tres años desde 2021 hasta 2023, que incluyó temporadas consecutivas de 36 rescates. La gran pregunta aquí es si Romano realmente puede estar “bien” después de una temporada en la que lidió con dolor en el codo desde los entrenamientos de primavera hasta que se sometió a una cirugía en el codo en agosto.

Probablemente abrirá la primavera como favorito para los rescates en Filadelfia, y eso puede ser una muy buena posición si estás buscando acumular rescates. Pero si Romano no está en su mejor momento, Orion Kerkering, Jose Alvarado y posiblemente Matt Strahm están ahí para asumir como posibles alternativas. Creo que los resultados más probables son que, o Romano está sano y es el cerrador mientras lo esté, o lucha bastante temprano y todo el bullpen es el mismo tipo de lío enmarañado que fue durante gran parte de la temporada pasada. Eso hace que Romano sea una opción viable para rescates en rondas intermedias de drafts, pero sería cauteloso al invertir mucho más que eso en él dado lo mal que le fue en 2024 al próximo de 32 años. -Chris Towers

La comparación no funciona perfectamente. Cobb nunca fue tan bueno como Jack Flaherty en sus respectivas cimas, y tiene casi una década más que Flaherty cuando firmó con los Tigres la temporada pasada. Pero se puede ver el atractivo para un veterano como Cobb, que intenta reconstruir su valor después de una temporada de 2024 en su mayoría perdida que lo vio lidiar con lesiones de cadera, hombro y dedo. El coach de pitcheo de los Tigres, Chris Fetter, ha recibido muchos elogios en las últimas temporadas por el trabajo que ha hecho con jugadores como Flaherty y, obviamente, Tarik Skubal, y esperan ayudar a Cobb a encontrar el éxito con un acuerdo de un año. Ahora, lo que pasa con Cobb es que ha sido bastante bueno cuando ha podido estar en el montículo en los últimos años, con un promedio de carreras limpias de 3.75 en las últimas cuatro temporadas. Los Tigres han sido muy buenos al sacar más velocidad de sus lanzadores en años recientes, lo que no sería algo malo para Cobb, cuya velocidad bajó un poco cuando logró subirse al montículo en 2024. Además, es un gran estadio para que cualquier lanzador lo llame hogar, lo que debería ayudar a Cobb a seguir limitando los daños en las bolas en juego. No es una estrella ni nada, pero si el calendario al inicio de la temporada parece favorable, Cobb podría ser una elección interesante al final del draft de 2025. -Chris Towers

Treinen tuvo solo un rescate para los Dodgers durante la temporada regular, pero fue su relevista más confiable durante los playoffs, asumiendo un papel de alta presión que le valió tres rescates. Presumiblemente, lo están trayendo de vuelta para ocupar ese rol, lo que lo convierte en el favorito temprano para los rescates en Los Ángeles. Para este punto, de todos modos, deberíamos saber que el manager Dave Roberts no se adhiere a las convenciones de los bullpen y también mezclará a Michael Kopech y Evan Phillips, pero notablemente, Treinen tiene la mayor experiencia cerrando de los tres. Tuvo 38 rescates junto con una ERA de 0.78, un WHIP de 0.83 y un K/9 de 11.2 para los Atléticos en 2018, y en sus últimas 30 apariciones la temporada pasada, tuvo una ERA de 1.24, un WHIP de 0.85 y un K/9 de 9.9. Lo clasificaré justo fuera de mis 15 mejores relevistas para 2025 ya que hay cierta incertidumbre en torno a su rol, pero claramente, tiene el potencial para algo más. -Scott White

Juan Soto firma con los Mets. Los Mets finalmente consiguen el gran fichaje por el que han estado luchando en la agencia libre, ya que Juan Soto ha aceptado firmar un contrato récord que lo mantendrá en Queens hasta 2039. El acuerdo de Soto le pagará $765 millones durante las próximas 15 temporadas, superando el valor total del contrato de Shohei Ohtani del año pasado en $65 millones. Pero, ¿realmente importa dónde juega Soto cuando se considera su valor de Fantasy? Para saber más, consulta mi artículo en profundidad sobre la firma, que también aborda el impacto en el resto de la alineación de los Mets y el mercado de agentes libres en su conjunto. -Chris Towers

