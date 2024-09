Seguimiento de investigaciones en la órbita de Eric Adams

Investigaciones sobre Adams y sus asociados

Varias investigaciones federales de corrupción han alcanzado a personas en el círculo del alcalde Eric Adams de Nueva York, con el Sr. Adams y algunos de los funcionarios de más alto rango de su administración bajo escrutinio.

Los funcionarios de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, que lleva a cabo tres de las cuatro investigaciones penales federales, se han negado a responder preguntas sobre el alcance de las investigaciones.

El alcance completo de las investigaciones federales no está claro. Ni el alcalde ni otros a los que se les han registrado sus hogares, se han incautado sus dispositivos o se les ha solicitado información han sido acusados de un delito, y es posible que algunos de los que han sido investigados sean solo testigos. El Departamento de Investigación de la ciudad está involucrado en las cuatro indagaciones.

Las acusaciones y casos civiles a nivel estatal también han afectado a la administración de Adams.

A continuación, examinamos más de cerca cómo las personas con vínculos con el Sr. Adams, quien se enfrenta a la reelección el próximo año, están relacionadas con las investigaciones.

Investigación federal sobre Adams, su campaña y vínculos con Turquía

Eric Adams

Alcalde

Dispositivos incautados y citados

Brianna Suggs

Ex jefa de recaudación de fondos

Reasignada después de registro en el hogar e incautación de dispositivos

Rana Abbasova

Asistente en licencia

Colaborador con la investigación tras registro en el hogar

Cenk Öcal

Ex ejecutivo de Turkish Airlines

Hogar registrado

Esta investigación, realizada por fiscales federales en Manhattan, parece centrarse en parte en si la campaña de Adams 2021 conspiró con el gobierno turco para recibir donaciones ilegales del extranjero, y si el Sr. Adams presionó al Departamento de Bomberos para aprobar un nuevo consulado turco de gran altura, a pesar de las preocupaciones de seguridad.

En noviembre pasado, el hogar de Brianna Suggs en Brooklyn, entonces jefa de recaudación de fondos de Adams, fue registrado por agentes federales. Semanas después, se anunció que dejaría su cargo. Los agentes federales también registraron los hogares en Nueva Jersey de Rana Abbasova, una asistente en la oficina de asuntos internacionales del alcalde y ex enlace con la comunidad turca para Adams, y Cenk Öcal, ex ejecutivo de Turkish Airlines que formó parte del equipo de transición del alcalde. La Sra. Abbasova está colaborando con la investigación.

Agentes del F.B.I. detuvieron al Sr. Adams fuera de un evento en noviembre e incautaron sus dispositivos electrónicos. En julio, los fiscales presentaron una nueva ronda de citaciones ante el gran jurado para el Sr. Adams, su oficina y su campaña para obtener una serie de materiales.

Investigación federal sobre el hermano gemelo del ex comisionado de policía

Edward A. Caban

Ex comisionado de policía

Renunció tras incautación del teléfono

Raul Pintos

Jefe de personal de Caban

Teléfono incautado

James Caban

Ex oficial de policía

Teléfono incautado

Comandante de comisaría de Queens

Teléfono incautado

Comandante de comisaría de Queens

Teléfono incautado

A petición del Ayuntamiento, Edward A. Caban renunció como comisionado de policía esta semana, solo días después de que los agentes federales incautaran su teléfono. Raul Pintos, que se desempeñó como jefe de personal de Caban, y los comandantes de dos comisarías de Queens también tuvieron sus teléfonos incautados.

Esta investigación, realizada por fiscales federales en Manhattan, parece centrarse en un negocio de seguridad en discotecas propiedad del hermano gemelo de Mr. Caban, James Caban. Un ex oficial de policía de Nueva York que fue despedido en 2001, James Caban también tuvo su teléfono incautado.

Los abogados de Edward Caban han dicho que los fiscales les informaron que no era un blanco de la investigación.

