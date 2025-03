Se rumorea que iOS 19 incluirá estas nuevas funciones para tu iPhone.

“

iOS 19 todavía está a unos tres meses de ser presentado, pero hay muchos rumores sobre la próxima actualización.

A continuación, recapitulamos los rumores de iOS 19 hasta ahora.

Rediseño de la aplicación de la cámara

Una filtración a principios de este año supuestamente reveló una aplicación de la cámara rediseñada que vendrá con iOS 19.

En su canal de YouTube Front Page Tech en enero, Jon Prosser compartió un video que muestra cómo será aparentemente la nueva aplicación de la cámara, con el cambio clave siendo menús translúcidos para los controles de la cámara. En conjunto, el diseño de estos menús se asemeja a visionOS, la plataforma de software para el auricular Vision Pro de Apple.

Un render recreado de la aplicación de la cámara rediseñada de iOS 19 (Crédito: Front Page Tech)

Se muestra más del visor de la cámara en comparación con iOS 18. Los controles de la cámara se dividen en categorías de Foto y Video en la parte inferior de la aplicación.

Los controles de la cámara incluyen opciones para grabar video espacial, activar un temporizador para una foto y más. Los controles adicionales para la resolución y velocidad de cuadro del video aparecen en la parte superior de la pantalla según sea necesario, según el video.

No está claro si los presuntos cambios de diseño al estilo visionOS se extenderán a otras partes de la interfaz de iOS 19 o a más de las aplicaciones integradas de Apple.

Anteriormente se rumoraba que iOS 18 presentaría cambios de diseño al estilo visionOS, pero eso nunca sucedió. Quizás los cambios estaban destinados a iOS 19 todo el tiempo.

Un Siri más parecido a ChatGPT

iOS 19 presentará un “Siri más conversacional” impulsado por “modelos de lenguaje grandes más avanzados”, según Mark Gurman de Bloomberg. Esto hará que Siri sea más como ChatGPT, permitiendo al asistente “manejar solicitudes más sofisticadas”.

Es probable que Apple presente un adelanto del Siri renovado durante su anuncio de iOS 19, pero Gurman dijo que no estará disponible hasta por lo menos la primavera de 2026. Eso sugiere que la función se lanzará como parte de iOS 19.4 en marzo o abril del próximo año.

Mientras tanto, iOS 18.2 agregó integración de ChatGPT a Siri, y la integración de Google Gemini debería seguir en una actualización posterior. Y con iOS 18.4 o iOS 18.5, Siri obtendrá conciencia en pantalla, comprensión del contexto personal, controles más profundos por aplicación y otras mejoras.

Funciones escalonadas

Se espera que un gran número de nuevas funciones de iOS 19 se implementen en versiones posteriores, que van desde iOS 19.1 hasta iOS 19.4.

Teléfonos iPhone compatibles

Según el sitio web francés iPhoneSoft.fr, iOS 19 será compatible con cualquier iPhone capaz de ejecutar iOS 18, lo que significaría los siguientes modelos:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2da generación o posterior)

Los dispositivos más antiguos en esa lista son el iPhone XS, iPhone XS y iPhone XR, todos lanzados en septiembre de 2018.

Por supuesto, algunas funciones de iOS 19 no estarán disponibles en modelos de iPhone más antiguos.

Si este informe es preciso, sería el segundo año consecutivo en el que Apple no dejó de dar soporte a ningún modelo de iPhone con su importante lanzamiento anual de iOS. iOS 18 es compatible con los mismos modelos de iPhone que iOS 17 lo es.

iOS 17 dejó de dar soporte al iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

Timing

Es probable que las primeras betas de iOS 19 e iPadOS 19 se lancen durante la WWDC 2025 en junio, y es probable que las actualizaciones se lancen en septiembre.

