Sean ‘Diddy’ Combs colgó a una mujer desde el balcón del hotel, dice la demanda.

En el momento del incidente, se dice que la Sra. Bongolan pesaba alrededor de 100 libras (45,3 kg), según la demanda. Alega que la Sra. Bongolan “intentó resistirse, tirando su peso hacia atrás en una lucha desesperada para evitar ser arrojada al suelo y probablemente a su muerte”, pero el Sr. Combs “la dominó fácilmente”. La demanda indica que la Sra. Ventura salió a intervenir, y el Sr. Combs supuestamente tiró a la Sra. Bongolan de nuevo sobre el borde al golpearla contra los muebles del patio. Un representante del rapero negó las acusaciones en un comunicado a la BBC el martes. “Cualquiera tiene derecho a presentar una demanda, independientemente de la evidencia que puedan tener o no”, dice la declaración, añadiendo que el Sr. Combs “tiene una fe inquebrantable en los hechos y en la imparcialidad del proceso judicial”. Continúa: “En el tribunal, la verdad saldrá a la luz, demostrando que las acusaciones contra el Sr. Combs no tienen mérito”. La Sra. Bongolan afirma que no sabía y todavía no sabe qué provocó el presunto incidente, según la demanda. Está buscando $10 millones (£7.89 millones) en daños y perjuicios del rapero. En la demanda, la Sra. Bongolan alegó que fue “la culminación de una serie de amenazas, intimidación y violencia que colorearon muchas de las interacciones de la Sra. Bongolan con el Sr. Combs desde el día que lo conoció”. Las acusaciones reflejan un incidente señalado en una demanda separada presentada por la Sra. Ventura contra el Sr. Combs. Esa demanda, que se presentó en 2023 y se resolvió al día siguiente, alegaba abuso, violación y trata de personas. Se mencionó un episodio en el apartamento de la Sra. Ventura cuando el Sr. Combs “levantó a uno de los amigos de la Sra. Ventura como a un niño y balanceó al amigo sobre el balcón”. La Sra. Bongolan también alega que sufrió “terror y abuso” por parte de Combs a lo largo de su relación profesional, que comenzó cuando el magnate de la música se acercó a ella para colaborar en proyectos como una línea de ropa y arte de portada de álbumes. El Sr. Combs está detenido en la cárcel del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, después de que un juez le negara la fianza en tres ocasiones.