La línea de estadísticas de 2024 de Conforto no puede ser considerada especialmente impresionante, pero fue la mejor desde la racha de 2019-20 que lo convirtió en uno de los jardineros más destacados en Fantasy. Aún más notable es lo que ocurrió bajo el capó. Su xSLG de .479 fue tan bueno como esas temporadas de pico, ya que su velocidad promedio de salida (90,2 mph) y velocidad máxima (113,6 mph) saltaron al percentil 68 y 90, respectivamente. Un vistazo rápido a los splits te dirá que el Oracle Park no le favoreció. Lejos de allí, bateó .253 con un OPS de .852 y 17 de sus 20 jonrones en general. Los Dodgers ciertamente se dieron cuenta, y según los datos, hay una posibilidad de que siga el camino de Teoscar Hernández y J.D. Martínez al superar las expectativas en un contrato de un año. La reciente historia de los Dodgers con tales fichajes es aún más incentivo para marcar a Conforto como un sleeper, clasificándolo justo fuera de mis 50 mejores jardineros. -Scott White

Willy Adames firma con los Gigantes. Ya me había posicionado como escéptico en relación a Adames para el próximo año, clasificándolo en el décimo lugar en el campocorto después de haber quedado quinto allí, y este acuerdo solo fortalece mi posición. Oracle Park no es exactamente el neutralizador que solía ser, pero todavía se clasifica como el tercer peor estadio de jonrones para bateadores derechos en los últimos tres años, mientras que American Family Field se clasifica como el sexto mejor. Por otro lado, Adames ha bateado .321 (18 de 56) con un OPS de .827 en 16 partidos en su carrera en San Francisco, y Statcast estima que habría dado 31 jonrones jugando cada juego allí el año pasado en comparación con los 32 que realmente conectó. Entonces, ¿tal vez no será tan malo? El problema está en usar la temporada de 2024 de Adames como base de comparación cuando fue casi con toda seguridad su resultado óptimo. Sus velocidades de salida, tasa de ponches y ángulos de bolas bateadas estaban en línea con las normas de su carrera, y sin embargo, su promedio de bateo (.251) fue el más alto en tres años, sus jonrones (32) fueron los más de siempre, y también robó 21 bases cuando nunca había llegado a dos dígitos antes. Además, probablemente sea obvio que no tendrá un total combinado de 205 carreras anotadas y remolcadas como el bateador más temido en una alineación mediocre de los Gigantes. Entonces, si esta firma te hace dudar de una repetición de su rendimiento, probablemente sea lo mejor. Deberías haberlo hecho desde el principio. -Scott White

Parece que los Orioles están moviéndose en su período de vallas en el jardín izquierdo justo a tiempo. O’Neill tuvo una temporada resurgente con los Medias Rojas en parte porque hizo un esfuerzo concertado por sacar la pelota por el aire con más frecuencia, una estrategia adecuada para un bateador diestro en Fenway Park pero que habría llevado a dicho jugador al límite en Camden Yards en los últimos años. Afortunadamente, los cambios reportados en la valla del jardín izquierdo allí deberían hacer que sea un entorno más neutral para bateadores diestros, y cabe destacar que la mejor temporada en la carrera de O’Neill (2021) ocurrió en San Luis, que también es un lugar desafiante para los bateadores diestros. Tal vez, entonces, la variable más importante para O’Neill que el lugar es su propia salud. Con una figura muscular, el jugador de 29 años ha sido particularmente susceptible a lesiones, jugando solo el 65% de los partidos de su equipo en los últimos cuatro años, e incluso cuando está sano, su limitado control del bate (batió un 33,6% de su peor marca el año pasado) lo hace tener resultados impredecibles. Tiene el potencial de ser un jardinero entre los 20 mejores, pero las preocupaciones se sum