Investigación federal sobre asesores de alto nivel del Ayuntamiento y asociados

Timothy Pearson

Asesor principal del alcalde

Información solicitada

Philip Banks III

Vicealcalde de seguridad pública

Teléfono incautado

David C. Banks

Canciller de escuelas

Teléfonos incautados

Sheena Wright

Primera vicealcaldesa

Teléfono incautado

Terence Banks

Consultor

Hogar registrado y teléfono incautado

Esta investigación, realizada por fiscales federales en Manhattan, parece centrarse en un posible esquema de soborno que implica una empresa de consultoría de relaciones gubernamentales dirigida por Terence Banks, hermano de Philip Banks III, el vicealcalde de seguridad pública, y de David C. Banks, el canciller de escuelas.

Terence Banks también ayudó a recaudar fondos para la campaña de Adams de 2021 y formó parte de su comité de transición.

La investigación, que parece estar en sus primeras etapas, parece centrarse al menos en parte en contratos de la ciudad emitidos bajo programas dirigidos a empresas pequeñas propiedad de mujeres y miembros de grupos minoritarios.

Este mes, agentes federales incautaron los teléfonos de varios asesores principales del Ayuntamiento: la primera vicealcaldesa Sheena Wright; David Banks, su socio; y Philip Banks. Los investigadores también solicitaron información de Timothy Pearson, asesor principal de Mr. Adams y uno de los confidentes más cercanos del alcalde.

Un abogado de Terence Banks dijo que él y su cliente habían sido “garantizados por el gobierno” de que el Sr. Banks no era el blanco de la investigación. Un abogado de Philip Banks dijo que su cliente no había hecho nada malo. David Banks dijo que está colaborando con una investigación federal, y les dijo a los periodistas que su abogado había sido informado de que el Sr. Banks “absolutamente no es un blanco en lo que sea esta investigación se trate”.

Otras investigaciones y asuntos legales

Winnie Greco

Ex jefa de recaudación de fondos de campaña

Varios hogares registrados

Eric Ulrich

Ex comisionado de edificios

Acusado de aceptar sobornos

Dwayne Montgomery

Ex inspector de policía

Declarado culpable de conspiración

Timothy Pearson

Asesor principal del alcalde

La cuarta investigación federal, llevada a cabo por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, llevó a un registro en febrero de hogares propiedad de Winnie Greco, una estrecha colaboradora de Mr. Adams que en ese momento era su directora de asuntos asiáticos y una destacada recaudadora de fondos de campaña. Funcionarios de la ciudad dijeron en ese momento que la Sra. Greco sería colocada en licencia no remunerada durante la investigación, pero el sitio web The City informó en mayo que regresó a un cargo gubernamental. La oficina de los fiscales se negó a responder preguntas.

El año pasado, Eric Ulrich, ex comisionado del Departamento de Edificios nombrado en el cargo por Mr. Adams, fue acusado por un gran jurado de Manhattan de 16 delitos graves, incluyendo conspiración y aceptar sobornos. Anteriormente había renunciado después de que se hiciera público el escándalo. Según los registros judiciales, el Sr. Ulrich se declaró no culpable.

En febrero, un inspector de policía retirado, Dwayne Montgomery, se declaró culpable de cargos estatales menores en Manhattan, admitiendo que había dirigido a los llamados donantes ficticios – personas que hacen donaciones de campaña con dinero de otra persona – para contribuir a la campaña de 2021 del alcalde.

El Sr. Pearson también enfrenta varias demandas por acusaciones de acoso sexual. Un abogado que lo representa negó cualquier acto indebido en su nombre. En los últimos días, dos guardias de seguridad, a quienes se vio al Sr. Pearson atacando físicamente en un albergue de migrantes de Midtown el otoño pasado, dijeron que planeaban demandarlo a él y a la ciudad por arresto injusto y proceso malicioso. Un abogado que lo representa no había respondido a los comentarios.

A principios de este año, una mujer demandó al Sr. Adams, acusándolo de solicitar sexo oral a cambio de ayuda profesional en 1993 y de agredirla sexualmente cuando ella se negó. El Sr. Adams ha negado haber agredido a la mujer.