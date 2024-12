Sega considerando un servicio de suscripción de juegos similar a Netflix.

Actualmente, varios juegos de Sega están disponibles en múltiples servicios de streaming. La cantidad que cobran estos servicios individualmente varía dependiendo de las características y juegos que ofrecen. Por ejemplo, los precios de Xbox Game Pass van desde £6.99 a £14.99 al mes, mientras que PlayStation Plus varía de £6.99 a £13.49 al mes. Por lo tanto, tendría sentido financiero para Sega que las personas que juegan sus títulos paguen sus tasas de suscripción en lugar de a sus rivales. También podría resultar atractivo para las personas que principalmente quieran jugar juegos de Sega, pero para todos los demás podría resultar en costos más altos. Rachel Howie transmite ella misma jugando en Twitch, donde es conocida como DontRachQuit para sus fans, y dijo que estaba “emocionada y preocupada” por otro servicio de suscripción. “Ya tenemos tantas suscripciones que nos resulta muy difícil justificar inscribirnos en una nueva”, dijo a la BBC. “Creo que SEGA definitivamente tendrá una audiencia dedicada que se beneficiará de esto, pero ¿elegirán los jugadores promedio esto en lugar de algo como Game Pass?” Y Sophie Smart, Directora de Producción en el desarrollador del Reino Unido No More Robots, estuvo de acuerdo. “Como alguien cuya primera consola fue la Sega Mega Drive, lo que más me encantaría es ver a Sega prosperando y esto parece un paso en una dirección moderna”, dijo. Pero se preguntó si Sega creara un servicio de suscripción rival si esto llevaría a que sus juegos fueran eliminados de otros servicios. “Si es así, podría significar que los consumidores estén gastando más dinero en poseer múltiples servicios de suscripción”, dijo.