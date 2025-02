Secta cristiana de EE. UU. obligó a las mujeres a renunciar a sus bebés para darlos en adopción

“En algún momento la iglesia se desvió del camino y se convirtió en un culto basado en el miedo y me vi obligada a tomar una decisión,” dice Melanie Williams, de 62 años, quien renunció a su bebé en adopción en enero de 1981. A los 18 años, Melanie quedó embarazada después de enamorarse locamente de un chico de su escuela. No solo la pareja no estaba casada, sino que el padre no era miembro de La Verdad y se negaba a serlo. Esto significaba que Melanie había cometido un “terrible pecado” a los ojos de los trabajadores locales. Los trabajadores y su familia decidieron que solo podría seguir asistiendo a las reuniones de la iglesia si entregaba a su bebé a otra familia de la secta. “Si me quedo con este bebé, voy a ir al infierno. Si me quedo con el bebé, no puedo volver a casa”, recuerda Melanie pensando. Dio a luz en un hospital católico en Oklahoma, donde la pusieron discretamente en una habitación propia. Recuerda que un médico la regañó cuando comenzó a llorar durante el parto. El bebé de Melanie fue llevado rápidamente antes de que emitiera un sonido y ella dice que no sabía si había tenido una niña o un niño. La nueva madre se quedó preguntándose si su hijo podía estar muerto. Cuando finalmente descubrió que el bebé estaba vivo, le dijo a una enfermera que vacilaba sobre si seguir con la adopción y quería sostener a su bebé. “Nunca podrás sostener a tu bebé”, fue la respuesta. Años después, Melanie logró localizar a su hija, pero ella no quería conocerse.