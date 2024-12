Se rumorea que iOS 19 será compatible con estos iPhones.

“

iOS 19 no dejará de ofrecer soporte para ningún modelo de iPhone, según el sitio web francés iPhoneSoft.fr. El informe cita a una fuente dentro de Apple.

El informe dijo que iOS 19 será compatible con cualquier iPhone que sea capaz de ejecutar iOS 18, lo que significaría los siguientes modelos:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2da generación o posterior)

Los dispositivos más antiguos en esa lista son el iPhone XS, iPhone XS y iPhone XR, todos los cuales fueron lanzados en septiembre de 2018.

Por supuesto, algunas características de iOS 19 no estarán disponibles en los modelos de iPhone más antiguos.

Si este informe es preciso, sería el segundo año consecutivo en el que Apple no dejó de ofrecer soporte para ningún modelo de iPhone con su lanzamiento anual principal de iOS. iOS 18 es compatible con los mismos modelos de iPhone que iOS 17 lo es.

iOS 17 dejó de dar soporte para el iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

Hay noticias ligeramente peores para iPadOS 19, ya que el informe dijo que esa actualización dejará de ofrecer soporte para el iPad 7 de 2019. Afortunadamente, el informe dijo que todos los demás modelos de iPad que pueden ejecutar iPadOS 18 serán compatibles con iPadOS 19 el próximo año.

Los primeros betas de iOS 19 e iPadOS 19 deberían ser lanzados durante la WWDC 2025 en junio próximo, y es probable que las actualizaciones sean lanzadas en septiembre. Aún no se han rumoreado muchas características de iOS 19, pero se espera que Siri se vuelva más conversacional como ChatGPT en una actualización posterior de iOS 19.4, que probablemente será lanzada alrededor de marzo de 2026.

