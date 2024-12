Sean Williams espera “guiar mediante la acción” para que los futuros jugadores de críquet de Zimbabue aprendan de él.

El centenar de Williams y su quinta posición de 163 carreras con el capitán Craig Ervine impulsaron a Zimbabwe a su mayor puntaje en una prueba en 30 años, y espera que infunda un sentido de creencia en un equipo que no ha ganado una prueba desde marzo de 2021.

“Si puedo liderar con acciones, y no con mi boca, creo que los chicos crecerán muy rápido a partir de eso”, dijo Williams después del primer día de juego. “Empezarán a hacer cosas similares y comenzarán a hacer las mismas cosas fuera del campo, así como en el campo. Y eso para mí es probablemente lo mejor que puedo hacer como jugador veterano, y también mantener esa disciplina y profesionalismo en su lugar”.

El actual XI de Zimbabwe tiene tres debutantes – Ben Curran, quien anotó medio siglo, Newman Nyamhuri y Trevor Gwandu – y otros tres jugadores – Joylord Gumbie, Takudzwanashe Kaitano y Brian Bennett – en solo su segundo prueba. Eso convierte a Williams, con 19 años de experiencia internacional a sus espaldas, en su jugador más experimentado (en términos de tiempo, ya que Ervine tiene más tapas de prueba) que busca liderar de manera proactiva.

No solo Williams anotó mucho, sino que anotó rápido. Su centenar llegó en 115 bolas y sus siguientes 54 carreras en 59 entregas mientras se enfrentaba al lanzamiento de Afganistán para dominar en su terreno natal en lo que describió como un “día histórico”.

Esta es solo la segunda vez que Zimbabwe acoge una prueba de Boxing Day después de 1996, cuando se celebró en Harare. Es solo la cuarta vez que están jugando y es la primera de Williams. Todo eso ha hecho que su logro sea más especial.

“Poder conseguir un centenar en un día como este es algo muy grande”, dijo. “Solíamos levantarnos temprano por la mañana para ver partidos de pruebas de Boxing Day y finalmente está aquí en casa”.

“La intención no comienza a nivel de prueba. De hecho, comienza a nivel de franquicia, donde trato de crear mi propia presión, para poder jugar de la manera en que voy a jugar a nivel internacional”

Sean Williams sobre su preparación

El “nosotros” se refiere a su padre Colin, quien falleció en abril de 2022 y a quien Williams dedicó su logro, y sus hermanos Michael y Matthew. Pero también podría referirse a otros aspirantes a jugadores de críquet de Zimbabwe, que crecieron encendiendo los televisores para ver partidos de prueba de Boxing Day en los países vecinos de Sudáfrica y en el MCG y preguntándose si alguna vez tendrían la oportunidad de disfrutar de una ocasión como esa de primera mano. La ironía no se pierde en el hecho de que los partidos en esos dos lugares estaban teniendo lugar al mismo tiempo, y han atraído mucha más atención que los sucesos en Queens Park, donde también ha habido una buena cantidad de drama.

Williams estaba en 124 cuando fue dado por fuera, después de que una entrega de Zahir Khan se llevara de su almohadilla a un jugador de slip. Comenzó a caminar antes de que el árbitro de cuadrilátero optara por revisar si hubo un rebote y lo llamó a continuar bateando.

“En realidad estaba un poco enojado conmigo mismo porque como bateador, mantienes tu posición. Incluso si te han dado por fuera, siento que tienes derecho a mantener tu posición para que vayan a revisar. No hice eso”, dijo Williams. “Empecé a caminar, confiando en la llamada del árbitro, aunque sabía que no estaba fuera. Pero, afortunadamente, el árbitro de cuadrilátero cruzó y dijo: ‘sabes, creo que deberíamos revisar esto’. Fue un gran cambio emocional a partir de ese momento, porque había trabajado tan duro”.

[[/LEFT]]

Sean Williams solo sumó nueve carreras en la segunda mañana antes de caer ante Naveed Zadran•Zimbabwe Cricket[[/LEFT]]

Terminó el día con 145 no eliminados y tenía la esperanza de llegar a su primer doble centenar, pero solo sumó nueve carreras en la segunda mañana antes de caer ante un plan de bola corta. Aún así, no resta importancia a la inmensa forma que ha mantenido durante casi cinco años. Desde enero de 2020, Williams ha jugado seis pruebas, anotado cuatro centenares y promedia 88.75. Eso es el resultado de lo que él continuamente se refiere como “intención” pero que en realidad suena más como el trabajo que ha hecho para estimular una profunda concentración, como en inmersiones en agua fría y convertir partidos nacionales en situaciones de presión para probarse a sí mismo.

“La intención no comienza a nivel de prueba”, dijo. “En realidad comienza a nivel de franquicia, donde trato de crear mi propia presión, para poder jugar de la manera en que voy a jugar a nivel internacional. Así que haré algo a nivel de franquicia, donde me estoy poniendo bajo presión, para que esté constantemente entrenando duro. Y en una situación de partido, es aún mejor, porque tienes las presiones, las has creado para ti mismo y luego creces a partir de eso”.

Ya Williams y Zimbabwe han demostrado que pueden lidiar con la presión de un variado ataque de Afganistán. Su próximo desafío es ver si pueden aprovechar su ventaja, para hacer aún más historia.