Seguidores de Aubrey Plaza instan a la actriz a interpretar a la sicaria colombiana ‘La Muñeca’ después de notar un sorprendente parecido.

Una sicaria colombiana conocida como “La Muñeca” fue arrestada recientemente en conexión con varios asesinatos, incluido el asesinato de su exnovio. Ahora, internet quiere que Aubrey Plaza la interprete en una película después de notar sus sorprendentes similitudes. Los usuarios de X/Twitter no pudieron evitar señalar su parecido con la exalumna de 40 años de Parks and Recreation. En un video de su arresto publicado por el Departamento de Policía Magdalena Medio, Rodríguez estaba vestida con una camiseta corta blanca y shorts deportivos negros. “Aubrey Plaza mejor la interpreta en la película”, escribió una persona en X. Los fanáticos de Aubrey Plaza instan a la actriz a interpretar a la sicaria colombiana “La Muñeca” después de señalar el parecido. Otra persona eco: “Aubrey Plaza está a punto de protagonizar una película sobre ella”. Una tercera persona dijo: “Aubrey Plaza, tengo una nueva propuesta de papel para ti”. “Deja que Aubrey Plaza la interprete en la película inevitable”, comentó otro. Los presuntos víctimas de Rodríguez incluyeron a su exnovio Deyvy Jesús, quien supuestamente fue asesinado durante una emboscada en el área rural de Piedecuesta el 23 de julio. “La Muñeca” había llamado a Jesús e invitado a encontrarse para resolver una disputa de dinero, según la policía. Pero fue baleado y recibió varios disparos de dos hombres en motocicletas que pasaban, un golpe supuestamente ordenado por Rodríguez. “La Muñeca” estaba supuestamente en plena expansión de carrera, liderando una pequeña red de sicarios. Fue encontrada por la policía, junto con un menor y otro alias conocido como Leopoldo, mientras la policía incautaba un revólver y una pistola de 9mm durante el arresto. Aún no se ha informado de qué cargos enfrentarán Rodríguez y sus presuntos cómplices. Plaza, de ascendencia puertorriqueña, ha sido conocida desde sus inicios por su sentido del humor sarcástico y, a menudo, moralmente ambiguo. Hablando con The Independent en 2021, la estrella de The White Lotus se abrió sobre su persona pública sardónica, admitiendo que se ha convertido en “un dilema de toda la vida en el que me he encontrado”. “He tenido tantos momentos en los que digo algo muy sinceramente y la gente piensa completamente que les estoy tomando el pelo”, dijo Plaza. “Siempre he estado interesada en las tonterías, la rareza y lo extraño de la vida”, agregó. “Siempre me he convertido en un espectáculo de mí misma en público. Siempre me he humillado frente a grandes grupos de personas”.