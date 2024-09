¿Se va a desplomar el mercado de valores? ¿Quién sabe? Por eso poseería esta acción de dividendo de alto rendimiento.

Si eres como la mayoría de los inversores, te encanta el potencial alcista a largo plazo del mercado. Simplemente no quieres sufrir sus ocasiones (y a veces dolorosas) caídas. ¿El problema? No sabes cuándo vendrán los crash. Lo mejor que puedes hacer es minimizar su impacto una vez que lleguen. Y la mejor manera de hacerlo es estar adecuadamente posicionado antes de que se formen grandes retrocesos.

Con eso como telón de fondo, hay un nombre en particular que consideraría poseer ahora en caso de que se avecine un crash en el mercado. Se trata de Annaly Capital Management (NYSE: NLY).

¿Nunca has oído hablar de ella? No te preocupes. No estás solo. No es precisamente un nombre conocido por todos, y con una capitalización de mercado de solo $10 mil millones, no es que atraiga mucha atención de los medios financieros.

Sin embargo, hace su trabajo para los inversores de manera increíblemente bien.

¿Qué es Annaly Capital Management?

Annaly Capital Management es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT). Como su nombre indica, los REIT son organizaciones enfocadas en bienes raíces. Los REIT poseen propiedades que van desde hoteles y edificios de oficinas hasta centros comerciales, edificios de apartamentos y más. Sin embargo, su propósito principal es el mismo en todos los casos: generar ingresos confiables y recurrentes para los accionistas.

Annaly es única incluso según los estándares de los REIT. En lugar de poseer bienes raíces con rentas o ingresos, el negocio de esta empresa es una combinación de administrar los derechos de servicio de préstamos hipotecarios, comprar y vender valores respaldados por hipotecas emitidos por agencias gubernamentales, como Fannie Mae o Freddie Mac, y lo que básicamente es participar en el arbitraje de tasas de interés entre sus costos de endeudamiento y los rendimientos de los valores hipotecarios que posee.

Suena increíble, y en cierto sentido lo es. El modelo de negocio está totalmente vinculado al mercado de hipotecas de Estados Unidos, que sube y baja en relación con las tasas de interés en constante cambio. A veces, este negocio es predecible. Otras veces, no lo es. Y a veces, incluso cuando es predecible, eso no significa necesariamente que haya una forma fácil para un REIT de hipotecas defenderse contra los retrocesos inminentes.

Al final del día, sin embargo, Annaly Capital Management lo logra. Desde su creación en 1996, la rentabilidad total de este REIT ha mantenido el mismo ritmo que la ganancia del S&P 500 para el mismo período, y la mayor parte de las ganancias netas de Annaly proviene de lo que generalmente es un dividendo sobredimensionado que sigue siendo pagado, incluso cuando el mercado en general está tambaleándose.

Una desconexión ventajosa

No malinterpretes el mensaje. Para cualquiera que necesite ingresos de inversión consistentes y predecibles, Annaly Capital Management puede ser un ticker bastante difícil de contar. El pago no necesariamente crece al ritmo de la inflación, si es que crece. A veces, se reduce, reflejando los continuos cambios en el mercado subyacente de préstamos hipotecarios en el que opera exclusivamente este REIT. Los cambios en el precio de este ticker, a menudo a la baja, para que su rendimiento refleje de manera más precisa los rendimientos prevalecientes y ajustados al riesgo en un momento dado.

Los ingresos subyacentes del REIT (llamados ganancias disponibles para la distribución) también se ven afectados por los cambios en las tasas de interés mismas, lo que puede obligar a la organización a ajustar sus pagos de dividendos de vez en cuando.

Sin embargo, Annaly Capital Management sigue siendo una excelente opción defensiva en caso de crashes del mercado, por un par de razones diferentes pero relacionadas: (1) Este negocio no necesariamente sube y baja con las fluctuaciones del mercado de valores, y (2) el dividendo detrás del actual rendimiento de Annaly del 13% se pagará independientemente del desempeño del mercado en el futuro previsible.

Eso es mejor que la ganancia anual promedio del S&P 500, por cierto.

Para ser claro, poseer una participación en este REIT no te garantiza que estarás mejor que si no lo tuvieras en caso de que las acciones sufran un importante retroceso. Después de todo, no hay garantías en este negocio. Cualquier cosa puede y eventualmente sucederá.

Pero ese no es el punto. Lo mejor que puedes hacer es darte la mejor oportunidad de resistir el impacto total de una venta masiva. Annaly al menos te ofrece una oportunidad razonable de hacerlo. Mientras tanto, está distribuyendo una buena cantidad de efectivo en un entorno donde las acciones de crecimiento pueden no estar registrando una gran cantidad de ganancias por un tiempo.

Mantén las cosas en perspectiva

Los beneficios defensivos aquí son obvios, pero aun así, los inversores interesados deben mantener las cosas en perspectiva. Annaly no es adecuada para ser una inversión principal en una cartera a largo plazo. Y si tu objetivo actual es simplemente sobrevivir a un crash del mercado, deberías pensar en adquirir otros tipos de operaciones defensivas, como oro o bonos.

No obstante, Annaly Capital Management es una excelente opción para al menos una pequeña parte de tu cartera en este momento, si solo porque está tan alejada del mercado de valores convencional pero sigue siendo capaz de producir retornos netos similares a los del mercado de valores.

James Brumley no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Se va a estrellar el mercado de valores? ¿Quién sabe? Por eso poseería esta acción de alto rendimiento. fue publicado originalmente por The Motley Fool